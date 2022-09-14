新北市某國中校長不甩考核會、逕行記教師申誡，纏訟4年法院終替教師平反

新北市有一名陳姓國中教師，在2018年以認識環境為由，要求學生背誦任課老師姓名，遭家長提出不當管教案的調查申請。該國中考核會決議不贊成懲處教師，但校長卻逕行核予申誡一次。

歷經4年多的纏訟，到今（2022）年7月28日才由法院平反，教團對此召開記者會，認為校長、新北市教育局打壓基層教師。

新北市教育產業工會（新北教育工會）理事長李曼麗指出，在這個案件中，陳姓教師要求班上同學記住科任老師的名字，但一名轉學生拒背，家長還提出申訴不當管教。雖然校內考核會反對懲處，但校長仍一意孤行，記該名教師申誡一次。在案件過程中，校長違背應有程序、施壓教師，學生家長一再公開黑道背景，校長甚至替家長傳話，要陳姓教師向學生祖母下跪道歉，「完全把教育工作者的尊嚴踩在腳下。」

李曼麗表示，這個案件暴露校方完全不尊重體制，學校考核會的設計，就是要避免行政體系濫權，校長卻不顧體制程序，「考核會還有存在的必要嗎？那不是形同虛設？」

李曼麗更指出，新北市教育局的處置令人費解，校方考核會前後開了總共7次的會議，每一次都反對懲處教師，但教育局居然發函給學校，要求學校要記教師申誡。新北市申訴評議委員會也決議，該名教師沒有不當管教、不必懲處，要求教育局撤銷申誡，但教育局同樣無視申評會決議。

陳姓教師提起行政訴訟，台北高等行政法院判其勝訴；教育部再上訴，最高行政法院也再判陳姓教師勝訴。

全國教育產業總工會理事長林碩杰指出，在這個案子中，基層老師受到學校校長還有教育行政主管機關新北市教育局打壓，卻要花費4年的時間平反一支申誡，「一個基層老師的無奈，耗費這麼大的成本，才能讓自己還得一個清白，這樣的情況是不可取的。」

全教總認為，司法院釋字第784號解釋理由書指出，教師及學校的教育或管理措施，有其專業判斷餘地，法院及其他爭訟機關應給予尊重。但新北市教育局竟無視學校考核會及新北市申評會所具有之專業性，似乎只想急於表現「抓到不適任教師」的業績，卻未審視教學現場教師所面臨的困境。

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核稿編輯：羅元祺