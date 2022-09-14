「偷拆策略」成功：百年西貢古村拆咗先嚟評級
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部分西貢百年古村大浪村村屋「先拆後評」，評級會變追悼會，已失卻審議評級以保護古蹟的意義。
近日古物諮詢委員會開會確認大浪村及鹹田村兩條村落16個項目的古蹟評級，表面看來為數不少，但會上卻沒提到不少當中不少建築物未評級前已先被偷步拆爛，而將兩條完整村落「分拆評級」反可能引來更多古蹟被拆。
去年11月，山友天行足跡揭發西貢百年古村大浪村的村屋疑被發展商非法拆卸，整排村屋被拆至只剩下大門牆壁[1]。大浪村位於「鹹田考古遺址」，村內的天主教堂更保留了數百年前西方傳教士來華的足跡。然而村內土地近年被發展商收購，部分村屋更在古諮會擬定評級前偷步拆卸，成為頹垣敗瓦。
事發後一年，古諮會才在上星期開會審議大浪村及鹹田村兩條村落的古蹟評級。首先，部分村屋「先拆後評」，評級會變追悼會，已失卻審議評級以保護古蹟的意義。但研究員親自旁聽會議後，發現整場討論竟沒有提及偷步非法拆卸一事，更遑論追究；另外，開會文件更建議整條村「斬件評級」，受保護的單位由整條村降為個別村屋，令僅餘的村屋受到的保障更少。古蹟辦「先拆後評」及「斬件評級」使百年古村大浪村危在旦夕，凸顯的不只是導致一條珍貴村落被毀的政策缺陷，更加是近年香港古蹟保育政策的「死症」。
「先拆後評」：古蹟評級會變追悼會？
會議上講解的古蹟辦職員基本上沒有提及去年大浪村22-26號大幅拆卸的事件，僅提供了少量未能展示全貌的窄角度照片，又將之與其他形容為「荒廢殘跡」建築並置，又未有交代疑被偷步拆卸的背景，似乎想將大浪村22-26號破爛的情況歸因於自然風化倒塌。
評級雖無法律效力，但多少會影響日後重建發展的規模。整條村20多年前已被中信泰富兩間全資擁有的子公司逐步買起。按事件發生的時序看，有人疑似是把握古蹟辦在2009年建議評級至上星期確立評級之間的「空窗期」，偷步拆樓，令古諮會「無物可評」，以便日後發展。
這類擬定古蹟由建議至確認評級的「空窗期」並不罕見，以大浪村為例，近可長達10幾年。大浪村的不幸，或多或少是因為位置極為偏遠，公眾難以監察所致。但更大程度是因為在現行政策缺乏對這些「空窗期」待評級古蹟的保障。在這個背景之下，整場會議竟然沒有討論追究偷步拆卸，以致有何緊急保護措施，甚至提都無提，彷彿活在平衡時空，確實有點離譜。
「分拆評級」：無啦啦整撻瘌 加速古蹟被「拆骨」
根據現行評級制，項目可以以建築群或個別建築作為單位獲評級。大浪鹹田兩村曾在2009年時獲擬議整條村評級為一級。如獲確認，整條村的建築物、整體氛圍、鄉村佈局和周邊環境都相對能一致保護。不過事隔十多年，古蹟辦卻突然在近日的會議文件指「這兩條村個別建築物的文物價值和狀況可能各不相同」[2]，因而建議連同鄰近的鹹田村，將兩條完整古村「拆件」成25個項目評級（研究員整理的地圖）。
會議中就有委員質疑，被拆出來評級的鹹田村豬牛雞欄等「附屬建築及結構物」為何建議「不予評級」。有委員也認為這些建築「甚是有趣」，可以豐富村民當時的生活面貌。根據村民憶述，鹹田村離當時的墟市甚遠，故自己飼養牲口。可見這些豬牛雞欄反映鹹田村偏遠位置下村民的生活形態之一，與其他新界鄉村不盡相同。若將「附屬建築及結構物」從整體建築群中拆件評級，就「見樹不見林」，埋沒了個別建築在建築群的脈絡中「缺一不可」的整體性，無法彰顯建築物之間以及整體村落與村民生活之間的關係。
而參考過往案例，「分拆評級」可說是埋下了日後拆卸的伏線。委員指大浪村「分拆評級」參照的前中區政府合署及清水灣邵氏片場。諷刺的是，兩者都正是在「分拆評級」後（險）被拆卸。中區政府合署整體被評為一級歷史建築，但被分拆評級後，被評為較次等的西座就計劃拆卸賣地成商廈，幸而拆卸計劃被剎停。而有「東方荷里活」之稱的邵氏片場雖在2015年獲整體評為一級歷史建築，卻在2016年被分拆為17幢建築評級。當中被評為較低級的7幢建築就在2020年被拆卸。當然，現時歷史建築三級評級制度並無法律約束性，但以上兩個事例中，個別建築分拆後的較低評級成為了拆卸發展的契機，無疑是進一步弱化原已保護不足的機制。
分拆評級亦明顯浪費時間，甚至增加其他待評級古蹟被「先拆後評」的風險。古諮會每年只舉行約四次會議，每次只有數小時。而不少尚待確認評級的古蹟亦「排緊隊」待被審議。但古諮會竟選擇在已有整體擬議評級的情況下，再花時間審議個別建築。今次會議花近七成的時間去討論大浪、鹹田兩村的每幢建築狀況，更要在下次12月的會議上再進行整體評級的討論，幾乎要花三個季度方可定案。期間「空窗期」又再被加長，其他「排緊隊」的古蹟被「先拆後評」的風險又再增加。大浪及鹹田有2009年的整體擬議評級不用，額外拆件評級弱化原來的保護，是「無啦啦整撻瘌」，相當無謂。
誰人影響拖延及分拆評級的決定？
但評級工作緩慢也不單是分拆評級或待評項目積壓的問題。是次會議文件也提到，大浪及鹹田整體評級（與另外兩項項目）久久未被確認的原因可能包括「反對意見或查詢」、「未能聯繫業主」、或「建築物涉及擬議重建或規劃申請」等。雖然文件意指模糊，沒有具體指出大浪及鹹田被拖延評級的原因分別為何；但從現況來看，規劃署上年曾表示未有收到大浪一帶的拆樓申請，加上偷步拆樓及囤地等發展威脅跡象，古蹟辦又在文件提到「評級制度不會影響有關建築物的管理及發展權」。這不禁惹人思疑，古蹟辦因誰的「反對意見或查詢」而將大浪及鹹田整體評級拖延了10多年，更在這刻分拆評級，畫出建築群的「落刀位」？沒有法律效力的評級制度都這般被動及嘆慢版，還有幾多古蹟會像大浪及鹹田般被「拖而分之」及偷步拆卸？
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
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