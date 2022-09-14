「偷拆策略」成功：百年西貢古村拆咗先嚟評級

近日古物諮詢委員會開會確認大浪村及鹹田村兩條村落16個項目的古蹟評級，表面看來為數不少，但會上卻沒提到不少當中不少建築物未評級前已先被偷步拆爛，而將兩條完整村落「分拆評級」反可能引來更多古蹟被拆。

去年11月，山友天行足跡揭發西貢百年古村大浪村的村屋疑被發展商非法拆卸，整排村屋被拆至只剩下大門牆壁[1]。大浪村位於「鹹田考古遺址」，村內的天主教堂更保留了數百年前西方傳教士來華的足跡。然而村內土地近年被發展商收購，部分村屋更在古諮會擬定評級前偷步拆卸，成為頹垣敗瓦。

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事發後一年，古諮會才在上星期開會審議大浪村及鹹田村兩條村落的古蹟評級。首先，部分村屋「先拆後評」，評級會變追悼會，已失卻審議評級以保護古蹟的意義。但研究員親自旁聽會議後，發現整場討論竟沒有提及偷步非法拆卸一事，更遑論追究；另外，開會文件更建議整條村「斬件評級」，受保護的單位由整條村降為個別村屋，令僅餘的村屋受到的保障更少。古蹟辦「先拆後評」及「斬件評級」使百年古村大浪村危在旦夕，凸顯的不只是導致一條珍貴村落被毀的政策缺陷，更加是近年香港古蹟保育政策的「死症」。

「先拆後評」：古蹟評級會變追悼會？

會議上講解的古蹟辦職員基本上沒有提及去年大浪村22-26號大幅拆卸的事件，僅提供了少量未能展示全貌的窄角度照片，又將之與其他形容為「荒廢殘跡」建築並置，又未有交代疑被偷步拆卸的背景，似乎想將大浪村22-26號破爛的情況歸因於自然風化倒塌。

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評級雖無法律效力，但多少會影響日後重建發展的規模。整條村20多年前已被中信泰富兩間全資擁有的子公司逐步買起。按事件發生的時序看，有人疑似是把握古蹟辦在2009年建議評級至上星期確立評級之間的「空窗期」，偷步拆樓，令古諮會「無物可評」，以便日後發展。

這類擬定古蹟由建議至確認評級的「空窗期」並不罕見，以大浪村為例，近可長達10幾年。大浪村的不幸，或多或少是因為位置極為偏遠，公眾難以監察所致。但更大程度是因為在現行政策缺乏對這些「空窗期」待評級古蹟的保障。在這個背景之下，整場會議竟然沒有討論追究偷步拆卸，以致有何緊急保護措施，甚至提都無提，彷彿活在平衡時空，確實有點離譜。

「分拆評級」：無啦啦整撻瘌 加速古蹟被「拆骨」

根據現行評級制，項目可以以建築群或個別建築作為單位獲評級。大浪鹹田兩村曾在2009年時獲擬議整條村評級為一級。如獲確認，整條村的建築物、整體氛圍、鄉村佈局和周邊環境都相對能一致保護。不過事隔十多年，古蹟辦卻突然在近日的會議文件指「這兩條村個別建築物的文物價值和狀況可能各不相同」[2]，因而建議連同鄰近的鹹田村，將兩條完整古村「拆件」成25個項目評級（研究員整理的地圖）。

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會議中就有委員質疑，被拆出來評級的鹹田村豬牛雞欄等「附屬建築及結構物」為何建議「不予評級」。有委員也認為這些建築「甚是有趣」，可以豐富村民當時的生活面貌。根據村民憶述，鹹田村離當時的墟市甚遠，故自己飼養牲口。可見這些豬牛雞欄反映鹹田村偏遠位置下村民的生活形態之一，與其他新界鄉村不盡相同。若將「附屬建築及結構物」從整體建築群中拆件評級，就「見樹不見林」，埋沒了個別建築在建築群的脈絡中「缺一不可」的整體性，無法彰顯建築物之間以及整體村落與村民生活之間的關係。

而參考過往案例，「分拆評級」可說是埋下了日後拆卸的伏線。委員指大浪村「分拆評級」參照的前中區政府合署及清水灣邵氏片場。諷刺的是，兩者都正是在「分拆評級」後（險）被拆卸。中區政府合署整體被評為一級歷史建築，但被分拆評級後，被評為較次等的西座就計劃拆卸賣地成商廈，幸而拆卸計劃被剎停。而有「東方荷里活」之稱的邵氏片場雖在2015年獲整體評為一級歷史建築，卻在2016年被分拆為17幢建築評級。當中被評為較低級的7幢建築就在2020年被拆卸。當然，現時歷史建築三級評級制度並無法律約束性，但以上兩個事例中，個別建築分拆後的較低評級成為了拆卸發展的契機，無疑是進一步弱化原已保護不足的機制。

分拆評級亦明顯浪費時間，甚至增加其他待評級古蹟被「先拆後評」的風險。古諮會每年只舉行約四次會議，每次只有數小時。而不少尚待確認評級的古蹟亦「排緊隊」待被審議。但古諮會竟選擇在已有整體擬議評級的情況下，再花時間審議個別建築。今次會議花近七成的時間去討論大浪、鹹田兩村的每幢建築狀況，更要在下次12月的會議上再進行整體評級的討論，幾乎要花三個季度方可定案。期間「空窗期」又再被加長，其他「排緊隊」的古蹟被「先拆後評」的風險又再增加。大浪及鹹田有2009年的整體擬議評級不用，額外拆件評級弱化原來的保護，是「無啦啦整撻瘌」，相當無謂。

誰人影響拖延及分拆評級的決定？

但評級工作緩慢也不單是分拆評級或待評項目積壓的問題。是次會議文件也提到，大浪及鹹田整體評級（與另外兩項項目）久久未被確認的原因可能包括「反對意見或查詢」、「未能聯繫業主」、或「建築物涉及擬議重建或規劃申請」等。雖然文件意指模糊，沒有具體指出大浪及鹹田被拖延評級的原因分別為何；但從現況來看，規劃署上年曾表示未有收到大浪一帶的拆樓申請，加上偷步拆樓及囤地等發展威脅跡象，古蹟辦又在文件提到「評級制度不會影響有關建築物的管理及發展權」。這不禁惹人思疑，古蹟辦因誰的「反對意見或查詢」而將大浪及鹹田整體評級拖延了10多年，更在這刻分拆評級，畫出建築群的「落刀位」？沒有法律效力的評級制度都這般被動及嘆慢版，還有幾多古蹟會像大浪及鹹田般被「拖而分之」及偷步拆卸？