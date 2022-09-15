2022金音獎入圍名單：珂拉琪獲頒「評審團獎」，評審團主席許哲珮透露評選內幕
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今年金音獎共計3725件作品參賽，創下歷年最高件數。而本屆經評審團評選後，共計有111件作品入圍，將角逐21個獎項。至於評審團主席許哲珮則表示：「很榮幸擔任今年金音獎主席，預先恭喜所有入圍者，感謝所有在疫情之下，還用心創作並和大家分享音樂的音樂人。」
2022第13屆金音創作獎（下簡稱金音獎）於今（15）日公布入圍名單，由文化部常務次長李連權、本屆評審團主席許哲珮、Leo王、三牲獻藝、恐龍的皮、血肉果汁機，共同揭曉本屆入圍名單及特別貢獻獎得主。
今年金音獎共計3725件作品參賽，創下歷年最高件數。特別的是，今年的金音獎為因應電子化及簡化報名流程，本屆起「數位發行」及報名「亞洲創作音樂獎」、「現場演出獎」的作品，全面採用線上報名，不再寄送實體專輯資料。
在數位化的推動之下，835張專輯／EP、49件現場演出影片多數皆採線上報名，從數字上來看，數位發行已成趨勢，而本屆經評審團評選後，共計有111件作品入圍，將角逐21個獎項。
評審團主席許哲珮表示：「很榮幸擔任今年金音獎主席，預先恭喜所有入圍者，感謝所有在疫情之下，還用心創作並和大家分享音樂的音樂人。」
至於文化部常務次長李連權則表示：「流行音樂是文化藝術領域之中最接近大眾的表現方式，無論心情好壞都能給我們力量。流行音樂幾乎無所不在，尤其在疫情時刻，所有音樂工作者都很努力創作，提供大家很多安慰，我代表文化部對所有音樂創作者獻上深深的敬意。」
而今年這份入圍名單，想對外呈現何種觀點，許哲珮直言，希望能夠呈現每位創作者在各自的音樂領域當中，想要表達的東西。在金音獎當中，「創作」和「風格」很重要，但今年的入圍者工業水準也都非常優異，也代表近年來大家對於音樂的看法，就算是獨立音樂，但也都非常專業，相較之下，能夠各自發光的，就是如何將風格發揮至極致，那在自身擅長的領域，做到極致，是一件很棒的事。
許哲珮也公布今年的「評審團獎」得主為珂拉琪。並表示，珂拉琪以獨立樂團的型態在網路竄起，不只吸引眾多樂迷，也在文學、社會學等領域獲得許多討論，表現了新時代台灣自由與自信的音樂樣貌，用豐富的語言歌唱這塊土地的歷史，不只是柔聲細語，也能憤怒吼唱。
珂拉琪是由主唱夏子・拉里又斯（Natsuko Lariyod）、吉他手王家權（Ông Ka-koân）組成的雙人音樂組合。團名珂拉琪靈感取自藝術專有名詞「拼貼」（Collage）而來，意指「拼貼畫」。
如同團名，珂拉琪從自己生命經歷的經驗出發，擁音樂講述各個時代下的故事。曲風結合日系搖滾、金屬、電子音樂合成器，並以混搭台語、阿美語、日本語、英語等語言，獲得極大共鳴。
當初成立原因，是王家權主動邀請夏子合作參加「閃靈天下第一改造大會」，兩人以改編版〈合掌〉奪下冠軍，更意外牽起珂拉琪的成立。而在今年金音獎，珂拉琪除了獲得評審團獎之外，也入圍最佳新人獎以及最佳搖滾歌曲獎，有不俗斬獲。
其實，除了金音獎之外，珂拉琪也在今年金曲獎獲得最佳新人獎，當時金曲獎表示，珂拉琪以無法想像的音符與語彙呈現新生代視角，兼具現代和未來的重量。從金曲獎到金音獎，珂拉琪是近年台灣當代樂團中備受矚目的新星。
許哲珮也表示，今年在每個獎項都討論非常久，但最久的是最佳另類流行歌曲獎以及專輯，首先是件數特別多，雖然此項目已經被歸類在「另類流行」，但其中的風格非常多元化，所以評審花了很多時間討論「另類」是什麼、「流行」是什麼，這個獎項的精神又是什麼。
對於許哲珮而言，朱頭皮的專輯《防疫清冰箱》最為驚喜，「在評審過程中，帶給大家很高的娛樂性，而其中的音樂內容又很有底蘊，對我個人而言，這張專輯確實印象深刻。」
至於面對「死亡之組」的長青話題，許哲珮說明，競爭特別激烈的是搖滾專輯、樂團、新人、樂手以及各個類別的專輯獎，每個人真的都非常優秀。
最後，特別貢獻獎得主則為謝明通（阿通伯），評審團表示，成立三十餘年的阿通伯樂器行，雖然老闆謝明通先生已於2006年辭世，但在過去，他致力於讓台灣跟上世界的腳步，引進許多國外器材販售；其獨特的經商理念與待人接物的幽默風格，使阿通伯樂器成為愛樂者間重要的交流據點，影響不少當今幕前、幕後的資深音樂人們。
第13屆金音獎頒獎典禮，將於11月5日星期六在台北流行音樂中心舉行。
2022第13屆金音創作獎完整入圍名單
【不分類型獎項】
- 最佳專輯獎
《夢境》／大象體操（製作人：大象體操）
《愛情一陣風》／李權哲（製作人：李權哲）
《PRO》／熊仔（製作人：熊仔、rgry、李權哲、FunkyMo）
《ON》／明馬丁（製作人：程杰、明馬丁）
《BEANSTALK》／YELLOW黃宣（製作人：余佳倫、YELLOW黃宣）
《LÜCY》／LÜCY（製作人：海大富）
- 最佳樂團獎
宇宙人／《理想狀態》
大象體操／《夢境》
野東西／《溯》
旺福／《你好我好大家好》
13月終了／《和你蠻像的一隻》
- 最佳創作歌手獎
黃玠瑋／《游牧》
朱頭皮／《防疫清冰箱》
李權哲／《愛情一陣風》
葉穎／《活得像自己的名字》
熊仔／《PRO》
YELLOW黃宣／《BEANSTALK》
- 最佳新人獎
珂拉琪／《MEmento・MORI》
Haezee黃瑋昕／《LOVE MAZE》
Robot Swing／《SYSTEM BOOTING...》
LÜCY／《LÜCY》
雷擎／《Dive & Give》
- 最佳樂手獎
方Q（方奎棠）／《理想狀態》／貝斯
張凱婷／《夢境》／人聲、貝斯、鋼琴
賽克（蔣沅融）／《溯》／吉他
明馬丁／《ON》／鋼琴
徐研培／《In My Place》／吉他
簡道生／《壞爸爸》／貝斯
鄭宇泰／《長笛節奏盒》／長笛
刁鵬／《日日》／中國笛／簫
- 最佳現場演出獎
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《RO仙境傳說:愛如初見》史上最強的手遊模擬器，用電腦PC大螢幕玩手遊才過癮-夜神模擬器
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但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；
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可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作
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2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）
3.所有的遊戲都經過優化，其中Mac擁有獨家內核技術加持，確保執行遊戲時，達到最佳化速度與穩定度，在電腦上享受順暢無比的手遊體驗。
「夜神模擬器NoxPlayer」還提供豐富的操控設定，在「鍵盤設定」中，提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂；另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4，絕對比使用手機觸控鍵有效率許多。如果你懶得自己設定，「夜神模擬器NoxPlayer」內建多款熱門遊戲的鍵盤對應設置，讓玩家可直接套用，在官網的「夜神模擬器幫助手冊」，對於MOBA競技、射擊…等常見遊戲類型，也有豐富的鍵盤設定教學。
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玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
值得一提的是，除了目前支援Android 9.0的安卓模擬器，「夜神模擬器NoxPlayer」接下來也即將推出支援Android 12的版本，相信品牌持續在技術上的突破，請遊戲迷們拭目以待吧！