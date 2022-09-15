2022金音獎入圍名單：珂拉琪獲頒「評審團獎」，評審團主席許哲珮透露評選內幕

2022第13屆金音創作獎（下簡稱金音獎）於今（15）日公布入圍名單，由文化部常務次長李連權、本屆評審團主席許哲珮、Leo王、三牲獻藝、恐龍的皮、血肉果汁機，共同揭曉本屆入圍名單及特別貢獻獎得主。

今年金音獎共計3725件作品參賽，創下歷年最高件數。特別的是，今年的金音獎為因應電子化及簡化報名流程，本屆起「數位發行」及報名「亞洲創作音樂獎」、「現場演出獎」的作品，全面採用線上報名，不再寄送實體專輯資料。

在數位化的推動之下，835張專輯／EP、49件現場演出影片多數皆採線上報名，從數字上來看，數位發行已成趨勢，而本屆經評審團評選後，共計有111件作品入圍，將角逐21個獎項。

評審團主席許哲珮表示：「很榮幸擔任今年金音獎主席，預先恭喜所有入圍者，感謝所有在疫情之下，還用心創作並和大家分享音樂的音樂人。」

至於文化部常務次長李連權則表示：「流行音樂是文化藝術領域之中最接近大眾的表現方式，無論心情好壞都能給我們力量。流行音樂幾乎無所不在，尤其在疫情時刻，所有音樂工作者都很努力創作，提供大家很多安慰，我代表文化部對所有音樂創作者獻上深深的敬意。」

Photo Credit: 文化部提供

而今年這份入圍名單，想對外呈現何種觀點，許哲珮直言，希望能夠呈現每位創作者在各自的音樂領域當中，想要表達的東西。在金音獎當中，「創作」和「風格」很重要，但今年的入圍者工業水準也都非常優異，也代表近年來大家對於音樂的看法，就算是獨立音樂，但也都非常專業，相較之下，能夠各自發光的，就是如何將風格發揮至極致，那在自身擅長的領域，做到極致，是一件很棒的事。

許哲珮也公布今年的「評審團獎」得主為珂拉琪。並表示，珂拉琪以獨立樂團的型態在網路竄起，不只吸引眾多樂迷，也在文學、社會學等領域獲得許多討論，表現了新時代台灣自由與自信的音樂樣貌，用豐富的語言歌唱這塊土地的歷史，不只是柔聲細語，也能憤怒吼唱。

珂拉琪是由主唱夏子・拉里又斯（Natsuko Lariyod）、吉他手王家權（Ông Ka-koân）組成的雙人音樂組合。團名珂拉琪靈感取自藝術專有名詞「拼貼」（Collage）而來，意指「拼貼畫」。

如同團名，珂拉琪從自己生命經歷的經驗出發，擁音樂講述各個時代下的故事。曲風結合日系搖滾、金屬、電子音樂合成器，並以混搭台語、阿美語、日本語、英語等語言，獲得極大共鳴。

當初成立原因，是王家權主動邀請夏子合作參加「閃靈天下第一改造大會」，兩人以改編版〈合掌〉奪下冠軍，更意外牽起珂拉琪的成立。而在今年金音獎，珂拉琪除了獲得評審團獎之外，也入圍最佳新人獎以及最佳搖滾歌曲獎，有不俗斬獲。

其實，除了金音獎之外，珂拉琪也在今年金曲獎獲得最佳新人獎，當時金曲獎表示，珂拉琪以無法想像的音符與語彙呈現新生代視角，兼具現代和未來的重量。從金曲獎到金音獎，珂拉琪是近年台灣當代樂團中備受矚目的新星。

Photo Credit: 中央社 珂拉琪獲得今年金曲獎最佳新人，主唱夏子（左）、吉他手王家權（右）

許哲珮也表示，今年在每個獎項都討論非常久，但最久的是最佳另類流行歌曲獎以及專輯，首先是件數特別多，雖然此項目已經被歸類在「另類流行」，但其中的風格非常多元化，所以評審花了很多時間討論「另類」是什麼、「流行」是什麼，這個獎項的精神又是什麼。

對於許哲珮而言，朱頭皮的專輯《防疫清冰箱》最為驚喜，「在評審過程中，帶給大家很高的娛樂性，而其中的音樂內容又很有底蘊，對我個人而言，這張專輯確實印象深刻。」

至於面對「死亡之組」的長青話題，許哲珮說明，競爭特別激烈的是搖滾專輯、樂團、新人、樂手以及各個類別的專輯獎，每個人真的都非常優秀。

最後，特別貢獻獎得主則為謝明通（阿通伯），評審團表示，成立三十餘年的阿通伯樂器行，雖然老闆謝明通先生已於2006年辭世，但在過去，他致力於讓台灣跟上世界的腳步，引進許多國外器材販售；其獨特的經商理念與待人接物的幽默風格，使阿通伯樂器成為愛樂者間重要的交流據點，影響不少當今幕前、幕後的資深音樂人們。

第13屆金音獎頒獎典禮，將於11月5日星期六在台北流行音樂中心舉行。

2022第13屆金音創作獎完整入圍名單

【不分類型獎項】

最佳專輯獎

《夢境》／大象體操（製作人：大象體操）

《愛情一陣風》／李權哲（製作人：李權哲）

《PRO》／熊仔（製作人：熊仔、rgry、李權哲、FunkyMo）

《ON》／明馬丁（製作人：程杰、明馬丁）

《BEANSTALK》／YELLOW黃宣（製作人：余佳倫、YELLOW黃宣）

《LÜCY》／LÜCY（製作人：海大富）

最佳樂團獎

宇宙人／《理想狀態》

大象體操／《夢境》

野東西／《溯》

旺福／《你好我好大家好》

13月終了／《和你蠻像的一隻》

最佳創作歌手獎

黃玠瑋／《游牧》

朱頭皮／《防疫清冰箱》

李權哲／《愛情一陣風》

葉穎／《活得像自己的名字》

熊仔／《PRO》

YELLOW黃宣／《BEANSTALK》

最佳新人獎

珂拉琪／《MEmento・MORI》

Haezee黃瑋昕／《LOVE MAZE》

Robot Swing／《SYSTEM BOOTING...》

LÜCY／《LÜCY》

雷擎／《Dive & Give》

最佳樂手獎

方Q（方奎棠）／《理想狀態》／貝斯

張凱婷／《夢境》／人聲、貝斯、鋼琴

賽克（蔣沅融）／《溯》／吉他

明馬丁／《ON》／鋼琴

徐研培／《In My Place》／吉他

簡道生／《壞爸爸》／貝斯

鄭宇泰／《長笛節奏盒》／長笛

刁鵬／《日日》／中國笛／簫