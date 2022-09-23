《長期博弈》：大多數學者認為，衰落中的美國是在對崛起的中國洩憤，洩憤的同時偶爾還會傷到自己
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本書作者杜如松是美國新一代的中國問題專家，更是現任拜登國家安全會議的中國事務主任。憑藉著對中國政府文獻、官方新聞媒體、名人回憶錄、半官方學術報告的系統性鑽研，他以嚴謹的學術方法挖掘中國秘而不宣的大戰略。
文：杜如松（Rush Doshi）
美國為何衰落？
簡要瀏覽一下中國如何談論美國衰落，也許能得到一些啟發。故事通常始於經濟不平等。北京外國語大學副校長謝韜寫道，自一九七○年代之後，「新自由主義處於主導地位」，各國政府「把經濟自由放在首位，主張減稅和監管，對社會平等的重視度明顯下降」。知名教授、中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮認為，這種「新自由主義」浪潮始於「一九七九年撒切爾革命和一九八○年的里根革命」，並導致「貧富分化」，經濟結構也產生變化。
中國外交學院國際關係研究所副所長聶文娟則認為，「在民主社會中，美國無法遏制金融資本主義在社會內的膨脹，無法對自身內部的既得利益集團進行刮骨療傷」，導致經濟停滯與不平等。中國社會科學院拉丁美洲研究所所長吳白乙強調，這些力量讓美國經濟「空心化」，科技和金融服務業的成功，卻造成出口和傳統產業萎縮。
在中國看來，二○○八年全球金融危機爆發，就是西方國家為上述趨勢付出代價的時候到了；之後幾年間，民粹主義和種族衝突更不斷升高，讓西方國家陷入癱瘓。中國外交部轄下智庫中國國際問題研究院出版的一篇論文就指出，「現在歐美出現的民粹主義，背後體現的是中下階層與上層之間矛盾的加劇」，因此產生金融危機。
意識形態上的極端主義也日漸激化。金燦榮認為，「在觀念領域，極端主義思潮不斷擴展，民粹主義、種族主義等思潮日益活躍，變得更加公開化，影響力越來越大。朱鋒同樣認為，「美國和歐洲的『白人民族主義』勢力日趨活躍」。而科技放大了上述所有趨勢。
一篇針對習近平二○一七年國家安全工作座談會演說的官方評論，引述西方報導稱「西方世界秩序的最基本支柱正在弱化。在『後真相』時代，『自由民主國家』很脆弱地受到錯誤信息（資訊）影響」。中國社科院一名學者指出，「信息爆炸」造成「社會極化」，演算法、針對式廣告和假消息都加劇了這種「信息爆炸」，因而「加速全球民粹主義——民族主義傳播的動力源」，並造成「社會極化嚴重」。
金燦榮認為，這些趨勢達到頂點就會形成自由倒退和治理效能不彰，「貧富分化必定導致中下層廣泛的不滿，中下層不滿一定會醞釀左右兩派的民粹政治盛行，民粹政治又必然有強人來利用，之後進入強人政治。這是一個必然的結果」。中國學者指出，二○○九年的茶黨（Tea Party）運動、二○一一年的占領華爾街（Occupy Wall Street），還有特別是二○一一六年的英國脫歐和川普當選，皆是民粹主義已立足的證據。
到了二○二○年，西方國家苦於應對新冠疫情時，上述評估就被中國當局認為是正確的。習近平在這一年宣稱，「這次新冠肺炎疫情防控」，是對全球各國「治理體系和治理能力的一次大考」。幾乎所有撰寫相關文章的中國作者都認為，中國已通過這次「大考」，而西方大體上則是不及格的。一篇發表在中國商務部網站的文章指，「疫情大流行表明，美國和西方國家越來越不能進行體制和制度上的改革和調整，陷入政治上無法自拔的極化僵局」。
中國社科院的美國研究主要期刊主編也同樣認為，「美國聯邦政府在過去半個世紀中的官僚化和『小政府』傾向的弊端，在此次應對重大公共衛生危機中表現得非常明顯」，這樣的治理機制失調，會導致「美國國內政治極端化加劇」。中央黨校一名教授顯然很滿意地指出，新冠疫情將助長西方的民族主義，並進一步破壞自由秩序。「在新冠疫情爆發之前，民族主義就已成為一股（支持中華民族）復興的趨勢。川普政府和英國脫歐更（為民族主義）帶來明星級的表現。」
他認為，新冠疫情將「進一步強化」這些有利於中國的趨勢。吳白乙認為，經濟慘況、社會動盪、應對新冠疫情不力，意味著「這個自視為『人類燈塔』的國度陷入持續而激烈的社會抗爭…… 混亂和撕裂讓人們普遍有窒息之感」。因此，中央黨校一名前副校長認為，疫情「進一步推動世界百年未有之大變局」。袁鵬則認為，美國對新冠疫情應對無方，導致「軟硬實力同時受挫，國際影響力大幅下滑」。
許多人認為西方體制的衰微複雜難解，相信西方不太可能在短時間內解決問題。謝韜就指出，對「所謂『後物質主義價值觀』的重視，產生的政治「更多是一種自我表達和要求得到尊重的訴求，而不是傳統意義上的經濟再分配」，因此要解決導致不平等的結構性根源更加棘手。北京外國語大學一名教授也認為，「美國政治體制對這兩股力量（左翼與右翼民粹主義）的吸納和消化，恐怕不是一次大選投票就能解決的」。
有些人認為，治理失能將會長期持續，中國國際問題研究院發表的一篇論文就推測：「民粹主義在認知上的根源將會長期存在。」謝韜認為，這個民粹主義階段「可能會持續一段時間，十年或者二十年」。而兩黨政治的功能失調也很可能會伴隨民粹主義而產生。金燦榮在中國國防部網站發表的一篇文章就指出，「美國國內兩黨之間的矛盾也非常深」。中國外交學院教授聶文娟也認為，「疫情加劇了（改革）的急迫性，但美國的政治家們似乎還未找到答案」。她認為，即使政府領導人更迭，美國很可能也只是圍繞著國家的結構性問題「修修補補」。
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。