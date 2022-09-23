《長期博弈》：如何以相對較低的代價，從軍事、經濟與政治上盡可能破壞中國的秩序建立？
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《長期博弈》中主張，中國共產黨基於其民族主義與列寧主義意識形態，長期以來都致力於以威權手腕貫徹其削弱美國的大戰略。美國該如何以最有效的方式面對中國的挑戰？杜如松建議，美國與其耗費鉅資與中國展開對抗，不如「師華之計以制華」，對中國展開「不對稱作戰」。
文：杜如松（Rush Doshi）
削弱中國秩序
削弱中國秩序的戰略，要針對中國在區域與全球層面建構的主要「控制型態」，試圖以不對稱的方式來應對。整體而言，美國的戰略應是暗中破壞中國在區域建立秩序的成效，其中部分手段是削弱中國行使權力的效果，並且對那些可能被收編到中國秩序的國家賦予更多能力，讓它們能維持一些不受北京控制的力量。在全球層面，類似的戰略也能派上用場，但美國的作為必須擴展到針對全球體系次結構的競爭，包括金融、科技、資訊和多邊機構等領域。一般而言，美國行使削弱戰略是有優勢的，因為要破壞秩序總是比建立與維持秩序容易。
中國是在軍事、經濟、政治的基礎上建立秩序。
在軍事基礎方面，中國在過去十年間逐漸開始建立可進行兩棲作戰、制海、遠洋任務的海軍。具備這些能力的海軍（隨著中國在海外取得無數設施而逐漸擴張至全球）能對其他國家產生軍事影響力，也能奪取或控制遠方島嶼和水域、維護海上交通線、提供安全公共財、干涉他國事務，這些都能幫助中國建立秩序。
在經濟層面，中國則藉由基礎建設的支出（主要範例就是「一帶一路」倡議）與強制性的經濟治國方略來建立秩序。中國也想在全球技術的所謂第四次工業革命中取得領導地位，希望實現習近平一再強調的「跨越式發展」，藉此超越西方的競爭對手。
在政治層面，中國想成立為其利益服務的機構，並以強化中國敘事的方式形塑全球的資訊流——它希望建立讓中國強權正當化的基礎，或至少能降低中國因採行某些非自由作為對聲譽造成的損害。
接下來提出的建議則提供一些想法，探究要如何以相對較低的代價來盡可能破壞中國的秩序建立——部分想法直接借鑑中國一九九○至二○○○年代的不對稱戰略劇本。
軍事上的削弱戰略
- 投資不對稱的拒止武器
第一次波灣戰爭後，中國開始以成本更低的不對稱武器挑戰美國昂貴的戰力投射平台。中國的作為有時稱為「反介入／區域拒止」，包括使用「一系列相互關聯的飛彈、感測器、制導及其他意在阻擋（美國在東亞的）行動自由的科技」。
美國越來越願意借鏡中國的做法，並追求同樣的拒止能力，讓中國的行動自由也受到阻撓——有人將這種作法稱為「拒止性嚇阻」（deterrence by denial），或實現「無人海」（No Man’s Sea）的狀態，亦即沒有任何一方能成功控制第一島鏈的水域或島嶼，也沒有任何一方能在第一島鏈發動兩棲作戰。
美國有精熟的技術可發展這些戰力，而且對於這種作法的大致輪廓已有共識：長程精確打擊能力、無人艦載攻擊機、無人水下航行器、具備大型飛彈有效負載的潛艦、高速打擊武器、水雷作戰能力等都將是重要的優先事項。這些戰力不那麼容易受到中國的反介入／區域拒止手段的攻擊，也會讓中國在台灣海峽或東海、南海更難實施兩棲作戰，且成本低於中國實施兩棲作戰須仰賴的昂貴資產。
- 協助盟國與夥伴發展反介入／區域拒止能力
美國也應該為盟友和夥伴發展反介入／區域拒止武器，藉此遏制中國的強硬姿態。這方面的努力可能集中於台灣、日本、越南、菲律賓、印尼、馬來西亞和印度——這些對象都可使用與中國阻止美國海軍干預同樣的能力，付出的成本低於中國在兩棲作戰或海上拒止方面的投資。這些戰力的成本或許不高，但中國的鄰國若無美國幫助，不太可能迅速採用。華府也必須幫助這些國家提出與「傳統謀略和領土防禦」不同的新作戰概念，可能側重於「區域拒止、長程火力、網路攻擊、電子戰、縱深移動防禦系統」。
美國要做的可能包括聯合兵棋推演、演習和觀念發展；協助發展和演練在競爭環境中鎖定目標所需的指揮、管制、通信、情報、監視、偵察能力（即C4ISR）；支援建置水雷、機動防空與飛彈防禦系統、陸基反艦巡弋飛彈、潛艦、水面和水下無人艦艇。這些作為將使中國在成本比率與戰爭趨勢上處於不利地位，它在軍事脅迫與戰力投射方面的昂貴投資也會較難收效。
- 破壞中國建立海外基地的高成本努力
美國可以削弱中國建立海外基地與後勤設施的成效，且付出的邊際成本低於中國取得這些設施的成本。這種作法也可以加入借自中國戰略的元素。北京以往利用區域機構來制定準則，或對美國的活動與基地設置提出疑慮，華府也可以效法，對中國可能在柬埔寨或其他地區建立設施表示擔憂。華府也應向那些正考慮讓中國建立設施的國家（特別是亞洲國家）發出警示，提醒他們這些基地可能成為攻擊目標。
美國的政策制定者與外交官通常不願明講這個顯而易見的事實——從中國的海外基地發動對美軍的攻擊，將使這些設施暴露於危險之中。美國也可以和盟友夥伴合作，支付工程移轉費用或基礎建設費用，以阻止這些國家允許中國建立設施。雖然這些補償的總金額可能高於中國的投資，不過是由美國的盟友與夥伴共同支付（也許可列入基礎建設支出），因此也是一個採用不對稱手段的機會。
經濟上的削弱戰略
- 要求將「一帶一路」倡議擴大為多邊計劃並且制度化，讓中國難以進行政治施壓
就如同中國以往將中美貿易制度化，藉此防止公然的經濟脅迫，美國要求將一帶一路計劃多邊化與制度化，可以限制北京主導合約條款的能力，代價又低於以對等貸款方式和北京競爭。一帶一路的危險之處在於它的不透明與它產生的影響力。反之，促進一帶一路倡議的多邊化，並參與共同投資一帶一路，藉此換取計劃股權，或規範參與方遵循高標準，並要求提交關鍵事項報告，可防範這些計劃出現令人遺憾的結果，並讓區域各國在這些交易中擁有發言權、使交易具備透明度、並讓北京難以進行政治施壓。
資料怎麼自己動？公部門的數位轉型，「數位治理」讓報稅、補助申請更簡單！
我們想讓你知道的是
隨著數位發展部的正式成立，臺灣公部門的數位轉型也邁入全新階段。我們透過專訪數位發展部數位政府司的王誠明司長，帶大家認識臺灣「數位治理」發展的前世今生，以及如何應用「MyData」串聯、應用既有資料，改變我們的日常生活！
資通訊科技的日新月異驅動社會飛速發展，無論日常購物、娛樂消遣甚至是人際互動，網路與各式數位服務幾乎滿足了現代人生活過半的需求。在這樣的背景之下，不只企業緊緊跟隨數位轉型浪潮，積極開展創新技術與服務，政府部門也開始導入資料及數據分析技術，善用「數位治理」驅動公共服務模式的變革，重塑民眾對於政府服務的想像。未來數位治理不只是要讓民眾申請資料更簡便，更希望能透過資料讓企業創新，同時也做到提供客製化個人服務的目標。
從資料應用發展創新服務，結合數位科技打造公私協力的智慧政府
我們一定都能有感數位治理帶來的改變，在2021年面對新冠疫情時推出的口罩供需資訊平台、健保快易通APP、健康存摺等的整合應用服務，我們多多少少都有用過。前者透過釋出口罩庫存量及特約藥局等開放資料，促成公部門與民間社群的協力合作，將「資料」轉化成簡易使用、更新即時的便民服務，讓大家知道可以到哪裡去買口罩；後者則整合臺灣健保系統，透過數位技術將資料公開及串聯，打造創新健康平台，不只個人就醫、查詢更加方便，也奠定了後續數位醫療服務的發展基礎。
不只是民眾有感，從國際評比的角度來看，在2021年早稻田大學與國際資訊長協會（International Academy of CIO, IAC）合作辦理的世界各國政府數位評比中，臺灣在全球64個主要經濟體中排名第10名，較2020年進步1名，在整體國際中表現也算前段班。
那政府是從什麼時候開始數位化的呢？源頭可以追溯到1998年時推動的「電子化政府計畫」。長期投身電子化政府計畫的規劃與推動的數位發展部數位政府司司長王誠明回憶道：
「那時政府發展許多大型網路、服務資訊上網等基礎建設，並將戶政、地政等民生領域的人工服務流程優化為電子化的線上服務，過程累積了不少可應用的資料庫及大型資訊系統；到了2017年，安全傳輸、資訊分析整合等技術也漸漸成熟，國內外都意識到『資料』是提供服務的重要元素，於是政府便開始更著重於資料的分析與應用。」
從那時起，政府秉持著讓民眾參與政府運作的開放精神，展開「服務型智慧政府推動計畫」，以民眾關切議題的數位服務為優先項目，透過開放高應用價值資料與即時分析技術，提供民間資料應用的空間，或是由機關主動開發相關服務，不只對外增強政府的公共服務能力，對內也改善民主治理的運作機制，回應整體社會的數位化需求。
資料運用思維轉變：「資料治理」作為政策發展方針
王誠明司長特別強調，雖然電子化政府與智慧化政府乍看都是透過電子產品及數位技術加速政府服務，但在執行思維上卻有根本性的差別。傳統的政府服務多半從「公共事務管理」的角度思考，例如報稅、戶政、地政等，都朝向便於管理者管理的角度去開發；但在智慧化政府的發展觀念中，政府反而會站在民眾的角度思考，利用資料開放與分析技術等方式，鼓勵公私單位開發更多數位服務。例如過去政府開放實價登錄、公車路線、空氣品質等即時資料，衍生出實價登錄地圖、台北等公車等多元應用的APP，這些都是透過資料治理來滿足民眾生活需求的最佳範例。
隨著資料治理概念的深化，臺灣Open Data的服務也逐漸成熟，甚至在英國開放知識基金會（OKFN）的開放資料國際評比中獲得世界第一的殊榮。於是2015年，國發會從「賦權」概念出發、強調資料作為精準數位服務的基礎，打造「數位服務個人化」（MyData）資料自主服務，以「民眾自主決定資料如何使用、給誰用」的核心精神，打開政府服務的里程碑。
在過去，若民眾要到銀行辦理開戶或貸款等業務時，會因需要出示相關證明，所以得耗費許多時間往返機關與銀行辦理。如今透過MyData平台，辦理者經過不同等級的身分驗證後，就能即時將指定資料傳輸給指定機關，而且過程中民眾也可以隨時追蹤，知道資料傳到什麼地方、被誰使用；倘若資料不慎被盜用，民眾也能第一時間收到簡訊和Email通知來即時處理。
MyData平台的服務不只強化食醫住行育樂等民生領域的數位服務，王誠明司長也說，當中央與地方整合成熟之後，也希望跨足私部門，從監管力道強的金融產業開始，漸漸延伸至監管力道較弱，卻與民生息息相關的產業（如醫療），甚至期待在最終階段引入AI服務，落實資料智慧應用。舉例來說，未來民眾失業時只要告訴政府「我失業了」，MyData平台就能主動查詢、分析民眾同意開放的資料，藉由資料彙整及AI分析的智慧服務，主動回饋民眾如何申請補助、提供就業輔導等個人化建議。
由內而外深化數位治理，組織再造迎擊轉型挑戰
當政府則從「資料」的角度出發，打造新型態的公共服務模式時，「資料」不只化身為政府或企業組織間最珍貴的資產，也成為一切數位服務發展根基。不過，成千上萬的資料該如何妥善的管理、安全的傳輸、合法的應用，也成為智慧化政府發展過程的關鍵課題。對此，王誠明司長也坦言，這正是政府在轉型過程中面臨的三大挑戰：機關本身思維與行事風格的轉變、跨機關間資料傳輸的法律規範適用性，以及資料本身的個資保護問題。
所以如今政府透過組織再造，成立位階更高、權責更集中的「數位發展部」，把過去可能分別是通傳會、經濟部、國發會資管處、行政院資安處在做的事情重新整合，回應這些轉型過程中跨機關、跨領域的複雜問題，讓轉型過程中無論公私部門都有可以共同討論、解決問題的夥伴。
「數位轉型其實是一個持續的過程，它不是像轉骨一樣瞬間。它是一個持續的滾動調整，根據社會需要和當下技術，讓服務做得更好。」
王誠明司長也說，正因轉型是漫長的過程，所以數位發展部的角色就是在調整過程中能靈活運作、協調合作的機關，讓無論技術、制度、法律等層面的政府服務都能與資安會緊密結合，正確導入數位治理制度，落實資安與個資保護。
持續落實、不斷提升：數位治理永無止境
最後，王誠明司長也強調，深化數位治理不只該思考如何運用數位服務提升機關效能，也包含怎麼找出社會中沒能力使用數位服務的人，並給予幫助。若要達成這樣的目標，倚靠的就不只是技術成長，還包含整體數位環境的建置。仔細觀察臺灣社會近年的轉變，就能發現不少相似的痕跡──越來越多的數位服務不只作為應用的工具，深化公共服務效率及公民參與的可能性，還能打破傳統框架，成為新興的溝通媒介，建立公私部門之間不同的協力模式；更甚至我們還能從視訊看診、健康存摺等疫情應對措施中學習，也相信未來國家再度面臨困難或風險時，在數位治理的增能之下，可以更快速的恢復，並透過完善的數位工具解決難題，從中學習並不斷的強化精進。
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