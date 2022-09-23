《長期博弈》：如何以相對較低的代價，從軍事、經濟與政治上盡可能破壞中國的秩序建立？

文：杜如松（Rush Doshi）

削弱中國秩序

削弱中國秩序的戰略，要針對中國在區域與全球層面建構的主要「控制型態」，試圖以不對稱的方式來應對。整體而言，美國的戰略應是暗中破壞中國在區域建立秩序的成效，其中部分手段是削弱中國行使權力的效果，並且對那些可能被收編到中國秩序的國家賦予更多能力，讓它們能維持一些不受北京控制的力量。在全球層面，類似的戰略也能派上用場，但美國的作為必須擴展到針對全球體系次結構的競爭，包括金融、科技、資訊和多邊機構等領域。一般而言，美國行使削弱戰略是有優勢的，因為要破壞秩序總是比建立與維持秩序容易。

中國是在軍事、經濟、政治的基礎上建立秩序。

在軍事基礎方面，中國在過去十年間逐漸開始建立可進行兩棲作戰、制海、遠洋任務的海軍。具備這些能力的海軍（隨著中國在海外取得無數設施而逐漸擴張至全球）能對其他國家產生軍事影響力，也能奪取或控制遠方島嶼和水域、維護海上交通線、提供安全公共財、干涉他國事務，這些都能幫助中國建立秩序。

在經濟層面，中國則藉由基礎建設的支出（主要範例就是「一帶一路」倡議）與強制性的經濟治國方略來建立秩序。中國也想在全球技術的所謂第四次工業革命中取得領導地位，希望實現習近平一再強調的「跨越式發展」，藉此超越西方的競爭對手。

在政治層面，中國想成立為其利益服務的機構，並以強化中國敘事的方式形塑全球的資訊流——它希望建立讓中國強權正當化的基礎，或至少能降低中國因採行某些非自由作為對聲譽造成的損害。

接下來提出的建議則提供一些想法，探究要如何以相對較低的代價來盡可能破壞中國的秩序建立——部分想法直接借鑑中國一九九○至二○○○年代的不對稱戰略劇本。

軍事上的削弱戰略

投資不對稱的拒止武器

第一次波灣戰爭後，中國開始以成本更低的不對稱武器挑戰美國昂貴的戰力投射平台。中國的作為有時稱為「反介入／區域拒止」，包括使用「一系列相互關聯的飛彈、感測器、制導及其他意在阻擋（美國在東亞的）行動自由的科技」。

美國越來越願意借鏡中國的做法，並追求同樣的拒止能力，讓中國的行動自由也受到阻撓——有人將這種作法稱為「拒止性嚇阻」（deterrence by denial），或實現「無人海」（No Man’s Sea）的狀態，亦即沒有任何一方能成功控制第一島鏈的水域或島嶼，也沒有任何一方能在第一島鏈發動兩棲作戰。

美國有精熟的技術可發展這些戰力，而且對於這種作法的大致輪廓已有共識：長程精確打擊能力、無人艦載攻擊機、無人水下航行器、具備大型飛彈有效負載的潛艦、高速打擊武器、水雷作戰能力等都將是重要的優先事項。這些戰力不那麼容易受到中國的反介入／區域拒止手段的攻擊，也會讓中國在台灣海峽或東海、南海更難實施兩棲作戰，且成本低於中國實施兩棲作戰須仰賴的昂貴資產。

協助盟國與夥伴發展反介入／區域拒止能力

美國也應該為盟友和夥伴發展反介入／區域拒止武器，藉此遏制中國的強硬姿態。這方面的努力可能集中於台灣、日本、越南、菲律賓、印尼、馬來西亞和印度——這些對象都可使用與中國阻止美國海軍干預同樣的能力，付出的成本低於中國在兩棲作戰或海上拒止方面的投資。這些戰力的成本或許不高，但中國的鄰國若無美國幫助，不太可能迅速採用。華府也必須幫助這些國家提出與「傳統謀略和領土防禦」不同的新作戰概念，可能側重於「區域拒止、長程火力、網路攻擊、電子戰、縱深移動防禦系統」。

美國要做的可能包括聯合兵棋推演、演習和觀念發展；協助發展和演練在競爭環境中鎖定目標所需的指揮、管制、通信、情報、監視、偵察能力（即C4ISR）；支援建置水雷、機動防空與飛彈防禦系統、陸基反艦巡弋飛彈、潛艦、水面和水下無人艦艇。這些作為將使中國在成本比率與戰爭趨勢上處於不利地位，它在軍事脅迫與戰力投射方面的昂貴投資也會較難收效。

破壞中國建立海外基地的高成本努力

美國可以削弱中國建立海外基地與後勤設施的成效，且付出的邊際成本低於中國取得這些設施的成本。這種作法也可以加入借自中國戰略的元素。北京以往利用區域機構來制定準則，或對美國的活動與基地設置提出疑慮，華府也可以效法，對中國可能在柬埔寨或其他地區建立設施表示擔憂。華府也應向那些正考慮讓中國建立設施的國家（特別是亞洲國家）發出警示，提醒他們這些基地可能成為攻擊目標。

美國的政策制定者與外交官通常不願明講這個顯而易見的事實——從中國的海外基地發動對美軍的攻擊，將使這些設施暴露於危險之中。美國也可以和盟友夥伴合作，支付工程移轉費用或基礎建設費用，以阻止這些國家允許中國建立設施。雖然這些補償的總金額可能高於中國的投資，不過是由美國的盟友與夥伴共同支付（也許可列入基礎建設支出），因此也是一個採用不對稱手段的機會。

經濟上的削弱戰略

要求將「一帶一路」倡議擴大為多邊計劃並且制度化，讓中國難以進行政治施壓

就如同中國以往將中美貿易制度化，藉此防止公然的經濟脅迫，美國要求將一帶一路計劃多邊化與制度化，可以限制北京主導合約條款的能力，代價又低於以對等貸款方式和北京競爭。一帶一路的危險之處在於它的不透明與它產生的影響力。反之，促進一帶一路倡議的多邊化，並參與共同投資一帶一路，藉此換取計劃股權，或規範參與方遵循高標準，並要求提交關鍵事項報告，可防範這些計劃出現令人遺憾的結果，並讓區域各國在這些交易中擁有發言權、使交易具備透明度、並讓北京難以進行政治施壓。