升級「以太坊2.0」有什麼好處？原本「拚顯卡算力」的挖礦方式會改成怎樣？
我們想讓你知道的是
以太坊進入2.0的最大差別，就是新的「權益證明機制」會比原本的「工作量證明」更加節能，用戶不需要大量的計算能力來處理區塊鏈上的操作和交易，讓用顯卡拚算力的挖礦法在以太坊上成為歷史。
自從2015年以太坊發行後，經過很長一段時間，以太坊的第一階段升級終於在2020年12月1號成功啟動和運行。
目前正逐步更新的以太坊2.0，又稱為Eth2或「Serenity（寧靜）」，主要是對以太坊區塊鏈的升級，目的是為了提高以太坊網路的速度、效率、安全性和可擴展性等，使以太坊能夠處理更多交易並緩解目前遇到的瓶頸。
以太坊的多段式升級是為了通過對網路基礎設施的幾項重要調整，來解決以太坊網絡的擴展性和安全性，其中最值得注意的就是，從原先的工作量證明共識機制到權益證明機制的轉換。
什麼是工作量證明（proof of work，PoW）、權益證明機制（proof of stake，PoS）？
在原先使用的工作量證明機制（PoW）中，礦工使用機器的運算能力來解決複雜的數學問題並驗證新的交易，第一個解決問題的礦工會在構成區塊鏈的所有交易記錄中添加了一筆新的交易紀錄，完成後，礦工會獲得公鏈上的原生加密貨幣，作為運算獎勵。
這也就是我們所熟知的挖礦。
而以太坊2.0所導入的權益證明機制（PoS），與以往的不同之處在於，每個用戶可以抵押鏈上的原生加密貨幣並成為驗證者，雖然不再是礦工。但工作的內容卻類似於礦工，驗證者存在的目的是為了確保鏈上沒有錯誤或被竄改的交易紀錄。
根據抵押的加密貨幣數量以及抵押的時間，驗證者能夠添加一個包含新的交易紀錄的區塊（block），同時其他鏈上的驗證者也可以加入驗證的行列，當一個區塊有足夠的證明時，便能夠將區塊塊添加到區塊鏈中，此時，驗證者也會因為成功添加新的區塊而獲得獎勵。這樣的過程被稱為「鑄造（forging或minting）」。
權益證明機制優勢在於它比工作量證明更加節能，因為它將耗能較高的計算機處理與共識算法進行分離，表示著用戶不需要大量的計算能力來處理區塊鏈上的操作和交易。
如何進行以太坊2.0的升級？
多段式升級一共分為幾個階段：
- 信標鏈主鏈（Beacon Chain）：於2020年12月1日正式上線
- 合併（The merge）：2022年9月中
- 分片鏈（Shard chains）：2023年
第一階段升級又稱為信標鏈，已經於去年2020年12月1日上線。
與原本工作量證明機制的以太坊主鏈不同，第一階段的目的是建立一條使用權益證明的主幹信標鏈，這個時候的信標鏈還無法被一般用戶使用，想成為未來以太坊2.0驗證者的用戶可以提前將以太幣轉入信標鏈上，這也是整個網路向權益證明機制轉變的一個關鍵要素。
第二階段升級的合併，預計在2022年第一或第二季度進行，如同名稱所說的，升級方式是將原先各自獨立的信標鏈與以太坊主鏈合併，包含過往以太坊鏈上的交易紀錄，也會因為合併而能在信標鏈上使用。
在合併完成之前，還有多次的鏈上硬分叉，像是在較為人熟知的倫敦硬分叉EIP-1559、EIP-3198等，由於內容較多，有興趣的話會再另外詳細介紹。
第三階段升級則是分片鏈的安裝，也是目前以太坊的最終升級，分片鏈的作用在於，可以將原先只能在主鏈上完成的交易或操作，分散到64條不同的新鏈上，原先的以太坊1.0主鏈會作為64條分片鏈之一，而信標鏈則會成為管理分片鏈運算和分工的協調者，為擴展以太坊網路發揮關鍵的作用。
如果真的完成以上的升級，從硬體的角度來看，也就意味著要運行以太坊節點會變得容易許多，需要存儲在機器上的數據也會降低不少。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。