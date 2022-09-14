日本年輕人不婚比例創40年新高，專家直指家庭與事業難兼顧、享受單身自由為主因

日本年輕族群中，無意結婚的比例創下歷史新高。除了工作時間過久、薪水長期未調漲等因素，男女享受單身自由的態度也成為日本人不婚的關鍵原因。專家警告這一趨勢若未獲改善，日本政府必須重新審視「催婚」策略，否則出生率將持續下修。

東京都政府附屬機構國立社會保障．人口問題研究所發布的數據指出，介於18歲至34歲之間的年輕族群，男性有17.3％、女性有14.6％表示無意結婚，創下1982年首次調查以來的新高。

相比1980年代中期日本泡沫經濟興起前進行的調查，當時只有2.3％的男性與4.1％的女性表示永遠不會結婚。

隨著日本人口急遽減少、勞動力與經濟萎縮，結婚率的下降也對日本出生率產生影響。專家將此一趨勢歸因於年輕女性越來越享受單身狀態，以及擁有職業的自由。

另一方面，男性同樣也享受單身生活，但對工作保障、養家能力等問題表示擔憂。專家呼籲政府應為女性產後返回崗位的過程提高便利性，並解決日本工作時間過長的問題。

「泡沫經濟破裂後，日本終生雇傭制度崩潰，非正式員工增加。」日本中央大學社會學教授山田昌弘解釋。「男性必須擔起家庭財務的觀念根深柢固，導致婚姻人口下降。」

被問及女性理想的生活方式為何時，有將近40％的單身男性以及34％的單身女性回答，是能夠在事業與撫養兒女之間找到平衡。只有不到7％的男性表示，希望配偶能夠留在家中照顧家庭，顯示日本人對性別角色的態度正在轉變。

一名居住於東京的男性曾向《德國之聲》表示，單身的自己很快樂，可以做想做的事，不需要考慮其他人：「我喜歡這種隨心所欲熬夜玩遊戲、看電影、與朋友見面的狀態。」另外，他提到許多已婚的朋友婚後有所改變，已經不常見到他們。

參與東京都政府就業援助計畫的心理學家藤井綾指出，日本與其他國家不同，工資多年來保持不變，讓許多年輕人認為成立家庭是一種過大的經濟負擔。另外，工作壓力也讓經營家庭變得更加困難，因此有越來越多職業女性選擇保持單身。

另一方面，藤井綾也點出觀看動漫與真實人際互動的關聯。「漫畫和動漫中的角色並不會爭吵或頂嘴，這對許多人來說更加容易。」藤井綾說道。她認為現在有許多年輕人缺乏社交技能，多數家庭只有獨生兒女的情況，也導致孩子在成長過程中沒有發展出未來生活需要的社交技能。

由日本厚生勞動省發布的統計數據顯示，2021年日本共有81萬1604名嬰兒出生，比2020年整整少了大約3萬人，結婚人數也來到二戰後新低。厚生勞動省表示，疫情爆發帶來的影響已經顯著的呈現在出生率下降的趨勢上。

《Inquirer.Net》報導，疫情期間許多人選擇待在家中而非外出社交，結交新朋友並進一步發展婚姻關係的機會隨之減少。為解決問題，日本地方政府甚至曾經推出人工智慧（AI）配對計畫幫民眾牽紅線。

日本內閣府指出，截止2021年8月1日，共有22個縣市正在使用AI配對機制，埼玉縣的線上配對服務就曾在2021年促成128對婚姻。

「政府一直藉由幫助想婚、想生的人實現願望，以提高出生率。」日本中央大學社會學家松田茂樹說道。「但不想結婚的人數若持續增加，政府將被迫重新審視策略，否則出生率將持續下修。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範