日本年輕人不婚比例創40年新高，專家直指家庭與事業難兼顧、享受單身自由為主因
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工作壓力龐大、工時長、薪水多年來未調漲，以及對婚姻態度的轉變，讓日本年輕族群不婚比率創下歷史新高。
日本年輕族群中，無意結婚的比例創下歷史新高。除了工作時間過久、薪水長期未調漲等因素，男女享受單身自由的態度也成為日本人不婚的關鍵原因。專家警告這一趨勢若未獲改善，日本政府必須重新審視「催婚」策略，否則出生率將持續下修。
東京都政府附屬機構國立社會保障．人口問題研究所發布的數據指出，介於18歲至34歲之間的年輕族群，男性有17.3％、女性有14.6％表示無意結婚，創下1982年首次調查以來的新高。
相比1980年代中期日本泡沫經濟興起前進行的調查，當時只有2.3％的男性與4.1％的女性表示永遠不會結婚。
隨著日本人口急遽減少、勞動力與經濟萎縮，結婚率的下降也對日本出生率產生影響。專家將此一趨勢歸因於年輕女性越來越享受單身狀態，以及擁有職業的自由。
另一方面，男性同樣也享受單身生活，但對工作保障、養家能力等問題表示擔憂。專家呼籲政府應為女性產後返回崗位的過程提高便利性，並解決日本工作時間過長的問題。
「泡沫經濟破裂後，日本終生雇傭制度崩潰，非正式員工增加。」日本中央大學社會學教授山田昌弘解釋。「男性必須擔起家庭財務的觀念根深柢固，導致婚姻人口下降。」
被問及女性理想的生活方式為何時，有將近40％的單身男性以及34％的單身女性回答，是能夠在事業與撫養兒女之間找到平衡。只有不到7％的男性表示，希望配偶能夠留在家中照顧家庭，顯示日本人對性別角色的態度正在轉變。
一名居住於東京的男性曾向《德國之聲》表示，單身的自己很快樂，可以做想做的事，不需要考慮其他人：「我喜歡這種隨心所欲熬夜玩遊戲、看電影、與朋友見面的狀態。」另外，他提到許多已婚的朋友婚後有所改變，已經不常見到他們。
參與東京都政府就業援助計畫的心理學家藤井綾指出，日本與其他國家不同，工資多年來保持不變，讓許多年輕人認為成立家庭是一種過大的經濟負擔。另外，工作壓力也讓經營家庭變得更加困難，因此有越來越多職業女性選擇保持單身。
另一方面，藤井綾也點出觀看動漫與真實人際互動的關聯。「漫畫和動漫中的角色並不會爭吵或頂嘴，這對許多人來說更加容易。」藤井綾說道。她認為現在有許多年輕人缺乏社交技能，多數家庭只有獨生兒女的情況，也導致孩子在成長過程中沒有發展出未來生活需要的社交技能。
由日本厚生勞動省發布的統計數據顯示，2021年日本共有81萬1604名嬰兒出生，比2020年整整少了大約3萬人，結婚人數也來到二戰後新低。厚生勞動省表示，疫情爆發帶來的影響已經顯著的呈現在出生率下降的趨勢上。
《Inquirer.Net》報導，疫情期間許多人選擇待在家中而非外出社交，結交新朋友並進一步發展婚姻關係的機會隨之減少。為解決問題，日本地方政府甚至曾經推出人工智慧（AI）配對計畫幫民眾牽紅線。
日本內閣府指出，截止2021年8月1日，共有22個縣市正在使用AI配對機制，埼玉縣的線上配對服務就曾在2021年促成128對婚姻。
「政府一直藉由幫助想婚、想生的人實現願望，以提高出生率。」日本中央大學社會學家松田茂樹說道。「但不想結婚的人數若持續增加，政府將被迫重新審視策略，否則出生率將持續下修。」
新聞來源
- Record number of young people in Japan rejecting marriage, survey shows（The Guardian）
- Why are young Japanese rejecting marriage? （Deutsche Welle）
- Japan: COVID-19 pandemic exacerbates decline in marriage（Inquirer.Net）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
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