習近平把自己憋在國內近三年，這次出訪中亞能否達到他預期的政治目的？
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對習近平而言，本週的中亞之行意義重大。畢竟他把自己憋在國內近三年，在國內經濟成果並不十分燦爛的情況下，有必要通過打外交的牌來彌補自己在經濟領域的過失。 那麼，他這次中亞之行，是否能實現他「新時代」的新外交呢？
文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）
為了回答這個問題，我們首先要看一下，他這次中亞之行的具體計劃。
習近平這次去的目的是參加上海合作組織元首峰會第22次會議。上海合作組織儘管在2001年就建立了，但長期來中俄本身關係的不順，以及俄羅斯對中國在中亞的擴張不滿，該組織成了大家每過一段時間一起聊天的地方。但是，這個情況在最近幾年、尤其是烏克蘭戰爭後有所變化。
上合組織對抗西方
2017年，上合組織首度擴容，印度和巴基斯坦加入。今（2022）年又批准了白羅斯的申請。當前，上合組織8個會員國地區面積覆蓋超過地球陸地面積的四分之一，人口總數佔到全世界的三分之一以上。
上合組織第二次擴展是今年撒馬爾罕峰會最為核心的議題之一。除伊朗正式加入外，包括阿聯、敘利亞、卡達和沙烏地阿拉伯在內的10個國家也表達希望加入上合組織。其他候選國還包括緬甸、柬埔寨和尼泊爾。當然，這個組織的核心國家中國和俄羅斯本身的情況也在變化。所以，很難想像在成員國擴展後，會有什麼實質性的進展。
但是，不管是北京還是莫斯科，抱團取暖的需求很大，至於俄羅斯更是想利用這個機會表現出自己並不孤立。而此次峰會以及擴展成員國，至少在表面上能帶來這個效應。
儘管印度在該組織中有自己的打算，而中亞的幾個原蘇聯共和國，特別是哈薩克各自有自己的外交思路，但總體來說，上海合作組織似乎能為全球的威權主義對抗西方國家的民主陣營，起著一定的作用。而習近平當然也很希望通過此峰會來證明其「東升西降」的全球格局判斷。
象徵性的習普會面
習近平以及他手下的外交部是力挺跟普亭（Vladimir Putin）為首的俄羅斯結盟的主要力量。從這一點上來說，利用這次峰會跟普亭見面也就顯得十分重要。而客觀上，前幾天中共政治局常委栗戰書訪問俄羅斯，已經為此會面鋪好了路。
從中方來說，習普峰會是建立在以下幾個前提之上的。首先，中方對俄烏戰爭押寶押在俄羅斯身上，儘管表面上中方自稱在這場衝突中採取「中立」態度，但不管是戰爭前還是戰爭發生後，習對普亭的「心有靈犀一點通」是不言而喻的。這次烏克蘭戰爭，又使得中國成了一個很大的得利者。
不巧的是，這次上海組織元首峰會的時間口正好是俄羅斯在烏克蘭侵略戰爭中受挫最大的時期。當然，普亭是一個死不認輸的人。相反，他依然裝得很有信心充分利用自己手中的能源牌、糧食牌，讓「友好國家」跟著自己走。 而問題是，他的那些友好國家在關鍵問題上往往都是一些騎牆派。
最近，白羅斯的盧卡申科（Alexander Lukashenko）看到烏克蘭軍隊在東部的神速進展，已經開始向烏克蘭拋出橄欖枝，說了一套好話，並準備恢復跟基輔的正常外交關係。
而儘管栗戰書在莫斯科時對普亭滿嘴討好，但這幾天一看到烏克蘭軍隊的成功的大反攻，知道情況不妙，於是突然在習普會面事上，不做太多的宣傳。並通過有關渠道，釋放出如下言論：「栗戰書訪俄展現了中國對鞏固與俄羅斯關係的重視，但不代表中國會在烏克蘭局勢上加碼支持俄羅斯。」
當然，習近平知道，自己弄不好對普亭還是有所求的。譬如說，一旦台海發生戰事，如果有俄羅斯的太平洋艦隊幫一手，豈不是一件好事？而普亭在前段台海緊張階段，似乎也發出了類似的暗示。在這種情況下，習近平在跟普亭的會面中就會採取「戰略模糊」的策略，即一方面做出「體面」的許諾和口頭支持，另一方面又給自己在普亭烏克蘭戰爭徹底失敗的時候留下一條後路。
一帶一路的標本項目
習近平這次去中亞有一個重要議程就是，屆時將會簽署中吉烏鐵路修建協議。這也就是他中亞之行的第三件要做的事。
畢竟，一帶一路是習近平的「大作」，而且，中吉烏鐵路項目可以說成功率相當大。這條鐵路走廊與外高加索走廊相連，將建成統一的擴大中國大陸對歐貿易的交通運輸網路。此鐵路建成後將是從中國大陸運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程將縮短900公里，時程節省7至8天。習當然想通過此事來強調自己的一帶一路戰略的成功，而並非「大撒幣」。
這在他重推的「中巴經濟走廊」不走俏的時刻，是場「及時雨」。
要知道，延宕多年的中吉烏鐵路項目，也是在獲得普亭點頭後，才能正常準備進行。從這一點來說，習近平似乎也欠著普亭的情面。而客觀情況是，俄羅斯由於烏克蘭的戰爭，已無法再好好照顧它的「後院」，而中國正好利用這個時機，加強其經濟擴張。
總之，習近平這次中亞之行除了中吉烏鐵路項目，其他均是表面文章。也就是說，表面上來說，習近平完全可以在中共二十大利用他的出訪來表明其外交政策的偉大正確。但實際上，北京心裡更擔心的是，一旦目前的烏克蘭的大反攻影響到俄羅斯國內政治、從而動搖普亭的執政根基，上海合作組織的前景也就很難再有樂觀的發展。
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
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