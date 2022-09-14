泰國10月起提高每日基本工資，部分資方認為調漲時機過早

（中央社）泰國內閣通過10月起提高每日基本工資，依照各府不同生活成本，範圍從328到354泰銖不等，漲幅約在4%到5%之間。泰國產業界有人認為過早調漲，支持者則認為漲幅符合通膨率。

泰國上一次調整每日基本工資是2020年1月，各府依照不同的生活成本，每日最低基本工資範圍從313泰銖到336泰銖不等。

不過由於生活成本上漲以及通貨膨脹，泰國內閣會議昨天通過勞工部提案，從10月1日起提高每日基本工資，漲幅在4%到5%左右，依照各府不同的生活成本，範圍從328到354泰銖不等。

春武里府（Chonburi）、羅勇府（Rayong）和普吉府（Phuket）的每日基本工資為354泰銖，曼谷和周邊的府如暖武里府（Nonthaburi）、佛統府（Nakhon Pathom）、巴吞他尼府（Pathum Thani）、北欖府（Samut Prakan）和龍仔厝府（Samut Sakhon）為353泰銖。

產業界對於基本工資調漲有不一樣的看法，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國工業聯合總會（Federation of Thai Industries）主席葛良凱（Kriengkrai Thiennukul）認為，原訂明年1月才要提高基本工資，現在就提高有點過早。

中小企業機構（Small and Medium Indutrial Institute）主席阿皮奇（Apichit Prasoprat）也認為，許多中小企業正在面臨經營成本例如能源和原物料的上升，現在就要提高基本工資太早，基本工資漲幅約5%，但中小企業短時間內沒辦法賺到5%到10%的利潤。

不過泰國貿易和工業雇主聯合會（Employers' Confederation of Thai Trade and Industry）副主席塔尼（Thani Sorat）表示，根據商業部預估，泰國今年的通膨率約在5.5%，因此基本工資調漲5%是合適的漲幅，但高度依賴勞工的產業如食品製造業、餐飲業和代工生產業應該會受到較大的衝擊。

泰國商會（Thai Chamber of Commerce）主席沙南（Sanan Angubolkul）認為基本工資已經快3年沒有調整，現在調整正是時候，大約會有1000萬勞工受惠，他們的工資提高對整體經濟會有幫助。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒