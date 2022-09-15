EMA建議批准輝瑞BNT二價疫苗，德國研究發現95％的人已有新冠抗體

文：德國之聲中文網（路透社、德國電視二台）

歐洲藥品管理局（EMA）週一（9月12日）建議，批准授權使用一款由輝瑞製藥（Pfizer）與BioNTech公司合作研發，可針對奧密克戎（Omicron）BA.4和BA.5變種的二價疫苗作為加強劑。歐洲藥品管理局建議，為12歲及以上、已接種過COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的人群進行加強針注射。

最終決策將取決於歐盟執委會的批准，預計近期就會宣布結果。輝瑞公司在一份聲明中說，如果獲得批准，能將此款疫苗在幾天內快速提供給所有27個歐盟成員國。

新疫苗：BA.1完成人體實驗，BA.4、BA.5正在測試中

本月稍早，EMA認可了輝瑞BNT和莫德納（Moderna）針對Omicron BA.1變種的新疫苗。雖然現有版本的疫苗在降低住院和死亡率方面成效不錯，但隨著病毒的演變，其抗感染性有所下降。

BA.1新疫苗的人體試驗相關數據已經提交給歐盟監管機構，而BA.4、BA.5的新疫苗由於較晚開始研發，目前向監管部門提交的數據主要基於實驗室和動物研究。 EMA週一曾提到，它之所以支持輝瑞BNT的BA.4、BA.5新疫苗，部分是因為參考了該公司的BA.1疫苗的人類臨床試驗數據表現。

一項測試輝瑞BNT的BA.4、BA.5新疫苗人體臨床試驗已於9月初啟動，預計能在今年秋季提供實驗數據。同時，莫德納的BA.4、BA.5新疫苗的人體試驗數據也預計將在本月晚些時候或10月初公布。

研究：95％的人已有新冠抗體

最近德國一項關於新冠抗體的研究結果令人意外，這項今年夏天進行的研究檢測了6000名測試者身上的抗體，結果顯示：高達95％以上的人都已經接觸過新冠病毒並且產生抗體。其中，超過90％的受測者免疫系統接觸過病毒至少三次，無論是通過疫苗接種還是感染。

在接種疫苗或感染後，可以在人體血液中檢測到抗體。如果免疫系統接觸到已知病原體，就能更快地產生抗體並中和病原體，但抗體水準也有可能會下降。而且病毒具有容易變異的特性，尤其是目前佔主導地位的Omicron變體。一旦變異，以前開發的疫苗和抗體對變種病毒也就不再那麼有效了。因此，曾經被感染或接種過疫苗的人可能再次被感染。

專家也提醒，血液中有抗體並不意味著你對病毒有永久免疫力。法蘭克福IMD實驗室負責人Martin Stürmer向德國電視二台表示：「我們必須仔細思考兩件事：還會演變出哪些病毒變種？面對長新冠和其他後遺症我們該如何應對？當這兩個問題有了答案，我們才有機會看到這場疫情的盡頭。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航