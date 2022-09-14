2022國際半導體展，產官學代表談話：第三代半導體、矽光子、智慧製造和綠能零碳排，深具未來潛力
我們想讓你知道的是
今（14）日「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展」盛大登場，本屆參與廠商超過700家，會中日月光營運長吳田玉強調，台灣應於三代半導體、矽光子、智慧製造、綠能零碳排的材料等面向著力，而近來區域政治的發展，業者也必須要有新的體認，才可以因應變局。
今（14）日，「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展」於台北南港展覽館一館盛大登場，本屆參與的國內外廠商超過700家、推出2450個展覽攤位，成為全球科技業矚目的盛事。展覽首日特別邀請行政院副院長沈榮津、經濟部部長王美花、環球晶董事長事徐秀蘭、和碩董事長童子賢、SEMI全球總裁Ajit Manocha等產官學代表出席，並對未來產業發表看法。
半導體市場2030年將超過一兆美元
歷經數年疫情肆虐，全球半導體供應鏈面臨巨大挑戰，也推進的遠端數位化的種種成果，而今年的半導體展顯得特別有意義。
Ajit Manocha表示：「27年來，SEMICON Taiwan每年皆以技術專家的身分整合半導體產業齊聚一堂，討論如何透過創新來提高全球生活品質，也分析我們所面臨的機會與挑戰。從量子計畫、元宇宙、5G到6G，有如此多的顛覆性應用和技術，使半導體市場規模到2030年將有機會成長到超過一兆美元」。
他還強調：「儘管我們對未來充滿希望，然全球電子製造和設計供應鏈面臨的許多挑戰於2022年仍在持續，但台灣在這些挑戰中將作為全球最可靠且重要的供應鏈合作夥伴，這是無庸置疑的。」
日月光營運長吳田玉認為，去年景氣大好，今年下半年開始反轉，半導體趨勢不能看短，要看得「遠一點」。回顧20年產業變化，他指出3大要項，包括全球化、經濟效率以及產業鏈同步升級，而台灣優勢就是做到完整的上下游產業鏈，具有相當競爭力。
第三代半導體、矽光子、智慧製造和綠能零碳排具有潛力
展望未來，吳田玉說，可從第三代半導體、矽光子、智慧製造、綠能零碳排的材料等面向著力，此4大領域是具有潛力的市場，然而近來區域政治的發展，業者也必須要有新的體認，才可以因應變局。
台灣半導體成就也反映在數據中，行政院副院長沈榮津指出，去年導體業產值突破達新台幣4兆元，成為世界晶圓代工與封測業全球第一、IC設計業排名世界第二，僅次美國的優異成績。
此外，他也強調，台灣也持續和國際大廠如Apple、Google合作設計、生產具高效能晶片，帶動全球資通訊產業的發展。未來政府推出政策，擴大吸引半導體設備、材料商來台投資，台灣成為「半導體先進製造中心」，強化北台灣半導體聚落，並與南台灣半導體S廊帶能緊密結合。
台灣研發成果突出，晶片散熱效率高
然而台灣於半導體材料研發上也有成果。國家中山科學研究院展出，氮化鋁均溫板、氮化鎵磊晶、製程晶圓、功率放大器，以及4吋半絕緣碳化矽晶圓和晶碇等。此些技術加速半導體的散熱效率，未來可以應用於5G基站之功率放大器等應用，更能普及5G行動通訊基地台微縮技術。
目前根據SEMI市場報告指出，全球汽車電子市場規模將突破4000億美元，年複合成長率達7.9%，同於展覽首日，亦匯聚了汽車和國內外微電子重要業者包含福斯汽車、電裝（Denso）、佛吉亞（FORVIA Faurecia)、博世半導體（Bosch)、鴻海、英飛凌（Infineon）和瑞蕯（Renesas）、日月光齊聚，共同展出新技術亦有許多交流。
針對電動車產業經濟部長王美花表示，近年全球車用晶片面臨短缺，台灣聯合上、下游業者，不違反國際商業規則前提下增產晶片，向世界展現台灣作為可信賴夥伴的能力。
電動車產業成為焦點，下半年景氣具信心
他還強調，過去傳統汽車供應鏈牢不可破，電動車崛起後，結合自駕功能和智慧座艙功能，使全球車用供應鏈發生改變，在此趨勢下，車用電子與資通訊技術結合，讓台灣有上百家廠商打進國際供應鏈的機會，所以短期內台灣車用產業產值可超過新台幣兆元，加上車用晶片發展，更是台灣潛力無窮。
針對中國頻頻挖角台灣半導體人才。王美花表示，台灣才是半導體人才最好發展的地方，此外政府也透過「營業秘密法」，還有去年修訂的「國家安全法」等修法，都對此類行為（洩露機密、挖角等）有更高的罰則，政府也會透過跨部會的聯繫機制，防堵不當挖角行為。
最後，今年下半年產業雜音不斷，環球晶董事長徐秀蘭說：「比較多的公司開始覺得，他們希望年底的時候，存貨看能不能，我們稍微簡單做一個調節，不過目前影響都還不大，我們還在溝通當中，看起來差異蠻大的。」還有和碩董事長童子賢也認為，科技業面對景氣高低起伏，都有一套辦法，應該樂觀看待，以創新科技面對市場黑天鵝。顯示台灣科技業者仍對未來保有信心。
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核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
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