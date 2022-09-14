2022國際半導體展，產官學代表談話：第三代半導體、矽光子、智慧製造和綠能零碳排，深具未來潛力

今（14）日，「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展」於台北南港展覽館一館盛大登場，本屆參與的國內外廠商超過700家、推出2450個展覽攤位，成為全球科技業矚目的盛事。展覽首日特別邀請行政院副院長沈榮津、經濟部部長王美花、環球晶董事長事徐秀蘭、和碩董事長童子賢、SEMI全球總裁Ajit Manocha等產官學代表出席，並對未來產業發表看法。

半導體市場2030年將超過一兆美元

歷經數年疫情肆虐，全球半導體供應鏈面臨巨大挑戰，也推進的遠端數位化的種種成果，而今年的半導體展顯得特別有意義。

Ajit Manocha表示：「27年來，SEMICON Taiwan每年皆以技術專家的身分整合半導體產業齊聚一堂，討論如何透過創新來提高全球生活品質，也分析我們所面臨的機會與挑戰。從量子計畫、元宇宙、5G到6G，有如此多的顛覆性應用和技術，使半導體市場規模到2030年將有機會成長到超過一兆美元」。

他還強調：「儘管我們對未來充滿希望，然全球電子製造和設計供應鏈面臨的許多挑戰於2022年仍在持續，但台灣在這些挑戰中將作為全球最可靠且重要的供應鏈合作夥伴，這是無庸置疑的。」

日月光營運長吳田玉認為，去年景氣大好，今年下半年開始反轉，半導體趨勢不能看短，要看得「遠一點」。回顧20年產業變化，他指出3大要項，包括全球化、經濟效率以及產業鏈同步升級，而台灣優勢就是做到完整的上下游產業鏈，具有相當競爭力。

第三代半導體、矽光子、智慧製造和綠能零碳排具有潛力

展望未來，吳田玉說，可從第三代半導體、矽光子、智慧製造、綠能零碳排的材料等面向著力，此4大領域是具有潛力的市場，然而近來區域政治的發展，業者也必須要有新的體認，才可以因應變局。

台灣半導體成就也反映在數據中，行政院副院長沈榮津指出，去年導體業產值突破達新台幣4兆元，成為世界晶圓代工與封測業全球第一、IC設計業排名世界第二，僅次美國的優異成績。

此外，他也強調，台灣也持續和國際大廠如Apple、Google合作設計、生產具高效能晶片，帶動全球資通訊產業的發展。未來政府推出政策，擴大吸引半導體設備、材料商來台投資，台灣成為「半導體先進製造中心」，強化北台灣半導體聚落，並與南台灣半導體S廊帶能緊密結合。

台灣研發成果突出，晶片散熱效率高

然而台灣於半導體材料研發上也有成果。國家中山科學研究院展出，氮化鋁均溫板、氮化鎵磊晶、製程晶圓、功率放大器，以及4吋半絕緣碳化矽晶圓和晶碇等。此些技術加速半導體的散熱效率，未來可以應用於5G基站之功率放大器等應用，更能普及5G行動通訊基地台微縮技術。

目前根據SEMI市場報告指出，全球汽車電子市場規模將突破4000億美元，年複合成長率達7.9%，同於展覽首日，亦匯聚了汽車和國內外微電子重要業者包含福斯汽車、電裝（Denso）、佛吉亞（FORVIA Faurecia)、博世半導體（Bosch)、鴻海、英飛凌（Infineon）和瑞蕯（Renesas）、日月光齊聚，共同展出新技術亦有許多交流。

針對電動車產業經濟部長王美花表示，近年全球車用晶片面臨短缺，台灣聯合上、下游業者，不違反國際商業規則前提下增產晶片，向世界展現台灣作為可信賴夥伴的能力。

電動車產業成為焦點，下半年景氣具信心

他還強調，過去傳統汽車供應鏈牢不可破，電動車崛起後，結合自駕功能和智慧座艙功能，使全球車用供應鏈發生改變，在此趨勢下，車用電子與資通訊技術結合，讓台灣有上百家廠商打進國際供應鏈的機會，所以短期內台灣車用產業產值可超過新台幣兆元，加上車用晶片發展，更是台灣潛力無窮。

針對中國頻頻挖角台灣半導體人才。王美花表示，台灣才是半導體人才最好發展的地方，此外政府也透過「營業秘密法」，還有去年修訂的「國家安全法」等修法，都對此類行為（洩露機密、挖角等）有更高的罰則，政府也會透過跨部會的聯繫機制，防堵不當挖角行為。

最後，今年下半年產業雜音不斷，環球晶董事長徐秀蘭說：「比較多的公司開始覺得，他們希望年底的時候，存貨看能不能，我們稍微簡單做一個調節，不過目前影響都還不大，我們還在溝通當中，看起來差異蠻大的。」還有和碩董事長童子賢也認為，科技業面對景氣高低起伏，都有一套辦法，應該樂觀看待，以創新科技面對市場黑天鵝。顯示台灣科技業者仍對未來保有信心。

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核稿編輯：翁世航