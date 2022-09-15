「奶子」炎上事件：社群小編不了解中文推特圈生態，玩壞了公視的品牌形象和名聲

文：潮汐之間

近期主流社群媒體用戶的出走潮，帶動了不少官方品牌紛紛進駐言論相對自由的推特，公視也不例外。可惜小編進駐的這半個月，不僅推文方向意義不明，和推友互動態度輕浮，今（2022）年9月14日還因轉發涉及「奶子」等不尊重女性字眼的圖像創作，招來大量的批評，使得小編終於刪文道歉，並聲明會重新檢討內容，兼顧流量與品質。

縱使公視小編受雇於企業組織，和專業工作者做自我行銷的處境很不一樣，但我認為兩者的出發點皆為傳遞知識，此一連結讓正在發展個人品牌的我有了一些反思。

若不了解平台特性，貿然發文反而會玩火上身

社群平台的運作模式打破傳統媒體，高互動性讓行銷有更多的操作空間，使得許多品牌趨之若鶩。然而覬覦流量之前，還是要先對平台文化有一些基礎概念，最好自己本身就是使用者，或先觀望一段時間，如此自然能知道哪些平台適合新手。

以Instagram為例，就算沒有什麼概念，遇到的瓶頸頂多只是流量上不去，還算無傷大雅。偏偏小編選了中文推特圈這個以不溫馨友善著稱的社群平台。

以上擷錄自小編的道歉推文。在我的認知裡，中文推特圈的生態是相當複雜的，內容包括生活日常、心事樹洞、廢文迷因、圖文創作、流行次文化、投資理財、個人成長、社會文化評論、政治與性別論戰和未成年不宜，而使用者可能同時追蹤和發表數種類別的主題。自由的風氣和演算法、轉推等機制讓同好及相同立場的人更容易聚集，形成社會心理學中所稱的「內團體」並延伸出團體極化的現象。

團體動力加上網路匿名性，使推友們對於時事、公眾人物的評論比其他平台都還要尖銳，推特帳號被炎上也幾乎是日常，使得不少推特使用者對於是否公開發表一些論點，或乾脆鎖推，多少都會有些顧慮。

如果說一般KOL的言行被拿放大鏡檢視，那中文推特圈的KOL簡直是被置於顯微鏡之下。我想小編應該是真的不了解推特文化，才會讓自己成為眾矢之的，還不小心玩壞了公視在推特上的名聲。

別急著模仿與複製成功經驗，弄清楚品牌定位，再布局行銷策略

無論是企業或個人品牌，塑造並經營「形象」是行銷的重點。形象通常是為了博取目標族群的好感，同時也是品牌能和競爭對手有所區別的關鍵戰場之一。但形象不是憑空捏造、盲選一個討喜的就好，那是需要和品牌定位一致，一點一滴耐心建構的，否則就會陷入「人設不符」的尷尬窘境。

這次公視推特炎上事件就是很鮮明的反面教材，明明公視的品牌形象和定位一直是清晰的，像是非營利並肩負文化發展使命，這讓公視得以不媚俗，在製作「深度內容」上有著壓倒性的優勢，雖然全世界的公共媒體集團都面臨了轉型的挑戰，但轉型不應該是貿然跳進另一極端，畢竟一旦走偏，結局往往是畫虎不成反類犬。

如前所述，中文推特圈有一群用戶在發廢推的同時，也勤於閱讀與討論「深度內容」，公視進駐推特可說已經掌握基本盤了，若能夠鞏固老客戶，其實再帶入一些輕鬆的包裝去拓展受眾，推友們是很有機會成為行銷上的神助攻。

我不確定小編是否想效仿「阿滴」或「志棋七七」等自媒體，一進推特就大玩特玩言論自由，好比大量追蹤成人內容、不避諱政治不正確隨興發推文。但他們之所以能衝高流量，是建立在他們網紅身分的基礎上，「人性化」對他們的受眾而言是加分的，而批評言論他們也早已習以為常。

然而公視行銷團隊顯然沒有搞清楚自己來推特的目的，結果就是讓受眾失望，不只形象崩壞，原本的神隊友直接變敵人，更使得潛在受眾對公視的印象更差。

資訊爆炸的時代，流量未必是一切

流量確實能帶來一些紅利，短期衝高流量，爭取曝光，積極製造成名15分鐘的機會可以是一種策略，而不計手段地去做倒底值不值得，後果是擦亮抑或是砸爛招牌，仍端看自己的品牌定位。

社群媒體讓編輯和個人品牌行銷的門檻變得極低，也有許多套路可以照抄，但如果僅僅為了流量而行銷，迷失了核心價值，那不僅無法觸及目標族群，辛苦建立起來的品牌和努力生產的內容也可能一併陪葬。

最後，炎上事件不完全起因自「小編把官方帳號當個版」而已，畢竟受雇於組織，任何策略都遷就於上層決策者。因此比起譴責小編，我更想表達的是傳統企業轉型玩社群行銷真的不能只學到毛皮，對於正在發展個人品牌的眾多心理師／專業工作者的我們，這次的炎上事件也很值得借鏡。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航