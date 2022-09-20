《當男人戀愛時》導演殷振豪推薦私房景點，每個角落都是一個台北故事
我們想讓你知道的是
拍攝MV多年，殷振豪感悟到，「關鍵不是多會拍，而是找到觸動人心的那一塊。」其中「實景」是最能帶起觀眾共感的方式，那份生活痕跡所牽引出的人情味更是無法複製。「八三夭」的〈我不想你想你了〉MV於圓山育樂中心拍攝，殷振豪指出那綠色地毯上的痕跡特別迷人，這是仿舊也無法自然呈現的年代感。
文：YuhShan
攝影：Anew chen、Vivienne Lin
MV導演殷振豪：每個角落都是一個台北故事
透過音樂與影像述說動人故事，是每位MV導演的魔法，而適當的空間場景，將讓故事更有說服力。藉由導演殷振豪的鏡頭，台北這座城市有了跨越時空的魔幻風景，不同場景都變得更立體動人，也讓觀眾看見截然不同的台北。
漫步台北街頭，聽著不同語言交談的人群、看著色系風格迥異的招牌，有台味，也有日系、韓風、歐美感，殷振豪認為，豐富多元的氛圍，構成台北獨特的個性，也提供他源源不絕的創意靈感，就算只是隨意走走，不經意的一個轉角、一家店鋪，都可能觸動他的神經，「我會不由自主被吸引。」然後他會完整保留這個地點帶給他的感覺，留待在適合的MV中登場。
曾經，殷振豪在深夜的五分埔，看見一片光亮，那是個在路旁空地擺攤，賣著各式各樣燈具的小販，攤位上各種光源交融出一股魔幻感，讓他為之著迷，於是他將這一幕刻印在腦海。
後來他把這個場景編排進「告五人」的MV〈紅〉，轉動燈泡發光的意境，跟歌詞裡的「我只為你點亮眼睛」、「我想要和你一起數了滿天的星星」不謀而合。
而在「茄子蛋」的〈浪子回頭〉MV裡，一名歷盡滄桑的浪子寂寥地在茶室裡唱歌的場景，則是出自於殷振豪住在萬華時的觀察。「對於單身的長輩來說，休閒娛樂無非就是到茶室喝茶、聊天、唱歌，茶室跟他們的生活密不可分。」
殷振豪拍攝MV時重視世界觀的建立，而且這個世界觀必須夠寫實、夠令人相信，所以從他執導的MV中不難發現，皆以實景、敘事為主，「我會先找出音樂裡的主角，這首歌是在講誰的心聲，再從這裡去開展主角的故事與生活場景，要讓主角宛如生長在這個地方般真實。」
就像蕭煌奇的〈寫一首歌 寫你我爾爾〉說的是兩個中年男子的故事，MV畫面從兩個家庭在1960至70年代紅極一時的明星咖啡館聚餐開始，殷振豪選擇MV角色成長年代的咖啡館，而非當代的時尚咖啡廳，透過場景氛圍讓觀眾能快速進入主角的世界。
拍攝MV多年，殷振豪感悟到，「關鍵不是多會拍，而是找到觸動人心的那一塊。」其中「實景」是最能帶起觀眾共感的方式，那份生活痕跡所牽引出的人情味更是無法複製。「八三夭」的〈我不想你想你了〉MV於圓山育樂中心拍攝，殷振豪指出那綠色地毯上的痕跡特別迷人，這是仿舊也無法自然呈現的年代感。
為了累積大量的場景資料庫，殷振豪在前往特定目的地時也會刻意繞點路，探詢尋常路線以外的小巷弄。近期他從自由廣場後方的杭州南路一帶、經過二二八和平紀念公園、步行至位於西門町的國軍英雄館附近，沿路他發現不少老店，讓他瞬間有種掉入老台北的時空錯覺；他隨意挑了一間福州麵，品嘗沒有太多調味與配料的簡單味道，感受舊時光的純樸美好。
下次，走在街頭不妨多留心周邊巷弄，從中找尋不一樣的台北風情，或許能體會到殷振豪所說的驚喜與悸動，找到屬於自己的MV故事。
Chill大使推薦——城中故事場景
# 懷舊生活的飲食場景
萬華茶街與周邊小吃、明星咖啡館
飲食畫面是MV中，最容易引起觀眾共鳴的橋段之一。無論是兒時記憶中的甜點、年少時的街邊小吃，或是長輩齊聚一堂的休閒場域，透過具有時代感的餐飲環境，往往能創造出最貼近日常回憶的經典畫面。
就像著名的萬華茶室文化老街，茶室比鄰，間或傳出高歌聲，歡樂氣息滿盈。這是流行於長者間的特殊文化，長輩在這裡交友談心，悠閒地度過有人相陪的日常時光。這在殷振豪眼裡，是有別於時下連鎖KTV的制式場景，透過MV呈現人情味十足的交誼方式，讓許多年輕世代也能感受到跨越時代感的娛樂場域氛圍。
除了以場域營造影像畫面，殷振豪也擅長在MV中透過地方美食營造生活感，他認為在MV場景中穿插大家熟悉的地方美食，能巧妙地拉近與觀眾之間的距離。
殷振豪以過去曾長居五年的茶街周邊舉例，美食店家中他最懷念的是受米其林肯定的「小王煮瓜」，入坐店內招牌圓桌與矮凳，嘗一口滿是膠質還會黏唇的道地「黑金滷肉飯」，馬上帶入市場氣派且熱鬧的場景感；而隔壁街邊的「原汁排骨湯」，大紅招牌與路邊紅色方桌，搭配豪邁帶骨肉與燉煮排骨湯，讓人不禁猜想此地流竄的小人物故事情節；最後搭配夏日消暑解渴的聖品「懷念愛玉冰」，是構成台感畫面的最佳道具。
曾出現在蕭煌奇MV〈寫一首歌 寫你我爾爾〉拍攝場景之一的明星咖啡館，內裝酒紅色皮椅、米色紗簾、暈黃燈光，讓人感受到如店名「明星」二字的氣質，典雅高級，讓觀眾立刻感受到懷舊的氛圍。
殷振豪喜歡在此輕啜一口咖啡，遙想東、西方紳士淑女齊聚的1950年代，或是文人常駐於此的1960年代光景，店內充滿濃厚的書卷氣，許多強調時代情懷的影像作品都曾於此取景，坐在窗邊彷彿就能走進大時代的故事裡。店內招牌西點俄羅斯軟糖，是許多老台北人兒時記憶中的高級甜點，亦成為許多影視作品中形塑時代感的重要道具，以此增添畫面中的共鳴橋段。
地點：小王煮瓜
時間：09:30-20:00（週二公休）
電話：02-2370-7118
地址：台北市萬華區華西街17之4號（攤位153號）
地點：懷念愛玉冰
時間：15:00-22:30（週二公休）
電話：02-2306-1828
地址：台北市萬華區廣州街202之1號
地點：原汁排骨湯
時間：10:30-20:00（週三公休）
電話：02-2308-3469
地址：台北市萬華區梧州街46巷2號
地點：明星咖啡館
時間：11:30-20:30（週五、週六延長至21:00）
電話：02-2381-5589
地址：台北市中正區武昌街一段5號
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
我們想讓你知道的是
王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。