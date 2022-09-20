《當男人戀愛時》導演殷振豪推薦私房景點，每個角落都是一個台北故事

文：YuhShan

攝影：Anew chen、Vivienne Lin

MV導演殷振豪：每個角落都是一個台北故事

透過音樂與影像述說動人故事，是每位MV導演的魔法，而適當的空間場景，將讓故事更有說服力。藉由導演殷振豪的鏡頭，台北這座城市有了跨越時空的魔幻風景，不同場景都變得更立體動人，也讓觀眾看見截然不同的台北。

漫步台北街頭，聽著不同語言交談的人群、看著色系風格迥異的招牌，有台味，也有日系、韓風、歐美感，殷振豪認為，豐富多元的氛圍，構成台北獨特的個性，也提供他源源不絕的創意靈感，就算只是隨意走走，不經意的一個轉角、一家店鋪，都可能觸動他的神經，「我會不由自主被吸引。」然後他會完整保留這個地點帶給他的感覺，留待在適合的MV中登場。

曾經，殷振豪在深夜的五分埔，看見一片光亮，那是個在路旁空地擺攤，賣著各式各樣燈具的小販，攤位上各種光源交融出一股魔幻感，讓他為之著迷，於是他將這一幕刻印在腦海。

後來他把這個場景編排進「告五人」的MV〈紅〉，轉動燈泡發光的意境，跟歌詞裡的「我只為你點亮眼睛」、「我想要和你一起數了滿天的星星」不謀而合。

而在「茄子蛋」的〈浪子回頭〉MV裡，一名歷盡滄桑的浪子寂寥地在茶室裡唱歌的場景，則是出自於殷振豪住在萬華時的觀察。「對於單身的長輩來說，休閒娛樂無非就是到茶室喝茶、聊天、唱歌，茶室跟他們的生活密不可分。」

殷振豪拍攝MV時重視世界觀的建立，而且這個世界觀必須夠寫實、夠令人相信，所以從他執導的MV中不難發現，皆以實景、敘事為主，「我會先找出音樂裡的主角，這首歌是在講誰的心聲，再從這裡去開展主角的故事與生活場景，要讓主角宛如生長在這個地方般真實。」

就像蕭煌奇的〈寫一首歌 寫你我爾爾〉說的是兩個中年男子的故事，MV畫面從兩個家庭在1960至70年代紅極一時的明星咖啡館聚餐開始，殷振豪選擇MV角色成長年代的咖啡館，而非當代的時尚咖啡廳，透過場景氛圍讓觀眾能快速進入主角的世界。

拍攝MV多年，殷振豪感悟到，「關鍵不是多會拍，而是找到觸動人心的那一塊。」其中「實景」是最能帶起觀眾共感的方式，那份生活痕跡所牽引出的人情味更是無法複製。「八三夭」的〈我不想你想你了〉MV於圓山育樂中心拍攝，殷振豪指出那綠色地毯上的痕跡特別迷人，這是仿舊也無法自然呈現的年代感。

為了累積大量的場景資料庫，殷振豪在前往特定目的地時也會刻意繞點路，探詢尋常路線以外的小巷弄。近期他從自由廣場後方的杭州南路一帶、經過二二八和平紀念公園、步行至位於西門町的國軍英雄館附近，沿路他發現不少老店，讓他瞬間有種掉入老台北的時空錯覺；他隨意挑了一間福州麵，品嘗沒有太多調味與配料的簡單味道，感受舊時光的純樸美好。

下次，走在街頭不妨多留心周邊巷弄，從中找尋不一樣的台北風情，或許能體會到殷振豪所說的驚喜與悸動，找到屬於自己的MV故事。

Photo Credit: 台北畫刊提供 殷振豪，自《StreetVoice冬季選集》選拔賽嶄露頭角，開啟了MV導演之途，代表作是為茄子蛋拍攝的「浪子宇宙三部曲」，後將觸角延伸至短片、長篇電影，執導的電影《當男人戀愛時》更以鮮明的影像風格開出票房佳績，並獲金馬獎最佳新導演提名。

Chill大使推薦——城中故事場景

Photo Credit: 台北畫刊提供 作為導演，殷振豪對生活總是充滿好奇與敏感度，在他的視角中，每個街角都有一段待述說的故事，無論是老店中的新發現、街頭小吃的新滋味，台北的任一角落，隨時都有可能因新舊交融而產生不凡的影像場景。

# 懷舊生活的飲食場景

萬華茶街與周邊小吃、明星咖啡館

飲食畫面是MV中，最容易引起觀眾共鳴的橋段之一。無論是兒時記憶中的甜點、年少時的街邊小吃，或是長輩齊聚一堂的休閒場域，透過具有時代感的餐飲環境，往往能創造出最貼近日常回憶的經典畫面。

就像著名的萬華茶室文化老街，茶室比鄰，間或傳出高歌聲，歡樂氣息滿盈。這是流行於長者間的特殊文化，長輩在這裡交友談心，悠閒地度過有人相陪的日常時光。這在殷振豪眼裡，是有別於時下連鎖KTV的制式場景，透過MV呈現人情味十足的交誼方式，讓許多年輕世代也能感受到跨越時代感的娛樂場域氛圍。

除了以場域營造影像畫面，殷振豪也擅長在MV中透過地方美食營造生活感，他認為在MV場景中穿插大家熟悉的地方美食，能巧妙地拉近與觀眾之間的距離。

殷振豪以過去曾長居五年的茶街周邊舉例，美食店家中他最懷念的是受米其林肯定的「小王煮瓜」，入坐店內招牌圓桌與矮凳，嘗一口滿是膠質還會黏唇的道地「黑金滷肉飯」，馬上帶入市場氣派且熱鬧的場景感；而隔壁街邊的「原汁排骨湯」，大紅招牌與路邊紅色方桌，搭配豪邁帶骨肉與燉煮排骨湯，讓人不禁猜想此地流竄的小人物故事情節；最後搭配夏日消暑解渴的聖品「懷念愛玉冰」，是構成台感畫面的最佳道具。

Photo Credit: Vivienne Lin攝影，台北畫刊提供 「懷念愛玉冰」傳統的袋裝飲品是許多人共同回憶。殷振豪來此取景時，也會以此慰勞工作人員

曾出現在蕭煌奇MV〈寫一首歌 寫你我爾爾〉拍攝場景之一的明星咖啡館，內裝酒紅色皮椅、米色紗簾、暈黃燈光，讓人感受到如店名「明星」二字的氣質，典雅高級，讓觀眾立刻感受到懷舊的氛圍。

殷振豪喜歡在此輕啜一口咖啡，遙想東、西方紳士淑女齊聚的1950年代，或是文人常駐於此的1960年代光景，店內充滿濃厚的書卷氣，許多強調時代情懷的影像作品都曾於此取景，坐在窗邊彷彿就能走進大時代的故事裡。店內招牌西點俄羅斯軟糖，是許多老台北人兒時記憶中的高級甜點，亦成為許多影視作品中形塑時代感的重要道具，以此增添畫面中的共鳴橋段。

Photo Credit: 明星咖啡館 「明星咖啡館」的酒紅色皮椅，帶著舊時代的人文情懷

地點：小王煮瓜

時間：09:30-20:00（週二公休）

電話：02-2370-7118

地址：台北市萬華區華西街17之4號（攤位153號）



地點：懷念愛玉冰

時間：15:00-22:30（週二公休）

電話：02-2306-1828

地址：台北市萬華區廣州街202之1號



地點：原汁排骨湯

時間：10:30-20:00（週三公休）

電話：02-2308-3469

地址：台北市萬華區梧州街46巷2號



地點：明星咖啡館

時間：11:30-20:30（週五、週六延長至21:00）

電話：02-2381-5589

地址：台北市中正區武昌街一段5號