新台幣重貶至31元將成新常態？對台灣經濟影響一次看懂
我們想讓你知道的是
台新銀行首席外匯策略師陳有忠列出4大關鍵，認為新台幣直至年底，都是「易貶難升」格局；新台幣貶值的首要關鍵就是美國聯準會的鷹派升息，令美台利差擴大，台灣升息幅度又遠不及美國，只能看到聯準會的車尾燈，因此難以阻擋資金外流。
（中央社）美國8月通膨率高於預期，讓聯準會持續大幅升息的機率提高，市場恐慌情緒蔓延。曾是地表最強貨幣的新台幣，14日摜破31元整數大關，寫下逾3年新低，台幣狂貶的背後是否有苦難言？對台灣經濟產生何種影響，一次整理關鍵掌握。
美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）放話打擊通膨為第一要務，市場因此緊盯美國最新通膨數據，盼從中窺得後續升息路徑。然而，美國甫公布的8月消費者物價指數（CPI）年增8.3％，高於市場預期的8％；核心CPI年增率6.3％，也超越市場預期的6％。
最新通膨數據澆了期盼聯準會放慢升息腳步的投資人一盆冷水，通膨持續延燒之下，聯準會激進升息的步調更難踩剎車。美股道瓊指數反映市場恐慌情緒，狂洩1276點，為兩年多來最慘。
亞洲股匯市14日也慘遭血洗，台股開盤後賣壓湧現，一度失守14600點整數關卡，盤中跌幅收斂，終場收在14658.31點，下挫236.10點；新台幣匯率今天以31.088元作收、重貶1.98角，也創下逾3年最低紀錄。
- 新台幣匯率31元會成為新常態嗎？
新台幣匯率在8月中旬貶破30元大關後，短短1個月的時間，就再度跌破31元，貶勢又快又急。展望新台幣走勢，匯銀人士直言，31元將成為「新常態」。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠列出4大關鍵，認為新台幣直至年底，都是「易貶難升」格局；新台幣貶值的首要關鍵就是美國聯準會的鷹派升息，令美台利差擴大，台灣升息幅度又遠不及美國，只能看到聯準會的車尾燈，因此難以阻擋資金外流。
第二，近期亞幣走弱，人民幣、韓元、日圓更是頻頻破底，考量出口競爭力，新台幣只能跟進貶值，以免訂單被搶走。
第三，兩岸局勢愈來愈緊張，匯率對於地緣政治又相當敏感，在此情況下，台幣「不貶也難」。
第四，後疫情時代，各國都已經陸續打開邊境，與疫情共處，台灣也不例外。台灣民眾本來就愛出國，可以想見邊境開放後，會有一波報復性旅遊潮，參考過去水準，匯兌規模一年約達200億美元，外匯需求也將令台幣承壓。
- 新台幣貶值對經濟影響為何？
美國聯準會今（2022）年啟動升息循環，美元指數應聲大漲，據央行提供資料顯示，美元指數今年以來已經漲14.46％，非美貨幣多呈貶值，人民幣貶8.41％、新台幣貶10.93％，韓元、日圓貶幅較大，分別為14.53％、19.68％。
新台幣匯率如同溜滑梯持續下挫，今天更貶破31元整數大關，出口商歡天喜地，甚至覺得不夠，希望繼續貶值。
台灣機械工業同業公會日前就表示，受美元強勢升息影響，亞洲貨幣全面下跌，新台幣匯率貶值、但鄰近國家如日本貶幅更大，對於台灣機械設備廠商的海外接單能力造成嚴重影響，希望政府放手讓新台幣續貶，維持產品出口競爭力。
匯銀主管分析，近來新台幣貶勢凌厲，除了大環境使然，央行也有比較放手，關鍵就是主要競爭對手如韓國貶值幅度遠遠超過台幣，導致台灣出口商搶訂單更辛苦。
另一方面，匯銀主管指出，許多研究機構示警全球經濟走緩之下，台灣第4季可能「旺季不旺」，近期也看到外銷訂單翻黑的訊息；在出口動能可能放緩的情況下，央行有意讓台幣趨貶，呼應出口商需求。
不過中經院副院長王健全提醒，匯率是雙面刃，貶值有利出口競爭力，但會使原物料等進口成本上升，也不利於控制通膨。
雖然台灣是出口導向的經濟體，貶值似乎較有利，王健全表示，全球需求走弱，台幣又沒有貶贏對手，因此他持平看待台幣走貶對經濟的影響。
- 亞幣競相貶值，是否會釀起新一輪金融風暴？
今年全球面臨嚴峻的通貨膨脹考驗，美國聯準會主席鮑爾更放話要全力對抗通膨，展現聯準會的鷹派立場，美元因而成為全球最大吸鈔機；熱錢回流美元之下，非美貨幣只能一貶再貶。
近期亞幣競相貶值，部分人士嗅到類似當年亞洲金融風暴的危機感，中央銀行外匯局局長蔡烱民也出面安定市場信心。
蔡烱民日前表示，從歷史經驗來看，強勢美元確實可能引爆危機，因為新興市場風險較高，當資金大舉撤出時，金融市場陷入動盪，會讓避險需求升溫、助漲美元，形成循環。
蔡烱民指出，部分國家確實受到強勢美元的衝擊，不過整體來看，原物料出口國表現穩定，美國等大型經濟體的終端需求也還在，台灣最近出口增速放緩，但也還是正成長，「目前為止，衝擊還ok」。
王健全也說，近幾年亞洲國家外匯存底還算豐沛，足以應付突如其來的衝擊，他並不擔心類似亞洲金融風暴的情況再次發生；反倒是阿根廷、巴西、土耳其等經濟體值較脆弱，必須留意熱錢撤出帶來的風險。
新聞來源
延伸閱讀
- 新台幣貶勢煞不住測試31元心理關卡，是否踩煞車端看聯準會態度
- 美國8月CPI年增8.3％高於預期，市場升息恐慌加劇，美股暴跌1276點兩年多來最慘
- 美元升破110大關創20年新高，恐陷「美元厄運循環」，中國釋放190億美元防人民幣出逃
- 國際資金外流 vs. 國內經濟成長如何權衡？央行總裁利率決策考驗一次看
- 為何歐元跌破與美元平價「茲事體大」？歐元疲軟會如何影響消費者？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。