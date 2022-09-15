美參院外委會通過《台灣政策法案》，外交軍事多方面提升美台關係，法案重點一次看

美參院外委會通過《台灣政策法案》，重整美對台政策

（中央社）美國參議院外委會今（15）日通過備受矚目的《台灣政策法案》，法案被視為1979年以來最全面重整美國對台政策的法案，欲在外交、軍事等多領域提升美台關係。法案接下來將送交參院全院審議。

參議院外交委員會今天下午召開工作會議，審議《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）、2022年度國務院授權法案及多項人事案。

歷經約2小時討論，由兩黨22位參議員組成的外委會通過《台灣政策法案》，成功推進這部被參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）兩位提案人譽為繼《台灣關係法》後，最全面重整美國對台政策的法案。

梅南德茲會後受訪表示，通過版本僅有些微修改，主要是象徵性部分，包括駐美代表處改名、美國在台協會（AIT）處長任命需參院通過部分改爲建議性質，但實質內容都有保留。

國台辦：違反一中原則，陸堅決反對

（中央社）針對美國參議院外委會審議《台灣政策法案》，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天聲稱，台灣問題「純屬中國內政」，美國國會議員炮製涉台議案嚴重違反一中原則，陸方堅決反對。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答陸媒提問時，作上述表示。

朱鳳蓮宣稱，台灣問題「純屬中國內政，不容任何外來勢力干涉」。美國國會議員「炮製」涉台議案，「嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反『一個中國原則』和三個中美聯合公報規定」，陸方堅決反對。

朱鳳蓮又說，「民進黨當局不擇手段，拉攏美國國會議員，搞涉台議案，為其台獨圖謀不會得逞」。

美國參議院外交委員會預定台北時間15日凌晨2時30分召開工作會議，審議備受外界關注的《台灣政策法案》等多項議案。

《台灣政策法案》長達107頁，集結近年涉台法案重點。內容包括推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），也要求美國在台協會（AIT）處長任命比照一般美國駐外大使提名程序，須經參議院同意，職稱也應改成「代表」（Representative）。

為強化台灣防衛能力，法案要求優先並加速處理台灣軍購請求，並計劃提供台灣數十億美元外國軍事融資資金；同時，法案也將賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位，讓台灣能獲得軍事、經濟特別待遇。

基於上述內容觸及中國對台政策紅線，外界預期，《台灣政策法案》若獲通過，可能引發中國大陸方面強烈反彈。

Photo Credit: 中央社 大陸國台辦發言人朱鳳蓮

法案重點一次看：外交軍事多方面提升美台關係

（中央社）美國參議院外委會通過《台灣政策法案》，這部被視為1979年以來最全面重整美國對台政策的法案，內含多項提升美台外交關係的作為，包括推動駐美代表處改名等，挑動「一中」敏感神經。

作為美台關係基石的《台灣關係法》上路已40多年，在中國近年侵略野心日益增強下，美國政壇吹起反中風潮，美中台三角關係跟著產生變化，調整美國對台政策的呼聲也逐漸升高。

抗中挺台立場鮮明的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）2020年開出第一槍，與民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）提出《台灣關係強化法案》（Taiwan Relations Reinforcement Act），盼多方提升美台關係。

但法案未能在上屆國會結束前排上參議院外委會議程，最後無疾而終；去（2021）年3月捲土重來，也尚未有任何進展。

不過，隨著台灣議題越來越受到華府重視，今年6月參議院外委會主席梅南德茲親自出馬，與共和黨籍參議員葛蘭姆聯手提出《台灣政策法案》，才順利讓法案排上委員會議程。

《台灣政策法案》與盧比歐法案相似，都希望在外交、軍事、經濟、文化教育等多方面提升美台關係。其中外交部分因為敏感性高，且改變幅度顯著，特別受到外界矚目，也引起拜登政府關切。

彭博8月初引述知情人士指出，白宮對法案內容有疑慮，正遊說民主黨議員踩剎車。白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）當時證實，白宮確實對部分條文感到關切，包括可能破壞且與美國長年「一中政策」相牴觸的內文。

參議院外委會日前告訴《中央社》記者，兩黨議員目前仍就《台灣政策法案》修正案進行最後協商，最新版本要14日後才可能出爐。但根據法案目前版本，不難看出白宮關切的條文是哪些。

外交領域

首先，法案將推動駐美國台北經濟文化代表處（簡稱駐美處，TECRO）更名為「台灣代表處」。

去年9月曾傳出拜登政府正認真考慮台灣提出的改名請求，但美國部分人士認為此舉只有象徵性意義，對台美關係無實質幫助，為此惹怒北京沒必要；加上立陶宛允許台灣以「台灣」為名開設駐立陶宛代表處，讓中國暴跳如雷，駐美處改名案也跟著石沉大海。

再來是美國在台協會（AIT）台北辦事處處長任命一事。法案要求AIT處長任命應比照美國駐外大使提名程序，須經參議院確認同意，且職稱應改為「代表」，等於在台美無正式外交關係下，變相以邦交國同等方式對待台灣。

針對長期被中國用來在國際組織內排除台灣的聯合國第2758號決議，法案也作出正式表態，強調決議並未處理台灣代表權問題，也未含任何攸關台灣主權的聲明，破除北京長年把決議與「一中原則」劃上等號的謬論。