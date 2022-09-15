澳洲發生86年來首起袋鼠殺人事件，動保專家：成年雄性袋鼠絕非可以飼養的可愛寵物

文：張瑞邦（Tucker Chang）

澳洲近日發生一起袋鼠襲擊人類致死的離奇事件，據澳洲新聞頻道《9 NEWS》報導，這起罕見的「袋鼠打死人」慘劇，發生在距離西澳洲（WA）首府伯斯（Perth）東南方約400公里的雷德蒙德鎮（Redmond），死者為77歲的羊駝飼養員伊茲（Peter Eades）。

美國《國家公共廣播電台》（NPR）指出，伊茲的一位親戚到訪其住處時，發現伊茲遭受相當嚴重的傷勢。且根據西澳警方的說法表示，當醫護人員試圖對傷者進行急救時，該隻襲擊伊茲的袋鼠表現出強烈的攻擊行為，並阻礙急救人員靠近現場，袋鼠隨後便被警方當場擊斃，然而伊茲最終也傷重不治。

西澳警方認為，伊茲一直以來，可能都將這隻3歲大的雄性袋鼠當作寵物飼養，伊茲的鄰居也表示，伊茲是一位動物愛好者，他最早在1997年建立了羊駝飼育場，豢養約60多隻羊駝，也在該隻被擊斃的袋鼠仍是幼崽時，就開始親手飼養。

「這對鎮上而言，絕對是條震驚的消息，聽到熱愛動物又和藹可親的老先生，以這種方式喪命，真是太可怕了。我不希望發生這樣的事情，尤其是發生在伊茲身上。」雷德蒙德鎮的一位居民如此告訴《9 NEWS》新聞台。

是寵物？還是野生動物？

據悉，在澳洲不論飼養何種原生動物，皆受動物保護相關的法律規範，但西澳警方在事發後，並沒有公布該名受害者是否具有飼養袋鼠的許可證等資訊。

同樣位於西部海岸城市伯斯的「原生動物救援中心」（Native Animal Rescue），其內部負責照顧袋鼠科（Macropodidae）動物的飼育員爾文（Tanya Irwin）表示，就算民眾提出申請，澳洲政府也鮮少向一般大眾發放飼養袋鼠的許可證，多數時候僅提供野生動物中心飼育許可證，畢竟這類動物救援團體，通常都經過專業的訓練，也知道自己該做什麼。