俄羅斯今年第9位商界高層離奇死亡，其中6人與全俄最大的2家能源企業有關

俄國商界離奇死亡再添一例，能源公司董事墜海溺斃

（中央社）美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯遠東暨北極發展公司執行董事佩喬林（Ivan Pechorin）最近在海參崴墜海溺斃，使得俄國企業高層離奇死亡案件再添一例。

俄羅斯遠東暨北極發展公司（Far East and Arctic Development Corporation，ERDC）發表聲明指出：「在2022年9月12日，我們的同仁、俄羅斯遠東暨北極發展公司航空產業執行董事佩喬林據悉已不幸去世。」

根據官媒俄羅斯新聞社（RIA），海參崴（Vladivostok）當局指出，佩喬林的屍體在當地貝雷戈沃村（Beregovoe）被發現。當地媒體報導，他是在9月10日於海參崴伊格納蒂角（Cape Ignatyev）附近溺斃。

自今（2022）年1月底以來，俄國發生了一連串重要商界人士離奇死亡案件，佩喬林是目前已知的第9人，他們不是據信死於自殺，就是死於難以解釋的意外，其中6人與俄國兩家最大的能源企業有關。

在上述6人之中，有4人與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）或其子公司有關，其餘2人與俄國第二大產油商路克石油公司（OAO Lukoil）有關。

在今年稍早時，路克石油公司曾罕見地公開表態，反對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，呼籲同情受害者並結束這場衝突。

路克石油董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）在9月初離奇過世。俄國官媒塔斯社（TASS）報導，馬加諾夫是在莫斯科一家醫院從窗戶墜樓喪生。

俄國今年多名商界人士離奇喪命，多半與能源公司有關

從今年1月起，至少有9名俄羅斯企業人士據報因輕生或尚未釐清的意外而亡，其中6人與俄羅斯最大的兩家能源公司有關聯。

這6人中，有4人與國營能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」或旗下子公司有關聯，另外2人則涉及俄羅斯最大私營石油與天然氣公司「路克石油公司」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，路克石油公司今年稍早一反常態，出聲反對俄羅斯在烏克蘭發起戰爭，呼籲各界同情受害者、終結這場衝突。

俄羅斯國營媒體「塔斯社」（TASS）報導，路克石油公司的67歲董事長馬加諾夫9月1日從莫斯科一所醫院的窗戶墜樓身亡。

路克石油公司在官方網站發布聲明，證實馬加諾夫的死訊，稱他「身患重病後逝世」，並未提及墜樓一事。

塔斯社報導，另一名路克石油公司高階主管蘇博廷（Alexander Subbotin）5月據說在拜訪一名薩滿後，陳屍於莫斯科郊區。媒體引述官員說法，指稱當局獲報有一名男子心臟病發、失去意識。

今年傳出一連串死亡案件中的第一起，是俄羅斯天然氣工業公司一名高階主管。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，此人今年1月30日被發現陳屍在聖彼得堡（Leningrad）附近列寧斯基村（Leninsky）自己的小屋內。

俄新社提到，現場留有遺書，調查人員朝自殺方向偵辦。俄國電視台RenTv指認，這名男子為俄羅斯天然氣工業投資公司（Gazprom Invest）運輸主管舒爾曼（Leonid Shulman）。

一個月後，又一名俄羅斯天然氣工業公司高階主管在同一村莊身亡。俄國獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）報導，秋拉科夫（Alexander Tyulakov）2月25日被發現死在車庫裡，死因為自殺。

4月，再有2名與俄羅斯天然氣工業公司有關的俄國商人疑似死於謀殺後自殺的事件中。

塔斯社報導，其中一人是俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev），他和妻女4月18日被發現陳屍於莫斯科公寓。

隔天4月19日，俄羅斯天然氣工業公司關係企業、俄國最大獨立天然氣生產商「諾瓦泰克公司」（Novatek）前主管波托申亞（Sergey Protosenya），在西班牙巴塞隆納近郊的自宅被發現死亡。

出生於烏克蘭的俄羅斯石油及天然氣億萬富翁沃特福德（Mikhail Watford）2月28日陳屍於英格蘭莎麗郡（Surrey）自宅。當地警方告訴CNN，不認為有他殺嫌疑。

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）提到，MedStom醫療用品公司老闆梅爾尼科夫（Vasily Melnikov）3月下旬與家人一起陳屍在下諾佛哥羅市（Nizhny Novgorod）。

俄羅斯調查委員會表示，一名43歲男子與41歲妻子以及兩名4歲和10歲的孩子於3月23日被刺死。委員會未提到死者為梅爾尼科夫，但所指死者年齡和陳屍地點與「工商日報」報導內容相符。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航