俄羅斯今年第9位商界高層離奇死亡，其中6人與全俄最大的2家能源企業有關
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自今（2022）年1月底以來，俄國發生了一連串重要商界人士離奇死亡案件，佩喬林是目前已知的第9人，他們不是據信死於自殺，就是死於難以解釋的意外，其中6人與俄國兩家最大的能源企業有關。
俄國商界離奇死亡再添一例，能源公司董事墜海溺斃
（中央社）美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯遠東暨北極發展公司執行董事佩喬林（Ivan Pechorin）最近在海參崴墜海溺斃，使得俄國企業高層離奇死亡案件再添一例。
俄羅斯遠東暨北極發展公司（Far East and Arctic Development Corporation，ERDC）發表聲明指出：「在2022年9月12日，我們的同仁、俄羅斯遠東暨北極發展公司航空產業執行董事佩喬林據悉已不幸去世。」
根據官媒俄羅斯新聞社（RIA），海參崴（Vladivostok）當局指出，佩喬林的屍體在當地貝雷戈沃村（Beregovoe）被發現。當地媒體報導，他是在9月10日於海參崴伊格納蒂角（Cape Ignatyev）附近溺斃。
自今（2022）年1月底以來，俄國發生了一連串重要商界人士離奇死亡案件，佩喬林是目前已知的第9人，他們不是據信死於自殺，就是死於難以解釋的意外，其中6人與俄國兩家最大的能源企業有關。
在上述6人之中，有4人與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）或其子公司有關，其餘2人與俄國第二大產油商路克石油公司（OAO Lukoil）有關。
在今年稍早時，路克石油公司曾罕見地公開表態，反對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，呼籲同情受害者並結束這場衝突。
路克石油董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）在9月初離奇過世。俄國官媒塔斯社（TASS）報導，馬加諾夫是在莫斯科一家醫院從窗戶墜樓喪生。
俄國今年多名商界人士離奇喪命，多半與能源公司有關
從今年1月起，至少有9名俄羅斯企業人士據報因輕生或尚未釐清的意外而亡，其中6人與俄羅斯最大的兩家能源公司有關聯。
這6人中，有4人與國營能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」或旗下子公司有關聯，另外2人則涉及俄羅斯最大私營石油與天然氣公司「路克石油公司」。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，路克石油公司今年稍早一反常態，出聲反對俄羅斯在烏克蘭發起戰爭，呼籲各界同情受害者、終結這場衝突。
俄羅斯國營媒體「塔斯社」（TASS）報導，路克石油公司的67歲董事長馬加諾夫9月1日從莫斯科一所醫院的窗戶墜樓身亡。
路克石油公司在官方網站發布聲明，證實馬加諾夫的死訊，稱他「身患重病後逝世」，並未提及墜樓一事。
塔斯社報導，另一名路克石油公司高階主管蘇博廷（Alexander Subbotin）5月據說在拜訪一名薩滿後，陳屍於莫斯科郊區。媒體引述官員說法，指稱當局獲報有一名男子心臟病發、失去意識。
今年傳出一連串死亡案件中的第一起，是俄羅斯天然氣工業公司一名高階主管。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，此人今年1月30日被發現陳屍在聖彼得堡（Leningrad）附近列寧斯基村（Leninsky）自己的小屋內。
俄新社提到，現場留有遺書，調查人員朝自殺方向偵辦。俄國電視台RenTv指認，這名男子為俄羅斯天然氣工業投資公司（Gazprom Invest）運輸主管舒爾曼（Leonid Shulman）。
一個月後，又一名俄羅斯天然氣工業公司高階主管在同一村莊身亡。俄國獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）報導，秋拉科夫（Alexander Tyulakov）2月25日被發現死在車庫裡，死因為自殺。
4月，再有2名與俄羅斯天然氣工業公司有關的俄國商人疑似死於謀殺後自殺的事件中。
塔斯社報導，其中一人是俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev），他和妻女4月18日被發現陳屍於莫斯科公寓。
隔天4月19日，俄羅斯天然氣工業公司關係企業、俄國最大獨立天然氣生產商「諾瓦泰克公司」（Novatek）前主管波托申亞（Sergey Protosenya），在西班牙巴塞隆納近郊的自宅被發現死亡。
出生於烏克蘭的俄羅斯石油及天然氣億萬富翁沃特福德（Mikhail Watford）2月28日陳屍於英格蘭莎麗郡（Surrey）自宅。當地警方告訴CNN，不認為有他殺嫌疑。
俄羅斯「工商日報」（Kommersant）提到，MedStom醫療用品公司老闆梅爾尼科夫（Vasily Melnikov）3月下旬與家人一起陳屍在下諾佛哥羅市（Nizhny Novgorod）。
俄羅斯調查委員會表示，一名43歲男子與41歲妻子以及兩名4歲和10歲的孩子於3月23日被刺死。委員會未提到死者為梅爾尼科夫，但所指死者年齡和陳屍地點與「工商日報」報導內容相符。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
我們想讓你知道的是
兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】共創友善育兒環境，和林心如一起成為更好的人！。
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