為何確診兒童併發腦炎、患者容易肺栓塞？台灣兩研究揭COVID-19致病關鍵，登國際知名期刊

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續，科學家亦努力研究病毒的致病機制。對於我國多名兒童確診後併發腦炎重症，三軍總醫院經過分析研究，發現病毒上一種全新突變位點可能扮演關鍵因素。另外中研院研究團隊則是針對COVID-19病毒為何容易引發肺栓塞、堵塞微血管進行研究，找出了可能的影響因素。兩者研究結果皆獲國際知名學術期刊發表刊登。

COVID-19兒童患者併發腦炎，三總領先全球找到致病株

（中央社）本土COVID-19疫情持續，兒童重症陸續增加。三軍總醫院昨（14）日發表研究成果指出，經分析院內病童檢體，發現BA.2.3.7變異株帶有全新突變位點（K97E），可能是兒童併發腦炎重症關鍵。

國內COVID-19疫情延燒，根據中央流行疫情指揮中心統計，截至目前國內12歲以下兒童重症累計206例，其中腦炎重症累計31例。

為找出致病關鍵，三軍總醫院分析院內收治的6例1到17歲COVID-19確診併腦炎病童檢體，釐清致病的病毒特徵，並在昨天上午舉行記者會公布研究成果。

三軍總醫院小兒科部主治醫師張佳寧簡報指出，最先定位出一株帶有全新突變位點K97E的病毒突變分支族群，可能是兒童併發腦炎的關鍵成因，其後也確認該突變分支即為隨後新命名的BA.2.3.7，這是國際上第一次為兒童染疫併發急性腦炎找到致病的變種病毒株。

張佳寧解釋，K97E位點與病毒複製的關鍵角色有關，可能會干擾免疫系統，也可能與引發免疫風暴有高度相關性，但仍要持續研究詳細的因果關係。

三總小兒科部主任陳錫洲表示，此次三總收療的重症病童中，可見到多樣發炎指數的異常升高，這些異常指數代表病童全身性的免疫系統正被高度地激發與活化。

陳錫洲說，分析三總收治的6例1至17歲兒童腦炎個案中，都有發現挾帶K97E位點，但仍要進一步研究為何會導致腦炎與重症，進行科學驗證，不過將可讓醫界提高警覺、協助治療。

三總臨床病理科主任商弘昇則分享，現在流行BA.5疫情，根據三總協助邊境的基因定序中，BA.4與BA.5全基因定序皆未看到K97E位點。

三總表示，這次研究成果，已於近日獲國際期刊《International Journal of Infectious Diseases》接受刊登，未來擬與國衛院及國防醫學院預醫所進行此突變位點（K97E）更多致病相關機轉的試驗分析，期將台灣更多的COVID-19研究成果與治療經驗分享給國際社會。

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COVID-19為何引起肺栓塞，中研院找到關鍵因素

（中央社）COVID-19疫情影響全球，容易造成感染者出現血栓症狀，中研院研究團隊近日發現受體CLEC5A和TLR2是冠狀病毒引發肺栓塞的關鍵因素，研究成果近日登上國際期刊。

COVID-19疫情造成全球數百萬人喪命，近來發表的數據顯示，COVID-19所引起的血栓數幾乎是流感的9倍，即使病人從COVID-19康復，之後出現肺栓塞、呼吸道症狀機率，也比未曾染疫者多一倍。

COVID-19病毒為何會引發肺栓塞、堵塞微血管，中研院基因體研究中心特聘研究員謝世良研究團隊近日發表研究報告，發現受體CLEC5A和TLR2是SARS-CoV-2冠狀病毒引發肺栓塞的關鍵，這項研究成果也已經發表於《生醫科學雜誌》（Journal of Biomedical Science）期刊。

基因體研究中心表示，謝世良發現SARS-CoV-2病毒會活化血小板以放大發炎反應，進而產生血栓，研究團隊發現，只要阻斷嗜中性白血球表面的2個受體CLEC5A和TLR2，就可以緩解COVID-19的血栓症狀並且減少血管內凝血以及發炎。

此研究的第一作者中研院基因體研究中心博士後研究學者宋佩珊指出，收集COVID-19急性期患者的血液檢體時發現，血液中含有高量的胞外囊泡，顯然與血小板遭遇病毒後被活化有關，而血小板被活化後會釋放大量地胞外囊體去刺激嗜中性白血球，產生大量的嗜中性白血球胞外捕捉（NETs）及自殺式的細胞死亡（NETosis）。

宋佩珊說，雖然過去的報導指出這樣的反應形成有助於病菌的清除，但近期許多COVID-19研究則顯示，病人體內過多的嗜中性胞外網狀結構會引起免疫血栓，甚至是嚴重的血管內栓塞，這些肺部微血管阻塞導致肺部及其他器官缺氧，進而造成全身性損害。

研究團隊後續也採取健康受試者的胞外囊泡和COVID-19病患的胞外囊泡進行質譜儀分析，結果顯示COVID-19病人血液中血小板劇烈活化，研究團隊進一步研究，發現健康對照組的胞外囊泡無法誘導NETs形成，但COVID-19胞外囊泡誘導了強大的NETs形成，進而阻斷CLEC5A和TLR2能夠抑制COVID-19 EV引起的NETs形成。

在動物實驗中，感染SARS-CoV-2病毒的小鼠們，在感染後3至5天會在肺部有大量的NET產生以及嚴重的細胞浸潤；反觀CLEC5A和TLR2基因剔除的老鼠，發炎以及細胞浸潤的情況大幅降低。

基因體研究中心表示，這些實驗數據證實，血小板中胞外囊泡的數值與SARS-CoV-2感染和血栓栓塞密切相關，因此抑制血小板活化可能成為未來減輕病毒引起的肺部發炎反應的新策略。