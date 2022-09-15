習近平疫情近三年來首次出訪，本屆在烏茲別克舉行的「上海合作組織峰會」有哪些重要看點？
我們想讓你知道的是
卡內基國際和平研究院研究副院長方艾文（Evan A. Feigenbaum）最新發表的分析文章認為，雖然所有的目光都將集中在中俄戰略伙伴關係上，但上海合作組織的中亞成員比以往任何時候都更有信心和討價還價的能力，北京對此心知肚明。
中國國家主席習近平抵達中亞國家哈薩克，並將參加9月15、16日在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會。這是習近平自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情開始近三年以來的首次外訪。
本次上海合作組織峰會舉行之際，正值俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的關鍵時刻：烏克蘭近期大舉反攻收復了東部城市哈爾科夫附近的數千平方公里的土地，而俄軍在烏克蘭東部戰線節節撤退。
雖然中國官方至今沒有正式確認習近平是否在本次峰會期間與俄羅斯總統普亭見面，但俄羅斯方面早已經透露了會面的消息。
自2001年創立的上海合作組織，經過20多年的擴大，成員國除了中國和俄羅斯，還包括印度、巴基斯坦、和中亞國家，被認為是中、俄在應對西方同盟時的一個重要「有影響力的圈子」。
本次在烏茲別克舉行的第22次上海合作組織峰會有哪些重要看點？
「習普會」與烏克蘭局勢
據中國官方統計，習近平與普亭自2013年以來已經見面了38次。上一次見面是在今年年初北京舉行冬季奧運會期間。在西方國家因新疆維吾爾族人權爭議外交抵制北京冬奧會時，普亭是為數不多前往北京出席開幕式的外國元首。
這一次在上海合作組織的會面對雙方都有特殊的含義：習近平在COVID-19疫情近三年時間完全中斷了海外的訪問，首次出訪前往中亞哈薩克和烏茲別克，既顯示對上海合作組織的重視，更顯示與成員國之間關係非比尋常：習近平與普亭見面之時，正是俄羅斯因為入侵烏克蘭受到西方國家孤立之際。
在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上，西方國家一直批評中國的模糊立場。中國官方在國際和國內輿論中，對俄羅斯的入侵也一直抱理解的態度和立場。
習近平本次參加上合組織峰會之前，中國人大委員長、中共政治局常委栗戰書剛剛結束了對俄羅斯的訪問。他在訪俄期間表示，中國對俄羅斯入侵烏克蘭「表示充分的理解，而且從不同的方面給予策應」。
栗戰書並未詳細闡述中方已經、或者還將如何「策應」，但他從「理解」到「策應」的此番表態受到外界普遍的關注。
本次習近平與普亭的會面，無疑會再次提醒外界：中、俄戰略合作關係「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」。
印度在上合峰會上的作用
印度總理莫迪也將參加本次的上合組織峰會，外界普遍預計莫迪也將與普亭和習近平分別舉行雙邊會談，但印度政府也至今沒有確認這一消息。
印度在上海合作組織中的地位頗為獨特，它既是上合組織成員國，也是由美國、日本、澳大利亞和印度組成的四邊安全對話（Quad）機制中的一員。
在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上，印度與中國一樣拒絶表示譴責之外，還增加了對俄羅斯打折石油的進口額。
《BBC》在印度首都德里的記者佐雅・馬汀（Zoya Mateen）分析指出，莫迪出席上合峰會「引起了人們的注意，因為這將是2020年中國與印度兩國軍隊發生暴力衝突後他第一次與習近平會面。」
伊朗將成為上合組織成員國
上海合作組織秘書長張明日前接受俄羅斯《塔斯社》採訪時證實，上合組織成員國元首將在本次峰會上簽署關於伊朗加入上合組織承諾的備忘錄，隨後伊朗將按程序完成加入上合組織工作。
伊朗外長也正式宣佈了這一消息，伊朗總統本次也將出席上合組織峰會。
張明海表示，上合組織秉持開放態度，「我們歡迎任何認同『上海精神』、遵守《上海合作組織憲章》的國家加入上合組織，我們將為促進這一進程作出積極努力。」
值得一提的時，伊朗加入上合組織之時，也是在它遭受國際孤立之際。
有評論認為，伊朗加入有可能增加與成員國在政治、經濟和文化方面的聯繫機會，但有多少實際的好處，則仍需觀察。
國際輿論怎樣看2022上合峰會？
國際輿論對習近平的出訪和他與普亭可能的會面非常關注。
《彭博社》發表報導稱：習近平重新回到世界舞台與普亭一起對抗美國霸權。報導認為：在習近平上次出國後的近1000個日子裡，中國發現自己在美國領導的世界秩序中越來越孤立。本周，習近平終於與俄羅斯的普亭一起重新出現，展示他對美國領導世界秩序以外另一種可行方案的看法。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導認為，俄羅斯與中國之間的關係自烏克蘭戰爭以來更加加強了。《CNN》引述專家的話說，普亭在戰場上受挫後，可能會比以往任何時候都更指望北京。
卡內基國際和平研究院研究副院長方艾文（Evan A. Feigenbaum）最新發表的分析文章認為，雖然所有的目光都將集中在中俄戰略伙伴關係上，但上海合作組織的中亞成員比以往任何時候都更有信心和討價還價的能力，北京對此心知肚明。
他認為，習近平在俄羅斯問題上很可能繼續「騎牆」，一方面，中國將為俄羅斯提供外交支持，以制衡美國為理由和重點，繼續對中俄協約作出廣泛承諾；另一方面，中國將繼續在事實上遵守西方的制裁，以避免自己成為標靶，同時將努力安撫對莫斯科入侵烏克蘭戰爭感到不安的中亞國家和全球南方的合作伙伴。
什麼是「上合組織」？
上海合作組織於2001年6月15日在上海成立，創始成員國為中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克六個國家。
上合組織的前身，是中國與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克斯坦為解決邊界問題建立的五國元首會晤機制。
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我們想讓你知道的是
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