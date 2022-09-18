酷暑、地震與封城：2022年夏天，四川成都市民如何經歷這三大考驗？
我們想讓你知道的是
《BBC中文》與幾位成都市民對談，了解他們對這一個夏天先後遭遇的天災及疫情封控的近身觀察。
「疫情給我的感受最深，因為地震跟高溫不會限制你的自由，但疫情下就有一堆限制。還有好多健康碼，什麼碼都要掃。很不方便。高溫熱就熱，可以去涼爽的地方避暑，或回家開空調。但疫情的封控讓人覺得很緊張，不知道該怎麼辦。」
這是一位成都市民在被問及連續歷經COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封控、地震和酷暑等三大事件衝擊時的感受。
今年30歲、土生土長的成都人安迪（經要求化名）對《BBC中文》說，現在嚴格的「靜態管理」（中國官方封控及動態清零防疫政策的別稱）已經超過三周了。他在接受記者採訪時說，本來認為中秋假期後應該就會解封，但現在仍在一天一天地等待解封的來臨。
他說，這幾天心底雖然沒有那樣慌張，但仍有焦慮，「主要是成都不缺蔬菜糧食，比上海好一點，但這次真的有點惱火」。
確實，對四川成都市民來說，今（2022）年夏天肯定是個難忘的夏季，但滋味並不大好受——先有酷暑限電，之後又有疫情管控，關在家中卻面對強震到來。
《BBC中文》與幾位成都市民對談，了解他們對這一個夏天先後遭遇的天災及疫情封控的近身觀察。
2022年夏天，先是酷暑的侵襲。高溫及久旱不雨的晴空，在中國大陸南方越來越嚴峻。十分倚賴水力發電的四川及重慶飽受「電荒」之苦。
譬如，有「火爐」之稱的大城市重慶，曾有白天一度高達攝氏45度的高溫，民眾到商場或溪谷避暑，成為新聞熱點。之後，為了「還電於民」，8月開始，四川許多工廠被要求放「高溫假」數星期，以解決高溫帶給民眾無法用電而可能導致的健康問題。而工廠限電也灼傷了產業經濟。
酷暑一直要到八月底，天氣轉變，氣溫下滑且同時降雨，暫時紓解危機。
然而，緊接著是COVID-19的挑戰。
傳播力迅速的新冠Omicron變種病毒，8月下旬在2100萬人口的四川首府成都開始蔓延。8月25日，成都暴發兩年多來最嚴重的一波疫情。9月1日，四川宣布全市當天傍晚起「原則居家」，「封控結束時間不明」，施行「靜態管理」。此聲明發出後，立即有大批民眾上街搶購食物，囤積生活用品。
迄今，封控政策仍在繼續，許多民眾告訴《BBC中文》，目前還能叫外賣，吃飯不成問題。
但是封控初期，在家中的四川人，還要面對另一個天災威脅——強震來襲。9月5日，四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生6.8級地震，震源深度16千米，地震最高烈度為9度。據最新統計，地震至今奪走93人性命，另有25人失聯。
即便地震震央在成都市外，但在成都也感受到強烈震感。一名住在數十層樓高公寓的成都市民「三妹兒」告訴《BBC中文》，她家住太高，地震時搖晃得太厲害，要跑下樓都來不及。此外，發生地震時，有民眾後來告訴《BBC中文》，身處封控小區的民眾在天搖地動時，卻無法離開物業或小區大門，因此與社區管委會及「大白」（身穿白色防護服的防疫人員）發生口角，有關新聞引發議論紛紛。
譬如，在成都成華區一個物業經理在地震發生時，在微信群裡要求大家「不准跑」的一張信息截圖，在中國互聯網上招致網民抨擊。該經理之後接受中國官媒《人民日報》採訪為自己辯護稱：「地震再嚴重也嚴重不到哪兒去，在家裡待最安全。」有關言論引起爭議，並遭到媒體批評，認為「居家隔離遇地震有權緊急避險」。
但是也有若干自稱來自成都的市民，在《BBC中文》臉書底下留言說地震時，城裡很安定，居民亦多半冷靜，他們認為影片無法代表地震時成都情況。
同一時間，就在九月初，微博及微信開始廣傳一位來自署名「英英」的成都母親的抖音影片。在9月4日發出的影片，這位母親在影片中向成都市長陳情，她說自己的的兒子因為重病8月2心臟病就診期間，華西出現一例陽性，其子因此成了密切接觸者，需要集中隔離。強制隔離數日後，回家再要隔離三天，尚未就醫便病逝家中。
這名母親說：「市長，我打了幾次電話，也打不通。我的心情也無法舒緩......所以我真的要把這個事情反映給你們，娃娃還小，家裡的頂樑柱也去了。市長我也是無奈，我發這個抖音我也是無奈之舉，希望你能看到。」
根據「中國數字時代」網站，該影片之後在該女士的抖音帳號中下架，微博上的影片及相關關鍵字也無法搜尋。《BBC中文》無法獨立核實該影片。
這些事情也在中國互聯網上再次引爆對於「清零政策」代價是否過大的激辯。
另一位成都市民張先生告訴記者說，他認為封城措施「不是科學的問題，是政治問題。這是制度之爭......封鎖是個『面子工程』，『清零』會有多長，就未可知了」。
張先生告訴《BBC中文》，以成都來說，大多數人都住在小區，所以地方政府需要物業人員來協助管理防疫。他說：「不然2000多萬人，政府哪有足夠人力管制？」
「小區有人地震時被困，這是在當下的行政思維下，要管理疫情還是管理地震？他們當然只管理疫情，地震一來，就是無法變通的，也不敢變通。所以當然是不能讓民眾離開家門。」
他告訴記者，無論上海或成都，地方政府都不願意封城，因為他們有很多經濟利益都在這些地方，「但是他們沒有權力。對他們來說，是很不願意的事情，但沒有辦法。譬如上海，成都也一樣的，沒辦法。」
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
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