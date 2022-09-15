學者分析：中共二十大 「七上八下」難打破，汪洋對習近平無太多威脅，接任總理機會大
我們想讓你知道的是
二十大整體的接班機制會如何安排？郭瑞華指出，中共以不同年齡梯隊方式培養領導接班人，已成制度化，「10年一代」已是領導階層世代交替準則。習近平在19屆1中全會選出的政治局常委並未有「60後」來接班，但隨著習年歲的增長，早晚都會面對接班問題。
（中央社）中共二十大將於下月登場，展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華分析，「七上八下」的年齡劃線規範仍將適用，中共總書記習近平的人事安排將會較為制度化，不太會出現破格任用。
每5年一次的黨代會，是中共政治權力分配的重頭戲。中共政治的權力分配慣例有兩大特性，一為年齡劃線，另一為接班梯隊。由於習近平此前廢除了國家主席的任期限制，這也引發外界質疑權力分配的慣例是否還會延續。
郭瑞華接受《中央社》專訪時指出，「七上八下」（即67歲續任、68歲退任）的年齡劃線規範是在江澤民時期所訂下，這條線用來針對喬石（70為界）與李瑞環，當時就已將總書記排除，列為例外。
江澤民生於1926年，在1989年接任中央總書記，1992年14大66歲時續任，1997年15大71歲時再連任。江澤民的續任早已超越這條界線，將自己排除。
因此，現年69歲的習近平自身並未打破規定。
另外，本次換屆後的省級黨委書記中，除了由中央政治局委員兼任外，正部級已無超齡者（1957年前），反映出「屆齡退居二線」的常規並未打破。郭瑞華因此分析，這似乎預示政治局成員「七上八下」的潛規則仍將在二十大適用。
他強調，中共的黨政人事布局，年齡界限是重要依據，驟然廢除「七上八下」，對習近平的人事布局不見得有利。可能只是為了1、2個人的安排，卻破壞這個制度，造成互相競爭與排擠，現在如此，以後可能會更嚴重，習近平不需如此安排。
《南華早報》此前報導，現任國務委員兼中國外長王毅將破格「入局」，王毅今年69歲。
對此，郭瑞華認為，王毅的不可取代性可能是「我們自己的看法」，若因王毅打破「七上八下」的規則，與其同齡的陳希、楊曉渡，與比他小但也因這條線要下的韓正與魏鳳和等人要留或不留？
郭瑞華指出，現任國家副主席的王岐山在當年任中紀委書記為習近平排除人事障礙，當年19大的分析也認為他有不可取代性，但終究「七上八下」沒為了王岐山而打破。
至於此次習近平的人事安排會與前兩次有什麼不同？郭瑞華說，習近平的人事安排會比較制度化，不會出現破格提拔。
汪洋對習近平無太多威脅 接任總理機會大
（中央社）中國全國政協主席汪洋與國務院副總理胡春華被視為下屆總理的熱門人選。展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華認為，汪洋接任的機率大，因其只能擔任一屆，對習無太多威脅性。
李克強在今年人大會議閉幕記者會說，今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年，李克強接班人選問題隨即引起關切。
郭瑞華接受《中央社》專訪時指出，由於涉及業務經驗傳承，依照過去慣例，國務院總理都由曾擔任過副總理和政治局委員或常委者出任。在可留任的中央政治局委員中，只有汪洋與胡春華符合資格。
郭瑞華分析，汪洋較有主見，中共總書記習近平未必喜歡，但因其只能擔任一屆，對習無太多威脅；胡春華則較為年輕，可擔任兩屆總理，曾經也被視為接班人，且其團系色彩濃厚，不為習近平所喜。
他認為，汪洋出任總理的機率較大，胡春華則可能擔任第一副總理。
至於二十大整體的接班機制會如何安排？郭瑞華指出，中共以不同年齡梯隊方式培養領導接班人，已成制度化，「10年一代」已是領導階層世代交替準則。習近平在19屆1中全會選出的政治局常委並未有「60後」來接班，但隨著習年歲的增長，早晚都會面對接班問題。
他指出，二十大至少要安排「60後」梯隊進入常委促進新陳代謝。
按照「七上八下」的規定，這次的常委中年滿68歲必須離任者為全國人大常委會委員長栗戰書與國務院常務副總理韓正。因此，在政治局常委中，有2名空缺待補。
郭瑞華表示，只補2名相對年輕者，如外界看好的中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，以及國務院副總理胡春華，會給外界安排接班人的印象，認為這將勢必會影響習近平的權勢運作。
因此，他認為，有可能會有1到2位常委自動或被動離退，人選可能是王滬寧與趙樂際。王滬寧傳聞有退下之意。若成真，明年3月接任國家副主席的機率高；趙樂際則被認為與秦嶺大別墅案有牽連，但未到齡而退，去路較難安排。
郭瑞華指出，除了胡春華，目前最具競爭常委優勢者都是習系人馬，如丁薛祥、黃坤明、李強、陳敏爾等。他們都是1955年後出生。
不過這些人不一定會被視為接班人，因目前尚不知習近平會執政多久。
郭瑞華指出，接班梯隊還是適用，今年會增加更多「60後」進入政治局委員，而「65」後還不會有，要等到21大才會出現。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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我們想讓你知道的是
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