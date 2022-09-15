薪水追不上物價，今年前7個月「實質經常性薪資」6年來首見負成長
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如果實質經常性薪資負成長，代表薪資上漲的幅度追不上物價，薪水被通膨「吃掉了」。陳惠欣說明，近期累計實質經常性薪資多呈年減，但從這幾個月的數據變化，可以看到實質經常性薪資減幅已逐步收斂，「薪資購買力有在改善」。
（中央社）主計總處昨（14）日公布7月受僱員工薪資統計，儘管今（2022）年1至7月全體受僱員工平均經常性薪資新台幣4萬4286元，年增3.1％，創下22年來最大增幅，但今年通膨壓力大，前7月實質經常性薪資還是落入負成長。
據主計總處統計，今年前7月消費者物價上漲率（CPI）達3.17％，考量物價上漲因素後，全體受僱員工實質經常性薪資年減0.07％，為6年來首度落入負成長。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，單看名目經常性薪資表現，去年10月開始年增率持續大於2％，其實表現不錯。
外界關注實質經常性薪資的議題，主因是可反映民眾購買力的實際情況，如果實質經常性薪資負成長，代表薪資上漲的幅度追不上物價，薪水被通膨「吃掉了」。陳惠欣說明，近期累計實質經常性薪資多呈年減，但從這幾個月的數據變化，可以看到實質經常性薪資減幅已逐步收斂，「薪資購買力有在改善」。
媒體詢問，根據主計總處先前說法，物價高峰已過，接下來通膨壓力慢慢緩和，是否意味實質經常性薪資可望脫離負成長。
陳惠欣回答，實質薪資須同時考慮物價與薪資的成長力道，8月CPI漲幅確實趨緩，但後續薪資表現還是會受到疫情發展、國際經濟情勢影響，實質薪資是否能持續改善有待觀察。
主計總處今天也公布7月底工業及服務業全體受僱員工人數為817.8萬人，較6月底增加3.6萬人或0.45％。
陳惠欣表示，國內疫情趨緩，部分產業營運也慢慢恢復，加上應屆畢業生與暑期工讀生進入就業市場，使得就業人數月變動有顯著增加；觀察行業別，先前受疫情影響較重的住宿餐飲業就業人數已經止跌回升，批發零售業則持續走揚，「各業表現呈現正向發展」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
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瑞士雲端儲存品牌pCloud推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，沒有額外設定費。趁著中秋促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格！
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來自瑞士、重視安全的雲端服務：pCloud
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