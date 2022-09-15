瑞典大選：右派陣營微幅領先3席，首相安德森承認敗選：「俄烏戰爭期間領導國家，是我的驕傲」
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瑞典首相安德森說，接下來4年，她將會領導社民黨作為國會最大反對黨，仔細監督政府，以確保仇恨、威脅與暴力不會在瑞典散布。
（中央社）瑞典大選計票進入尾聲，最新結果14日晚間出爐，右派陣營領先3席次，首相安德森（Magdalena Andersson）晚間召開記者會承認選舉結果，宣布將於15日卸下首相職務。
瑞典在9日舉行大選，計票目前進入尾聲，預計15日公布正式選舉結果。14日晚間右派陣營在計票最後階段取得3席領先，選舉結果大致抵定，右派陣營各黨與首相安德森都對此發表說法。
社會民主黨籍（Social Democrats）的安德森於14日晚間的記者會上表示，目前所有選票都已開完，雖然會再進行一次點票確認，但選舉結果可說是已經出爐。
她表示，雖然3席不是差距很大的多數，但依舊是多數，她尊重瑞典選民與民主。
她對於可以在俄羅斯發動戰爭如此具歷史意義的時刻領導瑞典感到驕傲，瑞典將會繼續在軍事、經濟、人道方面支持烏克蘭。
安德森表示，她將在15日結束首相職務，也期望右派陣營能盡快組成內閣，因為瑞典還有嚴峻的國家安全、經濟與能源問題要面對。
她表示，社會民主黨將不會拒絕跟右派陣營的溫和黨（Moderate Party）合作，事實上，社民黨過去在不同議題上也曾跟國會各個政黨合作，然而社民黨不準備跟極右的瑞典民主黨（Sweden Democrats）合作。
安德森說，接下來4年，她將會領導社民黨作為國會最大反對黨，仔細監督政府，以確保仇恨、威脅與暴力不會在瑞典散布。
右派陣營從10日起便開始會面、討論合作事宜，目前尚未確定瑞典民主黨與自由黨（Liberal Party）是否會加入內閣行列。
《德國之聲》報導，瑞典溫和黨主席克里斯特森（Ulf Kristersson）於2019年曾說打算和瑞典民主黨合作，此次競選過程，克里斯特森也強調打擊犯罪，引起部分批評指出他將溫和黨靠向民主黨。
新聞來源
- 瑞典大選右派陣營領先3席次 總理安德森宣布下台（中央社）
- Sweden election: PM Magdalena Andersson concedes victory to right-wing opposition（DW）
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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