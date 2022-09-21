「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作

車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。

Photo Credit：富宇大宅豐鼎 「大宅豐鼎」接待會館入口中庭，特地保留兩棵聳天鳳凰木，既喻意豐原的山城木業歷史脈絡，也宣告豐原將迎來首棟摩天住宅。

Photo Credit：富宇大宅豐鼎 挑高兩層樓的「大宅豐鼎」接待會館，在曲型木質天花板層疊延展下釋放尺度張力，更顯氣派尊貴。

圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目

「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。

此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。

Photo Credit：富宇大宅豐鼎 「大宅豐鼎」坐落在豐原市中心，距離火車站與轉運站僅2至5分鐘，屬於交通及生活機能便利地段。

Photo Credit：富宇大宅豐鼎 圓環路內都是豐原市區精華地帶，從「大宅豐鼎」開車到SOGO商圈與廟東夜市都只要10分鐘。

豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野

「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。

「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。

交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭

尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。

有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。

Photo Credit：富宇大宅豐鼎 豐洲科技工業園區將升級為智慧機械園區，可望與中科后里園區串聯成高科技產業聚落，吸引更多投資與人才，替豐原房市再添柴火。