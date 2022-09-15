2022/09/15,
歐洲

法國將針對「積極安樂死」展開全國公民辯論，馬克宏盼明年底達成立法共識

法國將針對「積極安樂死」展開全國公民辯論，馬克宏盼明年底達成立法共識
圖片中的藥品為戊巴比妥（Pentobarbital），現多用於安樂死，例如瑞士的安樂死即使用此藥物。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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法國總統馬克宏13日表示，公民會議將由經濟社會、環境委員會於10月起於全國各地舉辦辯論，預計明年3月針對輔助性死亡的細節規範與條件提交結論；同時也將於國會上下兩院啟動議題的討論，盼明年底達成立法共識。

（中央社）經過多年辯論與倡議，法國禁止積極協助死亡的立場終於鬆動。國家倫理諮詢委員會13日提交意見，表示輔助協助死亡值得考慮；總統馬克宏（Emmanuel Macron）立即下令展開全國辯論，盼於明（2023）年底通過立法。

法國國家倫理諮詢委員會（CCNE）去（2021）年6月開始針對安樂死議題進行討論，終於13日提交意見報告，寫道：「在某些嚴格且無可妥協的條件下，輔助協助死亡的倫理運用存在一條路徑。」換言之，在特定嚴格條件下，法國將可能實行輔助性死亡。

雖然用字遣詞小心且模糊，但可以確定的是，此份意見書與過去立場正式分道揚鑣，首次接受「積極協助死亡」的可能性。

總統馬克宏隨後宣布將展開針對臨終選擇的全國公民辯論會議，可望作為推動積極協助死亡（aide active à mourir，或稱輔助性死亡）明年底之前立法的基礎。

在此之前，具諮詢角色的委員會向來不建議修改2016年所謂「消極安樂死」的克雷伊-萊昂内蒂法（loi Claeys-Leonetti）。也就是在尊重醫生、病人和家屬意見下，為絕症晚期患者施打「深度而持久的鎮靜劑，直到死亡」；克雷伊-萊昂内蒂法禁止進行積極協助，鎮靜劑並無導致患者死亡，只是緩解患者生命末期痛苦症狀。

在這份具象徵意義的意見書中，倫理委員會提議首先強化安寧照護措施。再者便是提議，在經過嚴密會診流程後，協助罹患無可治療絕症且承受巨大身心痛苦的成年人死亡的除罪化。

委員會也強調患者在提出要求時須有自主決定能力，且自由清楚重複地表達意願；此外也須有「良心條款」，讓參與的醫療人員得以退出。然而，委員會45名成員中仍有8位對未來立法持保留態度。

馬克宏13日表示，公民會議將由經濟社會、環境委員會於10月起於全國各地舉辦辯論，預計明年3月針對輔助性死亡的細節規範與條件提交結論；同時也將於國會上下兩院啟動議題的討論，盼明年底達成立法共識。

《France 24》報導，今年稍早馬克宏在競選連任時，就曾承諾會展開相關的辯論，並表示他個人贊成合法化由醫師協助的輔助性死亡。

法國有些病人目前需要移動到其他歐洲國家尋求安樂死的其他選項。

安樂死目前在荷蘭、比利時、盧森堡和西班牙四國，在特定的條件下是合法化的。在瑞士，輔助協助死亡是允許讓病人自行服用足以致死的藥物。

法國近年的民調也顯示出，多數的民眾支持安樂死合法化。

長年倡議積極安樂死的法國知名演員麗娜・雷諾（Line Renaud）14日公開表示，「這是一條對的路」，並說自己「說服」了馬克宏，「我會繼續奮鬥直到達成為止」。

她8月才在《星期日報》（JDD）專訪中說道：「當生命毫無品質且令人痛苦時，乾脆一走了之... 是時候合法化輔助性死亡了。」麗娜・雷諾近年演出「歡迎來北方」（La Ch'tite Famille）、「找我經紀人」（Dix pour cent）等劇，以94歲高齡活躍影壇。

據《法新社》報導，法國新浪潮電影教父、傳奇導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）13日也是在瑞士尋求輔助性輕生來終結病痛纏身的最後日子。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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2022/09/09,
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pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元

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