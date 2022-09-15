美國R&B歌手勞凱利製作兒童色情影片與性虐待6項罪名成立，最高恐面臨90年監禁

美國著名R&B歌手勞凱利（R. Kelly），繼今（2022）年6月因勒索和性交易等罪名，遭美國紐約法院判處30年有期徒刑。昨（14）日，他又遭芝加哥聯邦法院裁定藏有兒童色情製品，以及引誘未成年進行性行為的罪名成立。除此之外，他還面臨明尼蘇達等2州的指控。

遭芝加哥聯邦法院控13項罪名，6項與未成年人有關的性犯罪成立

繼勞凱利在今年6月遭美國紐約法院判處有罪後，8月他接著在芝加哥法院面臨另一場關於略誘未成年、持有虐待兒童照片、妨害司法等罪的審判。

關於8月的審判，《衛報》報導，勞凱利被控製造性侵兒童照片、誘騙未成年人士發生性行為等等共13項罪名。

其中，勞凱利的長期助手戴維（Derrel McDavid）和 布朗（Milton Brown）也被列為 共同被告。前者被指控涉嫌在2008年的官司中與其合謀恐嚇和收買證人，而後者的罪名則為 接收兒童色情製品。

昨日結果出爐，本案在經過2天共11小時的審議後，陪審團判定勞凱利的 3項製作兒童色情製品，和3項引誘未成年人從事性犯罪的罪名成立。而其餘2 人在本次審判中則被判無罪。

根據《BBC》，本次的判決關鍵為一場2008年的審判。當年，該審判的焦點集中在一段勞凱利虐待1名14歲女孩的30分鐘影片上。檢察官指出，這段影片是勞凱利在1998年左右在他芝加哥北部的家中所錄製，而這也是當年審判的證據。

不過，因爲影片的當事者向陪審團表示自己並未出現在影片中，所以勞凱利被判無罪。

《美聯社》報導，如今，當年的案件作為本次芝加哥聯邦審判的焦點，原因便在於當時的受害人珍（Jane），指控勞凱利曾在2008年的審判前，使用威脅和賄賂讓她對大陪審團撒謊，以確保她和她的父母不會作證。

此外，關於勞凱利持有兒童色情影片的行為，在本次審判過程中，其餘目擊者還表示，勞凱利在2008年的審判之前，便提出了高達100萬美元的價格以找回丟失的色情影片，因為他知道這會讓他陷入法律危機。

檢察官說，由此可知他掩蓋性侵的陰謀從2000年持續到2020年。

昨日， 勞凱利 在芝加哥聯邦審判中被判多項兒童色情罪名成立， 其他人被判無罪。

勞凱利曾要求被害者在審判前向陪審團撒謊

根據《美聯社》，本次審判中主要有5名化名的受害者指控他的性犯罪行為。其中，珍（Jane）作為政府的主要證人，便是本次定罪指控的關鍵。

《CNN》指出，珍在審判中便表示，2000年4月，當伊利諾伊州兒童和家庭服務部門（Illinois Department of Children and Family Services）開始調查2人發生性關係的指控時，當時15歲的她向芝加哥警方的調查人員否認2人有性關係。

隨後在2002年，由於有媒體指稱流傳2人發生性行為的錄影帶，因而珍、她的父母和勞凱利見面，當時勞凱利便承認2人發生了性關係。同年，珍和她的父親收到傳票，並要求在大陪審團面前作證。不過，當時她否認自己為影片中的當事人。

《美聯社》報導，在2008年，珍因為拒絕在法庭上作證，使陪審團最終宣判勞凱利無罪。但是，在本次芝加哥的聯邦審判中，檢察官播放了3段與珍有關的影像片段，而現年37歲的珍出席作證時也表示，自己就是影片中的當事人。

珍告訴陪審團，他們第1次發生性關係時她才15歲。而當被問及在18 歲之前他們發生了多少次性行為時，她平靜地回答：「無數次……數百次。」

昨日，判決結果出爐，勞凱利的6項罪名中便有4項直接與珍的指控有關，而且判決結果主要依據她的證詞。

本次6項罪名加總，勞凱利恐面臨最高90年的監禁

對於本次的判決結果，《美聯社》報導，駐芝加哥的聯邦檢察官勞許（John Lausch）便表示滿意。他說，如果把6項罪名的潛在懲罰加起來，勞凱利將面臨至少10年到90年的監禁。

目前，該審判仍未決定刑期的宣判日期。法官可以決定是否要與第1期的刑期同時執行，亦或者在上個刑期屆滿後執行。而若最終決定在第1期刑期屆滿後服刑，也意味著他將面臨無期徒刑。

此外，《BBC》報導，除了紐約和芝加哥的官司，勞凱利在伊利諾伊州，仍面臨嚴重性虐待的指控。而在明尼蘇達州，則面臨賣淫等指控。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：翁世航