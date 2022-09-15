聖淘沙這地方早期「海盜猖獗」？從11個新加坡地名認識島國最初的地形與環境

文：黎曉昕

新加坡城市發展迅速，從前的山水景物早已今非昔比，不過幸好島國還有很多地放的名稱仍保持不變，正所謂顧名思義，我們還是可以從中一窺新加坡19世紀最原始的地形與環境。

大巴窯 Toa Payoh：源自大沼澤

福建話「toa」的意思是「大」，而馬來語「payoh」指的是沼澤。 19世紀，這裡是一片毗連的紅樹林沼澤地帶，因此得名。

這一帶後來被開發成多個私人荳蔻、甘蜜和胡椒種植園。不過，由於土地不肥沃，不少農民搬到附近的波東巴西去耕種。當時，波東巴西還是大巴窯區的一部分。

到了20世紀，1962年前，這裡成了眾所周知的貧民窟，有3000多戶住在簡陋房屋內的家庭，居民不是務農，就是小販、廠工或家庭幫傭。

圖片來源： Bob T CC BY SA 4.0 大巴窯空景

後港 Hougang：源自河的上流或後方

潮州話「港」指的是江河支流，寓意著後港位於實龍崗河的上流或後方，或者是海港後方。

這裡早期一片林地，之後開發了不少養豬場，直到90年代，這裡的豬農才被安排遷入政府組屋。

為配合在1980年推行的講華語運動，後港的英文名從 「Hou Kang」改為我們現在所認識的 「Hougang」 。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡後港

巴西立 Pasir Ris - 源自稻田或白沙

這一帶在19世紀初被稱為「passier reis」，指的是」稻田」，因為當時這裡是一個低窪的沿海地區，除了村莊，還開闢了許多種植園。

不過，有更多人則相信「pasir ris」其實指的是「切細的白沙」（馬來語「pasir」: 沙， 「ris」: 切碎)，因為這裡有一片細白如銀的沙灘。

圖片來源：新加坡國家檔案館 自19世紀以來，漂亮的白沙海灘是富有人家的度假勝地。殖民時期，企業家伊萊亞斯（Joseph Elias）在這裡建造了一棟共有12間房間的海濱豪宅。豪宅於1952年被改建為白沙酒店。

丹那美拉 Tanah Merah - 源自紅土懸崖

馬來語「tanah merah」指的是紅色的土壤。這個地名最早出現在17世紀。

當時，這一帶有很多海人（Orang Laut）住在船上靠打魚為生，他們從海上眺望沿海陸地，紅土懸崖盡收眼簾。

1964年丹那美拉一帶的海岸線

丹戎加東 Tanjong Katong - 源自岬角或霧氣變化現象

馬來語「tanjong」意指岬角，也就是伸向海中的陸地尖角。

「Katong」則有兩種說法。一種說法是馬來語「katong」指的是一種絕種海龜，或許是這里海角的形狀舊時看起來像只海龜，也或許是這裡因有海龜出現而得名，如今已無從查證。

另一種說法則是用來形容海景霧氣變化的現象。

圖片來源：新加坡國家檔案館 1920年代的丹戎加東海灘。這裡在1970年代進行大規模填海工程後，才有我們現在所熟悉的馬林百列和東海岸公園。

聖淘沙 Sentosa：源自和平與安寧

這地方原叫「絕後島」（Pulau Blakang Mati)。其中一個說法為早期島上海盜猖獗，另一個說法則聲稱「戰士」的遺體葬在附近。

1969年，當時的新加坡旅遊促進局計劃將「絕後島」改為旅遊勝地，於是在1972年舉行命名比賽，結果 「聖淘沙」 一名在比賽中脫穎而出。

聖淘沙在馬來語是指「和平與安寧」 的意思。屈指一算，「聖淘沙」這個名字一眨眼就進入第50個年頭了。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡觀光景點聖淘沙

直落布蘭雅 Telok Blangah：源自形狀像鍋子的海灣

「Blangah」源自馬來語，指的是南印度人所用的陶製鍋子，馬來語「telok「指的是海灣。據說這裡的海灣形狀因像陶製鍋子而得名。

這地方也被稱為「坐下」，福建話的意思是「新加坡大門」或「西北大門」。

1299年，來自蘇門答臘巨港的王子桑尼拉烏他瑪（Sang Nila Utama）眺望海峽時看到淡馬錫有個雪白色的沙灘，便和隨從到來查看， 他們的登陸點就在直落布蘭雅海灘附近。

他之後成為淡馬錫的第一位統治者，並把它改名為「新加坡拉」 。

圖片來源：新加坡國家檔案館 1909年位於直落布蘭雅的吉寶港口

巴西班讓 Pasir Panjang Road：源自長沙灘

馬來語「pasir」指的是沙，馬來語「panjang」的意思是「長」，這裡因沿海岸一片延伸至裕廊河的長沙灘而得名。

這個地區是1920年代的海濱避暑勝地。許多富有的華人在此建造了度假屋和住宅。

1930年，加冷機場興建時，居住在加冷河流域的馬來家庭被安置在這裡，這一帶於是成為馬來人聚居地。

到了1960年代後期，從新加坡河到裕廊的整個海岸線都被填海用作集裝箱碼頭。

圖片來源：新加坡國家檔案館 早期從花柏山鳥瞰巴西班讓。

裕廊 Jurong：源自兩河流間的河角

裕廊的地名由來有好幾個，由於這裡依山傍海，因此有傳說指地名是源自馬來語「jerung」（鯊魚）或「jurang」（深淵）。

不過，最為可信的說法應該是源自馬來語「penjuru」（角落）。裕廊就是被裕廊河和班丹河所包圍的角落。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 早期的裕廊是一片被紅樹林和淡水沼澤覆蓋的澤國

武吉巴督 Bukit Batok：源自山石爆裂的聲音

馬來語「bukit」指的是「山」，馬來語「batok」指的是咳嗽。

這裡曾經是採石場，據當地人說，炸裂山石的聲音跟咳嗽聲相近，因此將這裡稱為「咳嗽山」。不過，也有人認為這個山區因為空氣較冷，容易引起咳嗽感冒而得名。

除了以上這兩種說法，也有人認為「batok」其實應該是「batu」（石頭），因為這個山丘有堅固的花崗岩。不過，「batu」 卻被誤稱為「bato」，最後成了「batok」。

另外還有一種說法，就是相傳一名爪哇籍的村長曾說這一帶山區長有椰子樹，而「batok」其實是爪哇語，指的是椰子。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 景色宜人的小桂林就是由一個廢棄的花崗石礦場改建成的市鎮公園。

武吉班讓 Bukit Panjang：源自長長的山脈

馬來語「bukit」是「山」，馬來語「panjang」的意思是「長」，這個地區就因為延綿到武吉知馬一帶的山丘而得名。在19世紀，這裡就已經有礦場、橡膠場和鞋廠。

1846年， 「武吉班讓山」 這個名稱第一次出現在新加坡地圖上，而在1898年的地圖上，這裡已標出兩大山峰，一個是武吉甘柏山（海拔133公尺) ，另一個武吉班讓山（海拔132公尺) 。

這兩個山峰當時是新加坡第二和第三最高山峰，僅次於本地最高峰武吉知馬山（海拔164公尺) 。

到了1974-1975年間，山里的採石活動導致武吉班讓山從海拔132公尺降至113公尺，10年後再進一步降至112公尺。