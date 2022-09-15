聖淘沙這地方早期「海盜猖獗」？從11個新加坡地名認識島國最初的地形與環境
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這地方原叫「絕後島」（Pulau Blakang Mati)。其中一個說法為早期島上海盜猖獗，另一個說法則聲稱「戰士」的遺體葬在附近。1969年，當時的新加坡旅遊促進局計劃將「絕後島」改為旅遊勝地，於是在1972年舉行命名比賽，結果 「聖淘沙」 一名在比賽中脫穎而出。
文：黎曉昕
新加坡城市發展迅速，從前的山水景物早已今非昔比，不過幸好島國還有很多地放的名稱仍保持不變，正所謂顧名思義，我們還是可以從中一窺新加坡19世紀最原始的地形與環境。
大巴窯 Toa Payoh：源自大沼澤
福建話「toa」的意思是「大」，而馬來語「payoh」指的是沼澤。 19世紀，這裡是一片毗連的紅樹林沼澤地帶，因此得名。
這一帶後來被開發成多個私人荳蔻、甘蜜和胡椒種植園。不過，由於土地不肥沃，不少農民搬到附近的波東巴西去耕種。當時，波東巴西還是大巴窯區的一部分。
到了20世紀，1962年前，這裡成了眾所周知的貧民窟，有3000多戶住在簡陋房屋內的家庭，居民不是務農，就是小販、廠工或家庭幫傭。
後港 Hougang：源自河的上流或後方
潮州話「港」指的是江河支流，寓意著後港位於實龍崗河的上流或後方，或者是海港後方。
這裡早期一片林地，之後開發了不少養豬場，直到90年代，這裡的豬農才被安排遷入政府組屋。
為配合在1980年推行的講華語運動，後港的英文名從 「Hou Kang」改為我們現在所認識的 「Hougang」 。
巴西立 Pasir Ris - 源自稻田或白沙
這一帶在19世紀初被稱為「passier reis」，指的是」稻田」，因為當時這裡是一個低窪的沿海地區，除了村莊，還開闢了許多種植園。
不過，有更多人則相信「pasir ris」其實指的是「切細的白沙」（馬來語「pasir」: 沙， 「ris」: 切碎)，因為這裡有一片細白如銀的沙灘。
丹那美拉 Tanah Merah - 源自紅土懸崖
馬來語「tanah merah」指的是紅色的土壤。這個地名最早出現在17世紀。
當時，這一帶有很多海人（Orang Laut）住在船上靠打魚為生，他們從海上眺望沿海陸地，紅土懸崖盡收眼簾。
丹戎加東 Tanjong Katong - 源自岬角或霧氣變化現象
馬來語「tanjong」意指岬角，也就是伸向海中的陸地尖角。
「Katong」則有兩種說法。一種說法是馬來語「katong」指的是一種絕種海龜，或許是這里海角的形狀舊時看起來像只海龜，也或許是這裡因有海龜出現而得名，如今已無從查證。
另一種說法則是用來形容海景霧氣變化的現象。
聖淘沙 Sentosa：源自和平與安寧
這地方原叫「絕後島」（Pulau Blakang Mati)。其中一個說法為早期島上海盜猖獗，另一個說法則聲稱「戰士」的遺體葬在附近。
1969年，當時的新加坡旅遊促進局計劃將「絕後島」改為旅遊勝地，於是在1972年舉行命名比賽，結果 「聖淘沙」 一名在比賽中脫穎而出。
聖淘沙在馬來語是指「和平與安寧」 的意思。屈指一算，「聖淘沙」這個名字一眨眼就進入第50個年頭了。
直落布蘭雅 Telok Blangah：源自形狀像鍋子的海灣
「Blangah」源自馬來語，指的是南印度人所用的陶製鍋子，馬來語「telok「指的是海灣。據說這裡的海灣形狀因像陶製鍋子而得名。
這地方也被稱為「坐下」，福建話的意思是「新加坡大門」或「西北大門」。
1299年，來自蘇門答臘巨港的王子桑尼拉烏他瑪（Sang Nila Utama）眺望海峽時看到淡馬錫有個雪白色的沙灘，便和隨從到來查看， 他們的登陸點就在直落布蘭雅海灘附近。
他之後成為淡馬錫的第一位統治者，並把它改名為「新加坡拉」 。
巴西班讓 Pasir Panjang Road：源自長沙灘
馬來語「pasir」指的是沙，馬來語「panjang」的意思是「長」，這裡因沿海岸一片延伸至裕廊河的長沙灘而得名。
這個地區是1920年代的海濱避暑勝地。許多富有的華人在此建造了度假屋和住宅。
1930年，加冷機場興建時，居住在加冷河流域的馬來家庭被安置在這裡，這一帶於是成為馬來人聚居地。
到了1960年代後期，從新加坡河到裕廊的整個海岸線都被填海用作集裝箱碼頭。
裕廊 Jurong：源自兩河流間的河角
裕廊的地名由來有好幾個，由於這裡依山傍海，因此有傳說指地名是源自馬來語「jerung」（鯊魚）或「jurang」（深淵）。
不過，最為可信的說法應該是源自馬來語「penjuru」（角落）。裕廊就是被裕廊河和班丹河所包圍的角落。
武吉巴督 Bukit Batok：源自山石爆裂的聲音
馬來語「bukit」指的是「山」，馬來語「batok」指的是咳嗽。
這裡曾經是採石場，據當地人說，炸裂山石的聲音跟咳嗽聲相近，因此將這裡稱為「咳嗽山」。不過，也有人認為這個山區因為空氣較冷，容易引起咳嗽感冒而得名。
除了以上這兩種說法，也有人認為「batok」其實應該是「batu」（石頭），因為這個山丘有堅固的花崗岩。不過，「batu」 卻被誤稱為「bato」，最後成了「batok」。
另外還有一種說法，就是相傳一名爪哇籍的村長曾說這一帶山區長有椰子樹，而「batok」其實是爪哇語，指的是椰子。
武吉班讓 Bukit Panjang：源自長長的山脈
馬來語「bukit」是「山」，馬來語「panjang」的意思是「長」，這個地區就因為延綿到武吉知馬一帶的山丘而得名。在19世紀，這裡就已經有礦場、橡膠場和鞋廠。
1846年， 「武吉班讓山」 這個名稱第一次出現在新加坡地圖上，而在1898年的地圖上，這裡已標出兩大山峰，一個是武吉甘柏山（海拔133公尺) ，另一個武吉班讓山（海拔132公尺) 。
這兩個山峰當時是新加坡第二和第三最高山峰，僅次於本地最高峰武吉知馬山（海拔164公尺) 。
到了1974-1975年間，山里的採石活動導致武吉班讓山從海拔132公尺降至113公尺，10年後再進一步降至112公尺。
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
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