盤點各縣市民防預算，驚見台北市訓練經費僅4%、台中市2%，台灣基進：不足以備戰

聯電前董事長曹興誠資助推動「黑熊勇士」與「保鄉神射」，激起全民防衛意識，台灣基進今（22）日舉行記者會，盤點台灣各地方政府在全民防衛的預算規劃和執行上，是否已經足夠「備戰」；發現台北市3年來的民防預算當中，用於訓練包括聘任講師的費用占比約為4%、台中市約2%、宜蘭縣約6%，其他大部分都是用於聯誼、授獎、治裝與其他支出，甚至有地方縣市的民防預算被用於聯誼綁樁之用，台灣基進認為，這樣的資源配置「不足以備戰」，在民間已然開始重視全民國防的此刻，各地方縣市政府及候選人有必要正視此問題。

民防預算中「用於訓練」經費：台北市4%，台中市2%，高雄市13%

根據台灣基進的檢視與計算，發現台北市109至111年度，3年的平均民防預算中，用於訓練的經費為102萬7380元，僅佔3年平均預算2468萬1000元的4%；用於聯誼與授獎與其他支出的費用則高達2365萬3620元，佔整體民防預算的96%。

日前台北市議員林穎孟就曾指出，台北市政府的民防大隊加義警大隊合計約6000萬預算，人數約6000多人，民防及義警的訓練費用只佔了4%，換算下來1位民防隊員1年訓練費僅有250元，「根本不足以做充實的實務訓練」。

台北市議員參選人吳欣岱表示，用來台北市民防訓練的經費包括內外聘教師鐘點費，竟只有4%，大半的經費的名稱是誤餐餐盒費、金讚獎活動費和聯誼文康活動暨婚喪喜慶病患災害慰問金，佔1421萬7560元。她指出，相較於這幾年各種民防團體蓬勃發展，黑熊學院、各縣市民團、麥迪克急救小組、極光訓練等組織，靠自發性人民就能做到專業教育訓練。地方政府如何與這些民防團體互動，才能看得出市長是否真心想要發展民防教育。

而台中市3年民防平均預算約2000萬（1959萬1000元），分別編列九成的業務費用與一成左右的獎補助費，比例看似合理。然而細看111年台中市民防業務預算，2023萬8000元中僅16萬3800元實際與訓練相關，僅佔2%，其他高達1977萬4200元的業務支出則多與餐敘聯誼或治裝費相關。

台中市議員參選人楊欣怡指出，2021年美國《富比士》（Forbes）軍事記者艾克塞（David Axe）指出，若爆發台海戰爭，台中港將會是首要目標，2049計畫研究所（Project 2049 Institute）研究員易思安也持相同看法。可見台中市一直是中國解放軍登陸入侵的選項之一，面對搶灘、佔領港口，民防力量勢必是保衛這座城市的重要依靠。

然而台中市三年民防平均預算總額排六都第二，訓練費只有業務預算的2％，其他98%則是充斥聯誼、餐敘與獎補助，她質疑這費用到底是縣市首長認真用來「保衛作戰」的，還是用來「綁樁打選戰」？

楊欣怡呼籲，根據《民防法》等三法（《全民防衛動員準備法》、《民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法》），各縣市首長是當地的「民防總隊指揮官」，因此擔任指揮官的盧秀燕市長，應該盡快公開簽署「絕不投降」承諾書，向市民承諾，當中國以各種形式侵略台灣時，同時身為市長與民防總隊指揮官的盧秀燕不會假和平之名，裹挾市民帶頭屈膝投降。而身為媽媽市長，盧秀燕應實質強化台中的民防實力，別再繼續編列虛有其表的聯誼手冊。

至於宜蘭縣政府111年民防預算編列242萬元，訓練費僅14萬3千元，佔6%，獎勵補助與其他支出則編列227萬7000元，佔整體民防預算94%。

宜蘭縣羅東鎮縣議員候選人林意評表示，宜蘭是台灣東部少數適合登陸作戰的地點，也會直接威脅台北政經中樞以及台灣最重要的海軍重要港口基隆港，但宜蘭縣政府每年公布總預算中，警察局民防業務在110年僅編了242萬，缺乏細項說明。不完整的資訊，一般民眾很難瞭解縣政府對民防業務的資源分配以及很難深入了解到底有多少民防訓練。

林意評說，縣政府對外連上傳單位分配預算的動作和意願都沒有，難以向外界交代。而根據議會所提供的資料，雖然宜蘭縣的預算無法與六都比擬，但民防業務242萬預算中，僅有14萬3千元用於訓練，佔全部預算的6%，宜蘭縣政府應該重新檢討總預算分配，適當增加訓練費用，在作戰時發揮出民防應有的效果。

而高雄市3年民防平均預算，業務費用598萬5333元與聯誼獎助201萬1333元，約為75%比25%，相對正常，至於3年平均的訓練預算則約整體民防預算的13%仍有提升空間。

學者質疑「靜態上課」2-4小時效用何在

台灣基進秘書長王興煥表示，曹興誠協助300萬黑熊勇士的計畫，為全民防衛注入強心劑，但全民防衛不能全部委責民間團體，地方政府也有職責，但卻有地方政府把民防預算用於選舉綁樁，未來台灣基進進入地方議會後，將督責地方檢討民防及警消預算的使用，避免全民國防及民防演習淪為紙上談兵。

台灣安保協會副秘書長、黑熊學院執行長何澄輝也說，借鏡烏克蘭經驗，一個國家面對戰爭的勝負除了軍事的努力，就是社會對於戰爭的韌性，這要取決於心防與民防。中國擴張動作不斷，習近平將在二十大打破連任慣例，對台灣的攻擊與軍事作為可能成為他鞏固政權的重要行動，呼籲台灣包括軍事與民間部門做好準備，而民防法規應該調整，讓村里長接受相關訓練，提升民防與心防。