【2022艾美獎總評】《絕命律師》至今共入圍46項卻從未得獎的紀錄，絕對是艾美史上無法抹滅的黑歷史

為期兩週的第74屆艾美頒獎典禮，於美國時間星期一晚間落幕，這是自疫情爆發以來，艾美頒獎典禮睽違三年，重新恢復原先的大型製作規模（2020年為線上頒獎典禮，2021年為小型典禮）。

本屆的主持人是《SNL週六夜現場》的固定班底基南湯普遜（Kenan Thompson），開場便帶來了一段將不同時代經典影集主題曲串接的音樂劇表演，始於《六人行》，終於《冰與火之歌：權力遊戲》，在選曲的方面確實讓人摸不著頭緒，畢竟表演當中完全沒有任何一個橋段與本屆的入圍影集有關連，看起來幾乎沒有目的性。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 基南湯普遜

綜觀得獎名單，依舊重複著艾美獎最為人詬病的現象之一：同樣的獎項總是持續頒給相同的對象，例如HBO《繼承之戰》與Apple TV+《泰德拉索：錯棚教練趣事多》，都再一次各自拿下最佳戲劇影集與喜劇影集。

不過至少本屆得獎名單還算是平均分配獎項，沒有再現去年《王冠》第四季一舉橫掃最佳戲劇影集、男女主角、男女配角、導演、編劇所有主要獎項的局面。

Photo Credit: AP / 達志影像 《繼承之戰》劇組上台領取典禮最後一項大獎——最佳劇情類影集

被譽為當今最強影集的《繼承之戰》一如預期贏得大獎，但並未橫掃，僅另外贏得男配角與劇本獎，男主角與導演獎由Netflix《魷魚遊戲》攔截成功。

值得注意的是，男主角李政宰與導演黃東赫各自成為該獎項的首位亞洲獲獎者，另外上週同劇的李瑜美也拿下了最佳客串演出獎，成為該獎項第一位韓國獲獎者，年僅28歲的她也是該獎項史上最年輕得主，作為首部打入艾美獎主要獎項的非英語影集，《魷魚遊戲》的種種紀錄，無疑是開啟了艾美獎更加多元化的大門。

Photo Credit: AP / 達志影像 李政宰（左）、黃東赫（右）

當然李政宰的獲獎在網路上引發不少評論的議論，畢竟本屆男主角入圍名單實在太激烈：《繼承之戰》的傑瑞米史壯（Jeremy Strong）與布萊恩考克斯（Brian Cox）、《人生切割術》的亞當史考特（Adam Scott）、《絕命律師》的鮑勃奧登科克（Bob Odenkirk）等人。