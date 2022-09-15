【2022艾美獎總評】《絕命律師》至今共入圍46項卻從未得獎的紀錄，絕對是艾美史上無法抹滅的黑歷史
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疫情確實顯著地改變明星與大眾之間的關係、年輕網路世代的覺醒，以及人們消費娛樂產品的模式，這些渴望回歸大眾視野的頒獎典禮，看得出來仍未完全消化這股後疫情時代的新潮流，在拉攏年輕族群與回覆過往光輝的天秤之間仍面臨著兩難。
為期兩週的第74屆艾美頒獎典禮，於美國時間星期一晚間落幕，這是自疫情爆發以來，艾美頒獎典禮睽違三年，重新恢復原先的大型製作規模（2020年為線上頒獎典禮，2021年為小型典禮）。
本屆的主持人是《SNL週六夜現場》的固定班底基南湯普遜（Kenan Thompson），開場便帶來了一段將不同時代經典影集主題曲串接的音樂劇表演，始於《六人行》，終於《冰與火之歌：權力遊戲》，在選曲的方面確實讓人摸不著頭緒，畢竟表演當中完全沒有任何一個橋段與本屆的入圍影集有關連，看起來幾乎沒有目的性。
綜觀得獎名單，依舊重複著艾美獎最為人詬病的現象之一：同樣的獎項總是持續頒給相同的對象，例如HBO《繼承之戰》與Apple TV+《泰德拉索：錯棚教練趣事多》，都再一次各自拿下最佳戲劇影集與喜劇影集。
不過至少本屆得獎名單還算是平均分配獎項，沒有再現去年《王冠》第四季一舉橫掃最佳戲劇影集、男女主角、男女配角、導演、編劇所有主要獎項的局面。
被譽為當今最強影集的《繼承之戰》一如預期贏得大獎，但並未橫掃，僅另外贏得男配角與劇本獎，男主角與導演獎由Netflix《魷魚遊戲》攔截成功。
值得注意的是，男主角李政宰與導演黃東赫各自成為該獎項的首位亞洲獲獎者，另外上週同劇的李瑜美也拿下了最佳客串演出獎，成為該獎項第一位韓國獲獎者，年僅28歲的她也是該獎項史上最年輕得主，作為首部打入艾美獎主要獎項的非英語影集，《魷魚遊戲》的種種紀錄，無疑是開啟了艾美獎更加多元化的大門。
當然李政宰的獲獎在網路上引發不少評論的議論，畢竟本屆男主角入圍名單實在太激烈：《繼承之戰》的傑瑞米史壯（Jeremy Strong）與布萊恩考克斯（Brian Cox）、《人生切割術》的亞當史考特（Adam Scott）、《絕命律師》的鮑勃奧登科克（Bob Odenkirk）等人。
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9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！
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9月20日下午14:00，關鍵評論網即將舉辦「創新未來｜跨域生態進行式」線上直播論壇，邀請企業講者劉書豪與綠色行銷專家楊雅雲，探討跨域生態系的發展推動經驗與未來展望，帶您搶占數位轉型先機！
新冠疫情無意間加速了數位科技的發展進程，不只帶動企業內部的數位轉型需求，雲端平台、人工智慧服務所開展的數位經濟也漸成世界潮流。然而，除了企業組織面臨重大轉變，便利的網路媒介讓顧客能更輕易的獲取資訊，消費者的需求型態也因此變得更加多元。當種種外在因素與傳統企業慣習相互衝突，甚至試圖顛覆舊有的組織競合模式，臺灣的中小企業更應立即採取行動，積極開創嶄新模式，迎擊未來數位趨勢。
因此，如何運用技術與科技加值，以「商業生態系」概念整合發展，促進產業間橫向的跨域合作，創造新型態服務與營運模式，必定是未來企業取得先機的關鍵因素。那麼究竟如何在轉型過程找到創新服務與技術的介入空間、打造新興商業模式，開啟更多的可能性？
關鍵評論網即將於9月20日舉辦跨域生態系推廣活動，透過全線上直播形式舉辦線上論壇，邀請「綠學院」及「Green Impact Lab綠色創業加速器」共同創辦人楊雅雲，與「大成鋼隆美家居股份有限公司」的設計部總監特助劉書豪，透過室內裝修產業生態系的發展經驗短講，與臺灣所有中小企業生態系的夥伴腦力激盪，共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，激發更多創新能量。
跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家
首場專題短講由大成鋼隆美家居股份有限公司的企業講者劉書豪主講，從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、電動車、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。
2022 創新未來｜跨域生態進行式
- 活動時間：2022年9月20日 14:00-15:15
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：「綠學院」創辦人楊雅雲、「大成鋼隆美家居股份有限公司」設計部總監特助劉書豪
- 活動主持人：劉姿麟