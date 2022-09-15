台大校長候選人座談會回應學生提問：校園不應該談政治嗎？中共打來如何為台大發聲？

台灣大學的新任校長人選即將在10月初出爐，在21名代表所組成的校長遴選委員會中，學生代表僅有1席，因此，台大學生會及研協會舉辦系列活動，讓未來校長「認識學生」，並於昨（14）日辦理「校長候選人座談會」，邀請6名通過校務會議推薦門檻的候選人到場，現場回答學生提出的問題。

候選人台大前代理校長、資工系特聘教授郭大維曾借調擔任香港城市大學工學院院長，一名人類學系學生用台語提問，他點名質疑，郭大維在發生香港反送中的政治事件時，「你選擇什麼都不講」；候選人台大癌醫中心院長楊志新曾表示，大學中不應談論政治的問題，人權、政治、性別等問題都不應該在校園中說；候選人台大電機系教授葉丙成則在做生意時和中國人有所往來。

該名學生詢問校長候選人，若台大遇上政治事件，甚至是中共要來打台灣，會用什麼角色替台大發聲？「對你們來說，這間大學裡面最重要的是什麼？自由、人權這樣的東西是不是重要的？」

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 候選人台大前代理校長、資工系特聘教授郭大維曾借調擔任香港城市大學工學院院長。

郭大維回應沒談香港，楊志新稱中共打台「戰到一卒一兵」

郭大維在回應中隻字未提香港，但他反覆重申台大非常注重大學自治、學術自由，認為這是做學術最根本的事情，不能接受任何人干預到老師、學生做什麼研究，「大學自治和學術自由是在台大的DNA裡面。」

郭大維指出，學校裡面什麼都可以談，也不希望政治干預到學術研究。他認為從歷代的校長到師生都了解，「當有任何警政、警察進入校園，必須得到校長的同意才能進入校園」，因為法律保障之下，台大享有最高的學術自由，這部分沒有任何疑義，任何一個校長都要堅持這件事情。

面對人類系學生的質疑，楊志新回應，政治、性別、種族不應該變成學校的問題，因為大家都應該互相尊重。他舉例如果和國外同學、同事聊天都知道，這全部都是禁忌，不應該互相討論，「你相信這黨、那黨，你是雙性、單性，你是哪種種族，都不應該拿來做攻擊對象。」至於大學應不應該有政治方面的討論，楊志新認為，當然可以在學術上討論，但是政治不應該進入大學。

針對學生提問，如果中共打台灣會如何發聲？楊志新同意前一名發言的候選人、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁的回答：「戰到最後一卒一兵」，他認為對方完全不注重真理、不注重和平、不注重個人，「我們這邊是完全相反的地方，完全沒辦法接受他們的政治理念，沒什麼好討論的。」

葉丙成：新加坡、香港大學，哪個有我們這種自由？

人類系學生質疑葉丙成和中國人有所往來，葉丙成用台語回應說，在學術上都會和中國學者有交流機會，「這樣講我會覺得不是很公平，你看我過去的發言，從來沒有附和過其政治立場。」

葉丙成認為，台大是所有亞洲頂尖大學之中，最注重思想自由、學術自由的一所，「你看新加坡大學、香港大學，那邊哪一個大學有我們這種的自由？」他表示有許多香港的大學教授想來台大教書，因為覺得台大才有學術自由、思想自由，並認為自由就是台大未來該主打的品牌。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 台大電機系教授葉丙成認為，台大是所有亞洲頂尖大學之中，最注重思想自由、學術自由的一所。

台大研究發展處研發長、電機系特聘教授李百祺認為，校園當然可以討論政治議題，因為這是社會的一部分，學校要鼓勵議題上自由、充分、多元的討論，但是外界政治干擾不應該進入學校裡面，討論政治議題和外界政治干擾是不一樣的面向。

台大工學院院長陳文章認為，台灣的地位相較以前有所提升，半導體、IP產業受到世界重視，但更重要的事實上是民主自由，這會讓他們覺得，台灣就是因為民主自由，每個人有不同的想法，科技才會蓬勃發展。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁認為，每個人都要關心政治，台灣大學是台灣這個地方、這個國家需要的大學，因此鼓勵同學要要獨立思考，「社會上發生什麼事情的時候，我們提出我們的看法。」至於如果中國打台灣，一定要抵抗到底，因為投降的話馬上就會被思想改造，「一定是抵抗到底，台灣大學的校長一定和台大戰到最後，這也是唯一的選擇。」

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核稿編輯：翁世航