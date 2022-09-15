今日本土新增4萬5269例、死亡57例：衛福部29日討論是否需調整公費清冠一號適用對象

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增4萬5470例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬5269例本土個案及201例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。

個案分布前5名地區為新北市（9775例），台中市（5854例），台北市(5401例)，桃園市（4758例），高雄市（3704例）。

指揮中心指出，今日新增本土病例的死亡個案中有33例男性、24例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日死亡個案中有1名較為年輕的個案。該名個案為10歲男童，本身沒有接種過疫苗，但有先天性的免疫系統與多重慢性疾病。在8月23日，個案因發燒快篩確診為陽性，而後症狀好轉，但在8月27日卻因再度發燒而送至急診，經PCR檢查後仍為陽性。

不過，羅一鈞指出，當時X光檢查後並沒有發現男童有肺炎的狀況，因此返家服藥。但是，9月3日男童開始有呼吸急促、腹瀉跟昏睡的症狀，而後在9月5日到急診，並在住院期間服用抗生素以及高流量的氧氣鼻管。

但是，該名個案後續病況仍然惡化，不幸於9月11日過世，死因主要為新冠肺炎合併呼吸衰竭，以及本身先天免疫不全的症狀。

羅一鈞說，今（2022）年兒童累積的死亡個案有32名，而肺炎的累積死亡個案為7名。

另外，今日兒童重症則新增2例MIS-C與1例哮吼的個案。

羅一鈞說，本日新增的2例MIS-C個案皆為1歲的男童，皆無慢性病史，先前也無確診過與接種過疫苗。

第1位個案在9月9日有流鼻水、嘔吐症狀，並在11日送往急診，經快篩後顯示為確診，Ct值為17.8。同時經抽血檢查後，也發現男童發炎指數與凝血功能異常，因此有給予類固醇等藥物進行治療，目前男童仍在一般病房治療中。

第2位個案在9月4日有發燒、腹瀉等症狀，並在8日送往急診，經快篩後顯示為陽性確診，Ct值為34。當時檢查後發現男童有全身皮疹、喉嚨紅腫與發炎指數升高，目前有給予免疫球蛋白進行治療，而男童也在一般病房治療中。

第3位比較嚴重的兒童重症個案為哮吼的個案。該名個案為3歲男童，本身在8月29日有接種過1劑疫苗，本身沒有其他慢性疾病。

不過，在9月9日開始有發燒、咳嗽的症狀，隔日男童因為有呼吸雜音、呼吸困難的情形送往急診。經檢查後，發現男童有胸凹、喘鳴的情形。另外，快篩後也顯示為陽性確診，因此診斷為新冠肺炎合併哮吼、呼吸窘迫的情形。目前，男童仍在加護病房治療中。

目前，兒童的重症累積個案為210位，其中有131位屬於MIS-C、肺炎增加到23位，哮吼則為11位。

台北與高屏地區的兒童專責病床調整為5床

此外，羅一鈞也對於兒童專責病床的開設情形進行說明。

羅一鈞說，目前全國兒童專責病床的總床數為310床，空床數為126床，空床率為40.6%。各區的空床率大概為30%至60％不等。

羅一鈞指出，前幾日醫事司有就此請教兒科醫學會及11家兒童重症照護醫院的意見，將針對各地區的開設床數進行微調。近期，將通知台北與高屏區的兒童專責醫院及醫學中心，需將原先開設3到5床的規定，調整為一律開設5床。

不過，羅一鈞也強調，有鑒於開學後兒童的各類呼吸道症狀疾病有增加的可能性，因此為避免排擠到其他因爲一般病症而需要住院治療的兒童，因此將會每週針對收治量能進行檢討與諮詢。

衛福部將在9月29日召開會議，討論是否需調整公費清冠一號適用對象

關於公費清冠一號今日是否有要調整適用對象，羅一鈞指出，先前中醫藥師已經有發佈過相關資訊，也補充過3類的放寬條件。屆時，衛福部將在9月29日與中醫專家討論是否需要調整。

羅一鈞說，目前的放寬症狀有3類。首先，為體溫超過39度以上持續2天，其次，則為咳嗽且明顯有呼吸喘的情形；最後，則為咽喉疼痛且有嚴重飲食困難的情形。若民眾有以上3類症狀便有納入公費的對象。

羅一鈞說明，原先宣布說要調整的條件，與西藥的口服抗病毒藥物的重症高風險因子一致。包括年齡65歲以上或是有心肺、肝腎等慢性疾病等等。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：翁世航