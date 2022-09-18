【專訪】徐珮芬：咖啡是自由的延伸，不僅能延續時間，甚至能切換時空

我們想讓你知道的是
而這次在「讀曆咖啡店」中的短篇創作，故事場景就設定在珮芬最熟悉的「咖啡店」裡，她過往所看見的，那些喝咖啡的人們，臉上快樂的、不快樂的各種表情，透露著內心的各種思緒，都在珮芬的心中一一浮現。
文：Kacy
在你的桌上開了間《讀曆書店》後，多年來收到許多讀者的熱烈回饋，讓「生鮮時書」更加堅信文字所帶來的力量是值得被相信的。
於是，時書的夥伴們不斷地在日常中，尋找文學能進入的裂縫，希望能為生活帶來一點微光，為讀者點亮喘息的空間。這次，我們打造了一間《讀曆咖啡店》，選擇咖啡包作為故事載體，邀請三位作家徐珮芬、追奇、李豪共同創作，每一則故事搭配著不同風味的咖啡，有著作家們對苦味、對人生的不同理解。
「苦味的詩意」這個概念，就是在轉變為大人的時候，
那些沒有辦法，好像永遠不能也不會得到解釋，但就是會這樣進行下去的那些時刻。——徐珮芬。
在珮芬眼中，咖啡是長大成人的過程中，一種深沈的苦味，一種好似沒有出口、難以言喻的東西。於是，她創作了兩個故事，一個主角是大家看起來快樂的人，另一個則是看上去不快樂的人。帶著不同的命運，卻都在成長的過程中品嚐著不得不的苦味。
也許痛苦人人都有，只是形狀各一。珮芬細膩的觀察與文字，像是一面鏡子，照映出每個人啜飲咖啡時，心裡那塊「苦味的詩意」。
咖啡店是令人安心的所在，有著恰到好處的親密感
「我太……我太喜歡人類了！」像是太快敞開心房的孩子，珮芬可愛地笑了起來。不論是在捷運上、在咖啡店中，她幾乎無時無刻都在觀察著人們的行為舉止，試圖望進每個人的內心。
描述著理想中的房子，珮芬只想要有大片玻璃窗，但最好不要有門。「是不想要別人進來嗎？」珮芬大笑著表示認同。
隔著一道玻璃，是讓珮芬最有安全的親密感。空間上的區隔，讓她感到安心，隨時能向外觀察的透明玻璃，則滿足了她喜愛人們那顆炙熱的心。
在沒人能參與的空間，卻隨時能望見人來人往。比起待在家人、親密好友身邊，一個在陌生人之中，不被打擾的空間，最讓她自在。
在現實生活中，咖啡店是近似於珮芬理想房屋的存在，她常常待在咖啡店一下午，觀察著咖啡店裡發生的一切。
「去咖啡店、喝咖啡，都是我生活中極為日常的段落。對於咖啡店會出現什麼樣的人？他們會有什麼樣的外貌、舉止、想法？這些都是我幾乎無時無刻在觀察、思索的事情。」
而這次在「讀曆咖啡店」中的短篇創作，故事場景就設定在珮芬最熟悉的「咖啡店」裡，她過往所看見的，那些喝咖啡的人們，臉上快樂的、不快樂的各種表情，透露著內心的各種思緒，都在珮芬的心中一一浮現。
「我的腦中像是一間堆積很多書的書房，但是這些書的內頁都是空白的。我這一生想將空白填滿不同人的故事。」
從未停止觀察、不斷地替陌生人創作故事，讓珮芬的書寫不只照映出自己的內心，更多的是對於「人性」的精準刻畫，讓每個閱讀的人，都能在其中窺見一部分的自己。
在苦澀的成長中，不小心活成一格格IG貼文
出版了五本書籍，書寫眾多不同的角色，珮芬心裡有一直想描繪的命運。
那是一種心理狀態：「什麼都有卻好像什麼都沒有的人」。即便物質上什麼都有、是外人認定的既得利益者，甚至是有人愛著他的，內心卻一直有一塊很大的空洞無法被填補。無底洞的根源，來自於連他自己也不知道究竟少了些什麼。
「因為自己經常陷入困境，所以非常希望能用第三人稱的角度去寫出這樣的狀態。」在讀曆咖啡店的創作中，珮芬藉著其中一篇〈睡不著的人〉，道出心境上相似的糾結。
「別人是誰？他從不注視鏡子中的自己，經過鏡子或玻璃的時候，他總低下眼睛。」——〈睡不著的人〉
「與其說（角色）要迎合別人，或是成為別人眼中的樣子，我想像中的他是『無時無刻都有一雙眼睛在某個地方看著自己』。」在故事裡，主角逃避望向鏡子裡的自己，那個努力將自己活成別人眼中的自己。
珮芬解釋這樣的心理活動，其實多少存在於每個人的內心，「人們在做任何事情時，都會下意識的想到，這個畫面從什麼角度會呈現出什麼樣子？姿勢該怎麼擺？」在不知不覺中，將自己活成IG裡一格格的照片，好似有一雙眼睛不斷地在審視著一舉一動。
分享到一半，珮芬突然像是想起了什麼，「之前出了第一本小說，因為是第一本，有些想寫卻未能寫的東西。我現在才發現，可能在設計讀曆書店創作中的角色時，將沒能寫的放了進去，成了第一本小說的番外篇。」
「有時候作家非正式出版創作的文字，更有可能窺進他們的內心」珮芬道。在《讀曆書店》裡收錄了珮芬未能出版成書的文字，這些書裡未完待續的情節、想寫而未能描述的心境，悄悄地反映了作者心裡的不同面向。
咖啡是自由的延伸，延續時間、切換空間
不知道是不是因為隔著電腦螢幕，與珮芬心中的玻璃牆有著同樣「安全」的作用，讓我們身處不同空間，想法卻能十分親密地彼此交換。「咖啡是大人的東西，而我還是一直想當小孩。」任性又可愛的發言，連珮芬自己都不禁笑著說：「我今天是小動物的回話方式。」
談起喝咖啡的意義，珮芬回答：「 對我而言，喝咖啡不是為了提振精神，更像是我好像不需要在乎有沒有光，我的體內就有白天繼續進行著。」以咖啡對抗黑夜的降臨，從太陽手上拿回晝夜轉換的主導權，對珮芬而言，這並非夸父逐日的愚勇，而是自我意志的展現。
咖啡之於珮芬，是自由的延伸，不僅能延續時間，甚至能切換時空。她形容，咖啡就像是飛碟，能帶她降落在不同維度的空間與時間。
「我偶爾會用即溶咖啡，讓我感覺家裡變成了青年旅館，因為疫情不能旅行，但又很想出國，就會刻意沖一杯即溶咖啡。」一杯即溶咖啡，改變了平凡的日常，帶來在青旅睡到自然醒的慵懶感、不知道下一個目的地的刺激感。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。