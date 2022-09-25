【專訪】追奇：咖啡有人生苦嗎？生活映照出對生命的疑問，讓苦味擁有不同層次

採訪、撰文：海安

《讀曆咖啡店》邀請了三位作家——追奇、李豪、徐珮芬，以「苦味的詩意」為題，搭配不同咖啡風味，創作六篇故事。

下班後還未吃晚飯，追奇便即刻上線接受我們的專訪。

喝了一口水，喘了口氣。談起《讀曆咖啡店》的存在，她認為是在如此匆忙的生活中，重新獲得餘裕的可能。在咖啡店的創作裡，讓她暫時能夠任性地不理這個世界的規則，進而找到自己、釐清自己。

外人眼裡規律的上下班生活，之於追奇卻猶如打卡鐘，安穩反倒成了某種束縛。站在自我追求與社會價值的十字路口，她無處可逃。對未來失去了想像，她深知自己，只是一個沒有靈魂的皮囊。

追奇渴望著受苦、渴望在混亂的狀態中探詢自我，她希望愛自己之前有一個人能先愛她，在看似死亡、痛苦、混亂的提問背後，是對生命純粹的希冀。

曾出版詩文集《這裡沒有光》、文集《一根菸的時間》，詩集《結痂》、《任性無為》，追奇是新生代的詩人，也是作家。

線上專訪時，時常能聽到另一端傳來爽朗的笑聲，細柔的聲線裡乘載的是對創作的堅定。談起創作，儘管剛下班，卻絲毫感受不到追奇的疲倦。交談時，以為這是她個性活潑使然，卻在閱讀她的文字時看見截然不同的樣貌。

初見追奇在《讀曆咖啡店》裡創作的故事和獨白時，文字雖然輕盈卻能望見對生活壓抑、生命本質的提問。

在大人的世界裡，重新擁有餘裕的可能

日常在上班族與作家的身份中切換，當追奇在《讀曆咖啡店》裡被問到：「咖啡有人生苦嗎？」

她選擇用文字在深淵中鑿出一道光。

讓我們在凝視深淵時，除了看見黑暗，還能找到那道細碎的光芒，微弱而堅毅。讓我們身處人生的苦味中，卻還能被追奇的文字拯救著。

很多時候面對「苦」，我們會以為自己恨著這個世界，但在追奇的字裡行間反思，也許我們都愛著這個世界，只是在人生中積累過多的無力感，才會在美好的想像中無法伸展。

對追奇來說咖啡是一件「大人的事情」，對於她而言，咖啡分成兩種口味，一種是上班喝的咖啡，宣告著無論前方有什麼未知的挑戰都勇敢接受，像是一個「轉換為大人」的按鈕。

另一種則是和朋友一起喝的咖啡，透過與朋友交流來梳理自己的狀況，而這些都是長大後才會進行的事情。

年少時，追奇喜愛到有獨特氛圍、裝潢的咖啡店，享受空間帶給她的感受，讓身心獲得療癒。

隨著生活越來越忙碌，能單純品嚐咖啡的時間也逐漸減少，人們常常因為生活、工作的安排，沒有機會停下來喘息。這也讓她思考似乎對現代人而言，擁有「餘裕」十分奢侈。

而《讀曆咖啡店》，是在匆忙的生活中，能讓追奇重新獲得餘裕，暫時不用管這個世界規則，是能讓她找到自己、釐清自己的存在。

轉換為咖啡店長視角，回到本質調製文字

過去追奇從未想過咖啡與文字結合的創作形式，深思後她覺得無論在品嚐或製作過程中，咖啡都與文字的本質有著相似之處，加上《讀曆咖啡店》以不同咖啡風味來貼近文字的創作模式，更是一種獨特的發想。

曾有咖啡師朋友和她仔細分析咖啡的差異，追奇笑著說「雖然我喝不出來，但是咖啡很有故事性，從豆種、產地、加工、烘焙程度等不同要素，產生不同的風味。」

「這個程序也與創作相似，調製一杯咖啡，從烘豆開始就要思考時間、手法的問題，像是在創作時會思考故事的內容和呈現。」

Photo Credit: 生鮮時書提供

除了咖啡與文字結合十分新穎外，共同創作對追奇來說，也是一種新嘗試。在與徐珮芬、李豪共同創作的過程中，追奇說：「雖然會看到其他老師的文字，但是讀完他們的故事後，像是參觀他們的咖啡店，最終我還是回到自己的咖啡店思考寫作。」

在討論過程中，追奇決定將自己切換成咖啡店店長的視角去創作，想像會遇到的顧客與他們背後的故事。因此在《讀曆咖啡店》故事中所描寫的角色，都是她在日常生活中沒遇過，但卻真實存在的。

生活映照出對生命的疑問，讓苦味擁有不同層次

「痛苦有著不一樣的重量，比較輕的苦並不代表重量輕。」

當追奇創作完第一篇〈不確定為什麼，但我希望她能留下來〉後，她回頭思考「苦味的詩意」的意義。

她說：「苦味常常跟悲慘類型的故事牽連在一起，那苦味就會缺少層次。人生的苦分成很多種，如果都書寫失戀的苦，這種苦就會單一化。

每個人都有不同面向、深淺、階段，在不同年齡層感受苦的記憶，所以苦應該分成很多層次，不應該只有一種苦，有可能是苦中帶酸、苦中帶甜，所以在其他篇的創作中，我不希望都是悲慘的故事。」

追奇收錄在《讀曆咖啡店》中的原創故事，兩篇故事是以咖啡師想像的方式書寫，而三篇獨白，則反映出追奇的生活及對人生的提問。

〈不確定為什麼，但我希望她能留下來〉

追奇化身為咖啡師，隱身咖啡吧台後，門口一位撐著傘的女生，在雨中佇立，久久不能離開。女孩的悲傷在濃濃的鼻音裡露了餡，追奇看穿了她的內心。

「她停頓了一會兒，令人感覺到某種慎重，接著抬起頭來——用那一雙放棄藏匿的淚眼對著我說：『最苦的。』」

女生的愛人離開了世界，他們永久地分離，她只能故作堅強地回到咖啡店，點一杯他最愛的咖啡，回顧過往。

〈渴望受苦的心〉

「為什麼人都要追求平穩、安定，如果我們的追求只是在做一場很美的夢，但我們都沒有醒來，那意義是什麼？為什麼我們沒辦法把受苦當作一個目標？」在創作這篇獨白時，追奇向生命提出疑問。

追奇表示自己近來的生活趨向安穩，然而這卻沒有帶給她幸福感，反而讓她害怕跳出原本的生活圈。為了生存無法離開既有的生活方式，雖然看起來沒有受苦，卻變成另一種夢遊的狀態，她希望能找回敢於面對痛苦的勇氣。