台電投入5645億元推10年電網強韌計畫：「在地發電、就近使用」，杜絕大規模停電再發生

今年發生的303全台大停電引發社會關注國內電網系統穩定，台電今（15）日公布10年「強化電網韌性建設計畫」，投入金額高達5645億元，以全面提升國內電網面對突發事故的因應能力，並為2050淨零轉型目標做好準備。

台電表示，過去電網朝「整合」以增加效率，未來將採「分散」以提升韌性，此計畫透過電網分散、提升設備穩定及阻止停電事故擴散等作為，將可降低全國性停電事故發生機率及縮小停電影響範圍，力求杜絕大規模停電再發生。

台電代理董事長曾文生表示，今年303事故雖為電廠人員誤操作設備引起，卻因單一事件影響大範圍停電，深究其關鍵原因即為電網過度集中， 因此台電透過強化電網韌性建設計畫，將打造分散式電網，未來除可降低發生機率，即使發生類似突發事故，亦可大幅限縮影響範圍並縮短復電時間。

曾文生說明，過往電網建設因應台灣地狹人稠、電廠用地難覓且用電成長快速，為求整體供電效率，因而形成既有供電集中化及大型化發展現況，而電網也透過3條34.5萬伏特（345kV）的主幹線進行南北串連融通，並由龍潭、中寮、龍崎超高壓變電所形成北中南區三大樞紐的集中電網架構。

台電總經理王耀庭表示，電網韌性指的是能在短時間內因應事故及恢復穩定運轉的能力，電網韌性建設計畫將分為三大主軸，將投入4379億元於「推動分散電網工程」、1250億元於「精進強固電網工程」及16.9億元於「強化系統防衛能力」。

其中「分散電網工程」金額最高，是最重要工程，王耀庭指出，分散工程要把電網集中風險降到最低，包括電廠直供園區、綠能分散供電等，因應綠能未來大量併網，「在地發電、就近使用」。

「電廠直供園區」也是計畫一大重點，將由通霄電廠及離岸風電直接供電給竹科，台中電廠及離岸風電直供中科，興達電廠直供南科、橋科，另由大潭電廠直供新北產業園區、桃園工業區，大林電廠直供楠梓產業園區。

台電說明，減少電力傳輸距離是降低電網風險最佳解方，因而台電規劃由燃氣機組及再生能源等電源就近直供科學園區及產業園區等用電中心，而不再需要全數經過南北幹線輸送電力，可減少電網負擔、降低電力耗損，如此可把既有電力幹線留給民生需求，提升大眾民生用電品質。

不過，再生能源朝向在地使用，是否也讓「南電北送」狀況變小，造成北部用電缺口？王耀庭回應，台電針對北部已添購新的燃氣機組，北部離岸風電發電量也愈來愈多；相對地，許多產業也不再集中於北部，如台積電已到高雄楠梓煉油廠設廠，相信未來南北電力平衡會更趨於一致。

Photo Credit: 中央社 海能風電（Formosa 2）完成12支風機的安裝作業，於2022年6月下旬成功併聯至台電電網開始送電。

至於持續強固部分，則是與民眾最相關的變電所設施，台電規劃，10年內將新設大安、萬隆等28座變電所，以及24座變電所「屋內化」改建，合計共52座。其中2年內新建變電所為七股、將軍、高樹、福和、義和變電所。

台電強調，變電所越接近用電核心，越有助供電穩定與安全，因應部分地區城市發展用電需求持續增長，需藉新建變電所與變電所屋內化提升供電安全，可降低鳥獸及雷害等外力干擾，還可結合在地多元生活環境，使變電所成為多功能的城市樞紐據點，更不再是鄰避設施。

Photo Credit: 經濟部 提供 圖為台電大安超高壓變電所。

台電指出，為達成淨零轉型目標，我國2050年能源結構中預計60至70%為分散式再生能源。隨綠能持續大步發展，此計畫更可透過「綠能加儲能」，打造區域分散式電網發展，同時強化電網系統穩定及綠能有效利用最大化，加速邁向淨零排碳目標。

台電強調，強化電網韌性計畫包含短中長期各項工程，短期（2年）內將加速辦理執行中的韌性工程並強化系統保護及防衛能力，中期（5年）內持續推動電網分散及強固工程，長期（10年）則將完成3大樞紐節點分散工程及相關長程計畫，力求杜絕單一事故造成大範圍停電再現。

台電也說明，此規劃長達10年，2年要投入871億元、5年有1700億元、10年高達3074億元；目前既有計畫執行中約有3761億元，另1884億元則是需要續編專案計畫執行。針對預算來源，曾文生表示，政府因台電財務狀況，明年增資的1500億元是公務預算並非特別預算，而未來長期規劃要不要是特別預算，曾文生說，要由政院整體考量。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航