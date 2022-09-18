中國王朝屢次被飢荒與旱災推翻，習近平的連任之路絕非坦途

文：Alexander Görlach（語言學和神學博士、卡內基國際事務倫理委員會高級研究員、牛津大學網路研究所助理研究員、德國呂訥堡大學倫理學和神學榮譽教授，並曾在哈佛大學和劍橋大學擔任過各種職務。他在台灣和香港待過一段時間，這一地區，尤其是中國的崛起及其對自由世界的影響是他的一個核心話題）

中共宣布舉行二十大的具體日期後，很多觀察家認為，這標誌著黨已經被習近平所牢牢掌控。然而，事實卻是，習近平仍有一系列危機要應對，稍有不慎，他的絕對權勢就有可能受到挑戰。

旱情帶來的經濟隱患

這類危機中就包括中國北部的缺水問題。這裡是中國的糧倉，但澆灌用水卻完全依賴於源自南方的輸水管道。但降雨量銳減和持續的創紀錄高溫，卻使許多河道乾涸、船運停滯。在工業大省四川，由於其電力供給80％來自水利發電，很多工廠不得不暫停生產，以避免電網負荷過高。

封控阻遏了經濟復甦

缺水問題導致了經濟的滑坡，而習近平則應為此承擔責任。

他所推行的「清零政策」令大約七十多座城市的三億人口陷入封控狀態，經濟生產也因此陷入停頓。政府原定的5.5％增長目標，已無望實現。各省想必只能靠借貸來彌補損失。

北京給各省下達的命令是，既要發展經濟，也要堅持「清零政策」。這令地方諸侯無所適從，畢竟發展經濟和封控管理是相互矛盾的。借貸則是暫時掩飾矛盾的權宜之計。

網路成了抗議平台

現在各省官員都在一絲不苟地執行著北京的防疫措施，因為黨的二十大期間，誰都負不起自己的轄區內爆發疫情的責任。但網路上卻是怨聲載道，中央政府的防疫措施已經激起了民憤。同西方民主國家相比，中國網路上的抗議呼聲充其量只是和風細雨。但在中國，任何對習近平及其施政方針的批評都會引來極其嚴厲的懲處。

失業率激增

習近平十年執政期內，中產階級苦不堪言。不加管控的房地產市場以及管控極差的銀行領域，令許多人喪失多年了積蓄，投資也打了水漂。政府只有用稅款彌補房地產項目中被貪污的資金，民意也有望得到安撫。但與此同時，中產階級的孩子剛剛從大學畢業，就邁入失業大軍行列，也是一個無法迴避的現實。青年失業率已經高達20％，這也是習近平2012年上台以來的最高記錄。

黨內發生宮廷政變的可能性微乎其微，因為習近平實現了對9200萬黨員的牢牢掌控。但畢竟中國14億的人口總數要遠遠多於黨員人數，習近平也深知，他不能對民眾的需求完全視而不見：中國17個朝代中，有五個是因為旱災引發飢荒而被推翻的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航