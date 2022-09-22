《正向心理科學臨床實務》：從實習到退休，「正向心理」讓不同的職涯挑戰更容易駕馭

文：維多莉亞．弗林（Victoria Flynn）、艾瑞克．梅西亞斯（Erick Messias）

職業幸福感

熱愛學習者有一種優勢⋯⋯儘管目前對執行任務有困難或做不到，但他們仍深信未來必定能駕馭這些事物與技巧。 ——彼得森及塞利格曼

世界上大多數人會將成年生活的三分之一時間用在工作上，使得職業幸福感成為整體幸福感的一項關鍵要素。正向介入能發揮重要角色以協助在職場及一般情境能預防倦怠、促進人們的圓滿生活。正向心理學及精神醫學是針對心理健康的取向，而非精神疾病，特別強調對正向心理社會特質的提升、促進正向改變以及發展幸福感。聚焦於心理健康、幸福感、個人及專業成就，都會牽涉到進一步發展正向因應、最佳執行及移轉到此類正向層面的方法。

經由訓練、尋找工作及從事工作的移轉過程，既興奮且具有挑戰性，但同時也可能出現自我質疑、冒牌者（我不配）症候群（imposter syndrome）、倦怠、離職以及過早轉換工作等。擁有許多令人興奮的機會，同時也會出現許多新的責任及挑戰，似乎會令年輕專業工作者感到卻步且難以克服。

如果在每個職涯發展階段都能培養特殊美德，這些挑戰會變得較容易駕馭。從一開始的好奇與樂觀、洞察力與感恩、最終在職涯晚期得以欣賞卓越。

職業倦怠（Professional burnout）是每個職涯階段都需要面臨的挑戰，是一種情緒耗竭、失去自我感或憤世嫉俗、以及低個人成就感的症候群，也是面對慢性職業壓力源的反應。職業倦怠也會影響一個人在不同階段的職涯發展過程，能否成功駕馭獨特挑戰的能力，特別是在角色轉移過程，從學生到實習、到早期職業專業過程。

倦怠會影響一個人在職業上獲取成功的能力，近來也成為人群服務專業越來越關注的焦點，包括現場急救人員、老師及健康照護提供者。職業倦怠已成為健康照護機構深度關注的主題，因為在學生、實習生以及早期專業工作者身上有超過50％的發生率。

在專業教練的指示與導引下，職涯發展轉接期會變得較順利度過，而不會造成負向後果。國際教練聯盟（International Coach Federation, ICF）將教練定義為：與案主建立夥伴關係，使用激發思考及創意流程來鼓舞他們極大化個人及職業潛能。

正向精神醫學取向特別強調發展個人優勢及正向心理社會特質，如對個人主宰感的樂觀、自我效能感、良知、社會投入及韌性等，以協助鼓舞及引導年輕工作者順利度過職業轉接期，特別強調預防倦怠以促進健康。

主要正向心理特質

正向心理社會因子（positive psychosocial factors, PPSF），包含正向社會及環境影響因素，以及內在正向心理特質。正向心理特質源自於正向心理運動，而該運動聚焦於能為個人、團體及機構創造成功且最佳功能的環境及流程。

提升正向心理特質對個人及職業發展相當重要，由於大部份的正向心理特質都會對個人成長有利，我們將會聚焦在某些對個人專業與職涯發展階段最為有利的特質（如表6.1）。而圖6.1則呈現這些主要性格特質及美德，以及在個人職涯發展階段中會出現的機會與挑戰。

Photo Credit: 啟示出版

一位20世紀傑出的精神分析師艾力克．艾瑞克森提出一種心理社會發展模式，來確認一生當中所有的發展階段，此模式描述有順序性的發展與認同形成，主要應用於兒童及青少年的發展模式。達琳—費雪（Darling-Fisher）則將其應用於成人，而且也顯示能否駕馭關鍵發展期中的晚期發展危機（充沛創造力或停滯、自我統整或絕望），大多受年事漸長所影響。

整個職涯發展的改變與挑戰，從實習到退休都會連結到這些從兒童到老年的發展階段，而漸增的年歲及經驗則能協助駕馭這些危機。

在個人職涯的每個階段都會有不同的挑戰與機會，如能順利度過，就會提升成長及主宰感。如上圖中及接續的段落，有一種假定的模式會被用來將艾瑞克森心理社會發展階段應用到職涯發展階段當中，也會把機會及挑戰、需要培養的特殊性格特質及美德連結在一起。

書籍介紹

本文摘錄自《正向心理科學臨床實務：平衡生活、促進身心健康與提升人生幸福感》，啟示出版

作者：艾瑞克．梅西亞斯、哈米德．佩塞施基安、康斯薇露．卡甘德

譯者：郭約瑟

當代最權威、完整的正向心理研究巨作【正向精神醫學．正向心理治療．正向心理學】

全球第一本彙集三大領域成果的集大成之作，13個國家、共48位專家的研究與經驗，由理論到實務，協助人們尋見生命的意義、得到幸福，是精神科醫師、心理師、社工師不可或缺的實用指南。

近幾十年來，正向心理學慢慢獲得重視，正向精神醫學也逐漸被強調，但在正向心理健康領域，卻從來沒有系統性的研究與教育。本書是全球第一本將正向心理學、正向心理治療和正向精神醫學的創新成果融為一體的著作，對於想從相關研究和經驗中獲益的人而言，是最棒的資源。

本書是由13個國家、共48位精神醫學、心理治療和心理學的專家共同撰寫，採用易於理解的方式，搭配大量的案例與故事，讓讀者對當代已實踐的流行病學、發展和臨床應用有清晰的了解。

全書分成五部：第一部分別提供三個領域的基本概述、背景及發展歷史，依序是正向精神醫學、正向心理治療、及正向心理學；第二部介紹了涵蓋完整生命週期有關健康之正向介入及取向；第三部討論精神疾病與心身症，如憂鬱症、焦慮症、思覺失調症、物質濫用及其他精神疾病等；第四部聚焦特殊領域和族群，如家族及伴侶治療、教育學、企業與團體治療等；第五部則介紹正向心理治療的理論基礎。