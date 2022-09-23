《夏韻芬的說話課》：說自己的故事並非要炫耀豐功偉業，而是誠實面對內心的脆弱
我們想讓你知道的是
說故事並非要炫耀自己的豐功偉業，而是能夠誠實面對自己內心的脆弱，然後分享這一份感受，讓大家找到面對挫折時候的勇敢。說自己的故事，可以帶來共鳴、共感的效應。
文：夏韻芬
好故事勝過長篇大論——從此讓別人從此記得你
很多人都知道小朋友喜歡聽故事，事實上，根據研究，不論大人、小孩都喜歡聽故事。當你開始說出：「我告訴你一個故事的時候」，聽眾的左腦跟右腦就會進入專注的狀態。會說一個好故事，把故事變成有力的媒介，絕對是職場上加分的技能。
說故事跟寫文章一樣，都有起承轉合。有鋪陳、有高低起伏，才會引人入勝。成年人的世界中，說故事不是只為了說書，更是達成職場或人生的目的。
要說一個好故事，事先一定要預做準備跟充分練習。如果是初學者，不妨先從善用比喻著手。一個好比喻，勝過一小時的長篇大論。
有位作家曾經這麼說：比喻，就是從一種心理語言轉換到另一種語言的翻譯。至於怎麼善用譬喻？我認為可以先用寓言故事做入門練習。
善用寓言，化險為夷
我的一位朋友在創業初期，因為獲利遲遲沒有上升，被股東多番詢問。後來，他直接告訴大家：「各位股東小時候都聽過龜兔賽跑的故事嗎？我現在正是很努力的烏龜，正在趕路，麻煩各位年底再來看結果。」
他這樣說了之後，股東在會心一笑之餘，也給了他時間，不再難為他。他當時告訴我，大家都是朋友，如果為錢翻臉，總是憾事。還好他想到小時候聽到的故事，輕鬆隱喻就化危為安，讓他在友情跟事業上都過關了。
我在公開演講場合或是搭乘高鐵時，常常碰到很多人喜歡問我問題，例如：「台積電可以買嗎？還是買玉山金？」對這些朋友們，我都喜歡跟他們說愛麗絲夢遊仙境的故事。
愛麗絲問貓：「我要走哪一條路？」貓就問她：「你要去哪裡？」
如果不知道投資股票的目的是什麼，那買什麼都可以。透過愛麗絲跟貓的對話，大家就會先思考買股票的目的，是想要賺短線去日本玩的團費，還是為了未來的退休金。釐清目的後再做財務配置，而非在投資的仙境四處漫遊。
我發現媒體很會運用說故事的報導，一方面讓聽者形塑出「我也可以」的效果，另一方面達到刺激銷售的目的（大人說故事都是有目的的）。
首先，很多財經記者都喜歡採訪人，其實著重的是人的故事性跟啟發性。
例如，有人寫少年股神，因為父親過去投資賠了大錢，讓家裡出現財務危機，於是他立志雪恥。這樣的故事，不管是有沒有投資經驗的人都會喜歡看，喜歡看故事，就會有網路瀏覽人次以及雜誌買氣。
找出故事的張力點
名人跟素人都有故事張力。素人的優勢是拉近跟一般人的距離。即便學識地位不高，卻可以憑藉自己的方法創造財富，這對大多數人可以帶來激勵的效應。像「司機變大戶」、「門僮變富翁」之類的標題，都是財經雜誌賣座封面。
名人的故事當然賣座，我自己就很喜歡看投資大師的自傳或是相關著作。本書書寫之際，剛好是畢業季，這個時節，我看到很多學校邀請各行各業的領袖菁英到校為畢業生致詞。他們通常都會說自己的故事，也會分享自己面臨的人生挑戰，然後給畢業生啟發與祝福，我特別喜歡看他們說的故事。
今年英特爾的執行長季辛格（Pat Gelsinger）就說了他的故事。因為英特爾跟台積電的競爭關係，國內的投資人並不喜歡季辛格，但是如果你聽到他的故事，會有改觀。
他在演講時提到，當他第一次去英特爾應徵時，就夢想要成為英特爾的執行長。然而就在他為公司工作三十年之後，被掃地出門。他說：「我非常傷心，因為我的理想被粉碎了，但在英特爾以外的地方待了十一年，我又被請回擔任執行長，這是我的夢想工作，我回來了。」
他也提到，在職業生涯四十年中，他總是想著十八歲第一次走進英特爾的興奮。他希望大家不要失去這種興奮的感覺。他說，生活就是會有不開心的時候，會失敗、被解雇、被拒絕升遷、交易失敗，但是當這些失敗時刻來臨時，就要緊緊擁抱著，因為這是成長跟學習的機會。
年輕人一定都知道美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift），今年也在洋基球場對畢業生發表演講。大家都知道她沒有上過大學，她在致詞的時候說過，自己也幻想上大學、在學校草坪上遇見正在讀書的男模，然後發現自己是彼此前世的情人。
只是，她話鋒一轉：「實際的生活不總是你可以得到你想要的。」她也說：「我被拒絕過、排擠過、沒有獲勝、沒有晉級，回想起來，這些時候跟被看見的時候一樣重要。」
名人的故事張力在於如何面對挫折跟壓力，因為過去大家看到都是成功的一面，沒有想過他們會失敗、會挫折，因此一旦被提及，更加吸引目光。
至於素人的故事好看在於親近性。人類有許多偏好，包括重要性、影響性、奇特性、衝突性、鄰近性、新鮮性以及人情趣味，所以記得說故事時，也要有這些元素在內。
用故事來回答問題
會說故事，還可以解決職場上或是人際相處的尷尬。尤其當別人問你問題時，有時候，不要好為人師，最好的回答方式未必是單刀直入，而是想個故事，讓他用第三者的方式來看待自己。當對方先把自己抽離出來，就比較容易客觀思考。
例如，我的一位小助理要開始投資，她問我一個月投資一萬元，會不會太少？
我知道她非常努力工作，因為台北物價高，她能夠每月投資一萬元，已經是個好的開始。
如果我告訴她「你很棒了」，感覺是敷衍；或是說「慢慢來」，又感覺不夠激勵。我後來告訴她一個故事：我的鄰居是一個美少女，她從來不運動，但她的夢想是參加波士頓馬拉松。現在，她開始已經每天練習跑步一公里，妳覺得會不會太少？
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
我們想讓你知道的是
45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。