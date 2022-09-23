《夏韻芬的說話課》：說自己的故事並非要炫耀豐功偉業，而是誠實面對內心的脆弱

文：夏韻芬

好故事勝過長篇大論——從此讓別人從此記得你

很多人都知道小朋友喜歡聽故事，事實上，根據研究，不論大人、小孩都喜歡聽故事。當你開始說出：「我告訴你一個故事的時候」，聽眾的左腦跟右腦就會進入專注的狀態。會說一個好故事，把故事變成有力的媒介，絕對是職場上加分的技能。

說故事跟寫文章一樣，都有起承轉合。有鋪陳、有高低起伏，才會引人入勝。成年人的世界中，說故事不是只為了說書，更是達成職場或人生的目的。

要說一個好故事，事先一定要預做準備跟充分練習。如果是初學者，不妨先從善用比喻著手。一個好比喻，勝過一小時的長篇大論。

有位作家曾經這麼說：比喻，就是從一種心理語言轉換到另一種語言的翻譯。至於怎麼善用譬喻？我認為可以先用寓言故事做入門練習。

善用寓言，化險為夷

我的一位朋友在創業初期，因為獲利遲遲沒有上升，被股東多番詢問。後來，他直接告訴大家：「各位股東小時候都聽過龜兔賽跑的故事嗎？我現在正是很努力的烏龜，正在趕路，麻煩各位年底再來看結果。」

他這樣說了之後，股東在會心一笑之餘，也給了他時間，不再難為他。他當時告訴我，大家都是朋友，如果為錢翻臉，總是憾事。還好他想到小時候聽到的故事，輕鬆隱喻就化危為安，讓他在友情跟事業上都過關了。

我在公開演講場合或是搭乘高鐵時，常常碰到很多人喜歡問我問題，例如：「台積電可以買嗎？還是買玉山金？」對這些朋友們，我都喜歡跟他們說愛麗絲夢遊仙境的故事。

愛麗絲問貓：「我要走哪一條路？」貓就問她：「你要去哪裡？」

如果不知道投資股票的目的是什麼，那買什麼都可以。透過愛麗絲跟貓的對話，大家就會先思考買股票的目的，是想要賺短線去日本玩的團費，還是為了未來的退休金。釐清目的後再做財務配置，而非在投資的仙境四處漫遊。

我發現媒體很會運用說故事的報導，一方面讓聽者形塑出「我也可以」的效果，另一方面達到刺激銷售的目的（大人說故事都是有目的的）。

首先，很多財經記者都喜歡採訪人，其實著重的是人的故事性跟啟發性。

例如，有人寫少年股神，因為父親過去投資賠了大錢，讓家裡出現財務危機，於是他立志雪恥。這樣的故事，不管是有沒有投資經驗的人都會喜歡看，喜歡看故事，就會有網路瀏覽人次以及雜誌買氣。

找出故事的張力點

名人跟素人都有故事張力。素人的優勢是拉近跟一般人的距離。即便學識地位不高，卻可以憑藉自己的方法創造財富，這對大多數人可以帶來激勵的效應。像「司機變大戶」、「門僮變富翁」之類的標題，都是財經雜誌賣座封面。

名人的故事當然賣座，我自己就很喜歡看投資大師的自傳或是相關著作。本書書寫之際，剛好是畢業季，這個時節，我看到很多學校邀請各行各業的領袖菁英到校為畢業生致詞。他們通常都會說自己的故事，也會分享自己面臨的人生挑戰，然後給畢業生啟發與祝福，我特別喜歡看他們說的故事。

今年英特爾的執行長季辛格（Pat Gelsinger）就說了他的故事。因為英特爾跟台積電的競爭關係，國內的投資人並不喜歡季辛格，但是如果你聽到他的故事，會有改觀。

他在演講時提到，當他第一次去英特爾應徵時，就夢想要成為英特爾的執行長。然而就在他為公司工作三十年之後，被掃地出門。他說：「我非常傷心，因為我的理想被粉碎了，但在英特爾以外的地方待了十一年，我又被請回擔任執行長，這是我的夢想工作，我回來了。」

他也提到，在職業生涯四十年中，他總是想著十八歲第一次走進英特爾的興奮。他希望大家不要失去這種興奮的感覺。他說，生活就是會有不開心的時候，會失敗、被解雇、被拒絕升遷、交易失敗，但是當這些失敗時刻來臨時，就要緊緊擁抱著，因為這是成長跟學習的機會。

年輕人一定都知道美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift），今年也在洋基球場對畢業生發表演講。大家都知道她沒有上過大學，她在致詞的時候說過，自己也幻想上大學、在學校草坪上遇見正在讀書的男模，然後發現自己是彼此前世的情人。

只是，她話鋒一轉：「實際的生活不總是你可以得到你想要的。」她也說：「我被拒絕過、排擠過、沒有獲勝、沒有晉級，回想起來，這些時候跟被看見的時候一樣重要。」

名人的故事張力在於如何面對挫折跟壓力，因為過去大家看到都是成功的一面，沒有想過他們會失敗、會挫折，因此一旦被提及，更加吸引目光。

至於素人的故事好看在於親近性。人類有許多偏好，包括重要性、影響性、奇特性、衝突性、鄰近性、新鮮性以及人情趣味，所以記得說故事時，也要有這些元素在內。

用故事來回答問題

會說故事，還可以解決職場上或是人際相處的尷尬。尤其當別人問你問題時，有時候，不要好為人師，最好的回答方式未必是單刀直入，而是想個故事，讓他用第三者的方式來看待自己。當對方先把自己抽離出來，就比較容易客觀思考。

例如，我的一位小助理要開始投資，她問我一個月投資一萬元，會不會太少？

我知道她非常努力工作，因為台北物價高，她能夠每月投資一萬元，已經是個好的開始。

如果我告訴她「你很棒了」，感覺是敷衍；或是說「慢慢來」，又感覺不夠激勵。我後來告訴她一個故事：我的鄰居是一個美少女，她從來不運動，但她的夢想是參加波士頓馬拉松。現在，她開始已經每天練習跑步一公里，妳覺得會不會太少？