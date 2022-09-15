香港經濟受創，業界料2025年辦公室過剩面積如250個足球場
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香港辦公室多年供不應求而且租金是全球最貴之一，多年來房地產商賺錢很容易。但香港防疫隔離政策使經濟陷入衰退，不少國際銀行及企業縮減在港規模，預測2025年香港辦公室過剩面積相當於250個足球場。
（中央社）香港辦公室多年供不應求而且租金是全球最貴之一，英媒報道，香港防疫隔離政策使經濟陷入衰退，不少國際銀行及企業縮減在港規模，預測2025年香港辦公室過剩面積相當於250個足球場。
英國《金融時報》13日報道，因疫情香港的隔離政策使經濟陷入衰退，過去2年多家銀行及大企業縮減在港規模，包括法國興業銀行（Societe Generale）、德意志銀行（Deutsche Bank）、渣打銀行（Standard Chartered），瑞銀集團（UBS）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）、野村集團（Nomura），澳洲國民銀行（National Australia Bank）、尼爾森（Nielsen）及松下電器（Panasonic）。
香港的防疫政策也造成大批港人及外藉人士離港，原預計會租用辦公室的中國企業也暫停返回香港。
房地產服務供應商第一太平戴維斯（Savills）預計，未來4年將有1720萬平方英尺的頂級辦公室閒置，預計每年出租的面積約100萬平方英尺，供過於求的面積相當於250個足球場。
報道引述仲量聯行（JLL）駐香港商業部執行董事嚴威程表示：「租賃市場即使未處於谷底，也正走向谷底，並將持續一段時間。有很多辦公室空間需要被吸納及消化。」
他又說：「有很多新的供應……這意味著租金將會受壓。」
報道指出，香港土地供應吃緊，加上鄰近廣東省這個科技及製造業樞紐的戰略重要位置，樓市一向是全世界最貴的地方，多年來房地產商賺錢很容易。
但當前高空置率影響房地產商，香港最大房地產商之一恆基兆業地產（Henderson Land Development）今年上半年盈利年降34%，約港幣51億（約6.5億美元）。
在這情況下香港房地產市場出現罕見情況，就是房地產商制訂更具彈性的租賃合約吸引租客。兩名知情人士表示，另個香港最大房地產商之一新世界發展（New World Development），向香港國際機場零售餐飲娛樂商業區11 Skies的租客，提供6至9個月的冷靜期。
商用不動產服務公司世邦魏理仕集團（CBRE Group）預測，今年上半年香港辦公室閒置率達11.9%，這是2003年第3季以來最高。另家房地產公司力高國際（Colliers）表示，直至今年8月優質辦公室空置率上升至12.3%。
報道指出，雖然中國經濟差及因疫情邊境未開放，但若干中國的銀行仍繼續在香港擴張。中國國際金融股份有限公司（China International Capital Corporation）今年8月租用了房地產商新鴻基位於九龍的環球貿易廣場部份辦公室，1年前德意志銀行撤離。
報道提到，另有研究指出，香港辦公室租金自2019年中下降了27%，當時香港爆發「反送中」事件，不過香港主要競爭對手新加坡的情況截然不同。
第一太平戴維斯預測今年新加坡優質辦公室租金會上升3%，隨著美國公司亞馬遜（Amazon）及臉書（Facebook）和總部位於中國北京的漢坤律師事務所（Han Kun）在當地擴展，當地金融中心的優質辦公室很快會被租用。
當地政府甚至希望新加坡超級應用程式公司Grab等離開金融區而遷往郊區，以騰出市區的優質辦公室。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
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瑞士雲端儲存品牌pCloud推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，沒有額外設定費。趁著中秋促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格！
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