五感齊Fun！天涼好歌Chill～搶先神遊世界音樂節

2022世界音樂節＠臺灣，演出陣容熱鬧滾滾，有為電影《刻在你心底的名字》原聲帶擔任小號吹奏的魏廣晧、演唱《茶金》插曲的春麵樂隊，還有與9m88合作過的鍵盤手明馬丁。再加上被「金曲獎」加持過的陳建年、以莉高露、百合花等卡司，不僅音樂風格各具特色，不少樂器組合也都獨樹一格。

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Photo Credit：WINDIE Music

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＼萬秀孫 代客洗衣 vs 空靈系女聲 葉穎／

於音樂節首日10月14日 14:20@島嶼舞台

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海洋草原的原民歌王歌后

時光回到2000千禧年的第11屆金曲獎上，以專輯《海洋》大爆冷門奪得金曲歌王的「警察歌手」陳建年（現已進化成為「退休警員」了），後來又屢屢獲得金曲獎，絕對是台灣音樂史的一頁傳奇。卑南族清亮的嗓音配上詩人般的吉他聲，溫暖遼闊的音樂，幾乎已經與海洋劃上等號連結。

在2006年加入「好客愛吃飯」樂團，之後更成為左手搞定農忙、右手還能寫歌的音樂人。阿美族的以莉．高露，以其慵懶感性的歌聲，給人有如草原微風般舒服的感動。她的獨特迷人也備受金曲獎青睞，在2012年第23屆金曲獎上一舉抱回「最佳新人獎」、「最佳原住民語歌手獎」及「最佳原住民語專輯獎」的《輕快的生活》，是原民新民謠的經典；2022年更以《尋找你》入圍金曲33「最佳華語女歌手獎」。

必須特別推薦的，還有由生長於澳洲雪梨的Rex與來自屏東部落的狼阿魯・都瑪拉拉德所組成的「YAHDDY」。這是台灣第一個以雙尼龍弦吉他所組成的全創作演奏團體，結合拉丁樂及原民音樂，時而抒情靈性、時而熱情舞動的世界風情，的確獨樹一格。

而分別在選秀節目《超級星光大道》和《聲林之王》綻放光芒的舞思愛和葉穎，雖然演唱風格大異其趣、卻都有著空靈嗓音，並且在音樂作品中融入原民世界風格的女神系歌手。

刻在心底的爵士樂

還記得電影《刻在你心底的名字》配樂中，那迷離、若隱若現的都會爵士小號嗎？這是由紐約市立大學爵士小號演奏碩士－魏廣晧所吹奏的，他曾任「臺中爵士音樂節」音樂總監，與獲得多座金曲獎的鋼琴手許郁瑛合作的二重奏專輯《43》也曾入圍金曲獎。

另一組曾獲得金曲獎的團體－東京中央線，這次則要攜手與9m88合作過的鍵盤手明馬丁一起演出，兩大都會爵士樂手會激起什麼火花、令人期待。

以高度跨界而聞名的薩克斯風手謝明諺也是金曲獎常客。他這次加入演出的「畫像五重奏」，卻是經典的爵士編制－薩克斯風、鐵琴、鋼琴、低音提琴、爵士鼓，融入歐風古典和當代實驗，有著沈著飽滿的音樂性。

台客金曲 南北管單簧管大拼場

台灣目前唯一以單簧管、低音單簧管做獨立音樂的創作組合－春麵樂隊，以《到底》專輯獲得2021第32屆金曲獎「最佳客語專輯獎」肯定的他們，為劇集《茶金》所演唱的插曲〈金金〉，音樂的西風古典和影象的復古台灣，在單簧管和人聲的低吟之間，呈現出高度的呼應與契合。

剛獲得2022第33屆金曲獎「最佳台語專輯獎」的百合花，則以南北管做為音樂底蘊，拼貼混搭Bossa Nova、Metal、Synthwave、Disco-Funk等流行樂風；有時會把老歌轉換語意、融入幽默嘲諷的歌詞中，每每令人驚艷。而古靈精怪的百合花，專輯設計與音樂曲風一樣不拘又多彩，所以本屆金曲獎上不意外地也同時拿下「最佳裝幀設計獎」。