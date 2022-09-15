志記鎅木廠是寶，但被當做草
我們想讓你知道的是
搞文化藝術真的有走精面、即食的良方？看看數碼港、科學園以至郵輪碼頭，為何最終事與願違？
資深藝評人、學者何慶基在《明報》撰文道：「後工業社會強調知識性創意經濟，除培育創意外，文化藝術另一重要價值，是吸引國際專業和創意人才。本世紀初新加坡已計劃成為招攬國際人才中心，而上海為吸引海外專才移居，請來專家研究，結論是專業人才對城市生活有兩基本要求，一是綠色環境，二是優良文化生活。」[註]
香港政府亦明白軟實力對國家的戰略意義，有意推動本地文化藝術發展，但對於關鍵的概念「優良文化生活」如何紮根成形並無具體細緻的想法，遑論路線圖。理念未清楚，貿然大力推動發展，很容易偏離本意，捨本逐末，把資源用於看得到、有揸拿的實體建設上。
與此同時，又會有專家學者附和，建議先搞好硬件，再用錢搶人才回來，最後用港鐵模式，拿部分地去搞地產賺錢封蝕本門，便有望成功——搞文化藝術真的有走精面、即食的良方？看看數碼港、科學園以至郵輪碼頭，為何最終事與願違？當劇團租不起西九的劇院，再先進而宏偉的建築物可以怎幫助文化藝術界形成可持續發展的生態圈？
筆者最近碰巧有機會和志記鎅木廠的後人交談，她提到木廠創辦人怎樣用土炮的方法，參考外國的設計，用本土的生產商研發出一部企頭鋸——那堪稱木廠的靈魂。她又提到木廠內的吊臂架是從古早時代的工廠二手買回來，是故隨時有接近一百年歷史。所以，她們曾去信政府，提議撥地給她們建一間博物館，不單用來收納古董器材，更可以把香港木廠的歷史、木材的知識及木製品的製作方法等共冶一爐。這種民間智慧和文化資源，在專家學者眼中，是夕陽工業下命應該絕的「瀕臨絕種生物」。但就正如灣仔藍屋一樣，只要有心，有創意，有想像，最舊陳皮的東西反而最受國際社會的欣賞和認同。
木廠向不同部門求助，得不到回音，除了可能因為有地產商從中作梗，更大可能是我們的社會根本便欠缺化腐朽為神奇的知識——市建局和領展便是最惡名昭著的例子，所有發展都化約為磚頭、地積比及盈利有多少的問題。
文章獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！
我們想讓你知道的是
9月20日下午14:00，關鍵評論網即將舉辦「創新未來｜跨域生態進行式」線上直播論壇，邀請企業講者劉書豪與綠色行銷專家楊雅雲，探討跨域生態系的發展推動經驗與未來展望，帶您搶占數位轉型先機！
新冠疫情無意間加速了數位科技的發展進程，不只帶動企業內部的數位轉型需求，雲端平台、人工智慧服務所開展的數位經濟也漸成世界潮流。然而，除了企業組織面臨重大轉變，便利的網路媒介讓顧客能更輕易的獲取資訊，消費者的需求型態也因此變得更加多元。當種種外在因素與傳統企業慣習相互衝突，甚至試圖顛覆舊有的組織競合模式，臺灣的中小企業更應立即採取行動，積極開創嶄新模式，迎擊未來數位趨勢。
因此，如何運用技術與科技加值，以「商業生態系」概念整合發展，促進產業間橫向的跨域合作，創造新型態服務與營運模式，必定是未來企業取得先機的關鍵因素。那麼究竟如何在轉型過程找到創新服務與技術的介入空間、打造新興商業模式，開啟更多的可能性？
關鍵評論網即將於9月20日舉辦跨域生態系推廣活動，透過全線上直播形式舉辦線上論壇，邀請「綠學院」及「Green Impact Lab綠色創業加速器」共同創辦人楊雅雲，與「大成鋼隆美家居股份有限公司」的設計部總監特助劉書豪，透過室內裝修產業生態系的發展經驗短講，與臺灣所有中小企業生態系的夥伴腦力激盪，共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，激發更多創新能量。
跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家
首場專題短講由大成鋼隆美家居股份有限公司的企業講者劉書豪主講，從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、電動車、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。
2022 創新未來｜跨域生態進行式
- 活動時間：2022年9月20日 14:00-15:15
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：「綠學院」創辦人楊雅雲、「大成鋼隆美家居股份有限公司」設計部總監特助劉書豪
- 活動主持人：劉姿麟