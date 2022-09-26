《跑得比真相更快的謠言》：「都市傳說」明明這麼荒謬，為何還能歷久不衰？

文：松田美佐

都市傳說的可疑之處

翻譯布魯範德的《搭便車的人》並推廣到日本的民俗學家大月隆寬，是這麼說的。

「都市傳說」在某個時期被以年輕族群為銷售對象的雜誌編輯部大量消費後，漸漸淡出。諸如「孩童間的隱形網絡」之類的奇談怪論被吹捧得煞有其事，甚至有傳言說是廣告商設計好的圈套。

自人面犬熱潮開始，「都市傳說」一詞迅速通俗化，其意義也擴散開來。圖書編輯企劃收集一些街頭巷尾流傳的都市傳說，再以駭人聽聞的標題或裝幀製作成書籍、雜誌，在眾多便利商店和書店上架，甚至翻拍成漫畫、戲劇或電影。而大眾媒體介紹的大多數「都市傳說」從以往透過口頭傳播的謠言，漸漸變成以「都市傳說」為原型創作出來的故事。

民俗學家飯倉義之表示，自2000年代開始，以前被稱為「怪談」、「鬼故事」的謠言，在電視節目或電影中被改稱為「都市傳說」，成為大家熟悉的故事。

「都市」這個名詞蘊含著某種祕密（犯罪、快樂、性產業、地下社會等），其形象和都市傳說的內容（犯罪、離奇、業界內幕）相互呼應。

用這種方式回顧都市傳說熱潮，我發現自己雖然從姐姐那裡聽說裂嘴女的謠言而害怕不已，卻認為繪聲繪影的人面犬故事相當荒謬，而形成這種轉變的原因不光是我的成長而已。或許是都市傳說的存在形式疑點重重，令人感到不自然吧。都市傳說被打造成「在人們之間散播的謠言」，再經由大眾媒體被消費。

1980年代後半，透過口頭傳播的其中一部分謠言在採用了都市傳說這個名稱後，持續發生變化。

學校裡的鬼故事

1990年代前半，都市傳說熱潮也一路延燒到「校園怪談」。

自古以來就有以學校為舞台的怪談。「音樂教室裡的貝多芬畫像眼睛會動」、「東北側的樓梯會在午夜12點多了一階」、「校園裡的銅像會在半夜奔跑」、「理科教室裡的人體標本會動」……會讓孩童感到毛骨悚然的事情。每間學校或多或少都有類似故事吧？

然而，儘管是類似故事，每間學校都有自己獨特的版本。從畢業生傳給在校生，從高年級生傳給低年級生，在人際關係間流傳下來。口耳相傳的不再是某間學校音樂教室的故事，而是我們學校的「那幅」貝多芬肖像的故事。

此外，怪談不只是會被傳述而已。大家會在放學後一起去查看三樓最角落的廁所，是不是真的有幽靈呢？又會是什麼樣的幽靈呢？但畢竟還是太恐怖了，大家嚇得鳥獸散，之後還會很激動地討論：「感覺毛毛的」、「我好像聽到有聲音」。以學校為舞台的怪談也包含這些體驗在內。

轉機出現在1990年代前半，民俗學家常光徹的《校園怪談》系列和日本民間傳說學校怪談編輯委員會編輯的《學校怪談》系列雙雙成為暢銷百萬冊的書籍。

最知名的怪談想必是「廁所裡的花子」吧。每間學校都流傳廁所裡有幽靈的傳說，而這個幽靈被賦予了經典的名字：「花子」，以及經典的女孩形象：「妹妹頭和紅裙子」，出沒的場所也固定在女生廁所的第三間，她的存在已經做為一個角色確立下來。

她不再是「我們學校三樓廁所裡的幽靈」這種固有存在，被角色形象化的「花子」可以出現在任何一間學校裡。她也不再只是出現在孩童的漫畫或電視節目裡，人們開始以「花子」這個角色為主，創作出衍生「故事」。

成為典型「故事」的《學校怪談》不只是在書籍領域發展，還一路拓展到電影、漫畫、電視節目、影片、遊戲等的跨媒介製作上。民俗學家近藤雅樹表示，有訪談節目根據孩童的「目擊證詞」編輯錄製成《學校怪談》，營造節目內容絕非虛構作品的氛圍，但其實根本不是翻拍自真人真事。相反地，正因為是以觀賞奇聞軼事的固定模式組成的節目，觀眾才能夠放心地收看。

過去以學校為舞台的怪談是孩童們自己傳述既有的故事，並在各自的學校裡體驗的過程。相對地，引發熱潮的「校園怪談」主要是以享受大眾媒體提供的「故事」為主。引發熱潮的「校園怪談」和過去以學校為舞台的怪談是不同的概念。

當怪談登上大眾媒體

民俗學家常光徹認為，在學校為妖怪騷動煽風點火的人，是存在於每個年級的那種「愛說話，擅長暢談一些會讓朋友感到驚奇的話題，或是用怪異的言行舉止逗笑周圍的人並活絡小團體，如搗蛋鬼一般的小孩子。」

確實，並非每個人都是怪談的敘述者，而是由一個擅長敘述的人來講述，還需要一邊聽一邊做反應的人一同參與。聽眾邊聽會邊說「真的假！」、「好恐怖喔！」的參與行為本身，和優秀敘述者的重要性是相同的。升上國、高中後的戶外教學等活動中，在外宿的夜裡講鬼故事幾乎已經是典型模式。將焦點集中在怪談的敘述者或講述怪談的情況，可以發現小團體間的怪談和現今大眾媒體上演的怪談間的關聯。

現代恐怖主義作家稻川淳二或演員櫻金造等人就以怪談的「敘述者」聞名。此外，即便不是怪談的「敘述者」，也有一些藝人會在談話性節目或深夜廣播中，聊起自己的神祕體驗或靈異體驗。其中，民俗學家渡邊節子更舉出幾個實際案例，有些人會將特定類型的故事說得好像是自己的親身經歷一樣。

比方說，根據渡邊節子收集的學生的報告，有些藝人將「來自大海的手」等知名都市傳說，做為自己的親身經歷講述出來。順帶一提，「來自大海的手」的故事如下：

有一群朋友一起去了海邊。在玩水的過程中，大家輪流跳進海裡，但其中一人沒有浮上來，最後死了。後來，把當時的照片洗出來時，發現並沒有那個朋友跳進海裡的照片。他們再請相片館的人把照片洗出來，對方卻說：「你們確定嗎？不要嚇到喔。」照片上出現的是，海裡伸出無數隻白色的手，像是在迎接跳下去的那個朋友一樣。

藝人講述的不只是怪談而已，還有看似比怪談更可能發生在現實生活中，帶有犯罪氣息的恐怖都市傳說，也被他們拿來當成親身經歷。我曾經出席一個以謠言為主題的電視節目，同席的藝人中，就有一名女演員提到自己碰到「假警察」的親身經歷，內容如下：