《跑得比真相更快的謠言》：人人都愛聽的八卦，其實有些意想不到的好處

文：松田美佐

人人愛聽八卦

當我們見到某個人時，我們需要一些可以聊天的話題。如果是久違見面的對象，光是聊聊彼此近況就要花費一些時間。然而，話題會一點一點耗盡，如果彼此身處的情況不同的話，也就不會產生共鳴，這樣就只能聊往事了。就像同學會的典型模式一樣，以「最近在忙什麼？」開頭，不知不覺中就聊到以前的事，氣氛也跟著被炒熱了起來。這是因為往事是「共同話題」。

如果和對方不熟的情況又該怎麼辦？你也不想一直聊自己的事，又怕一直問對方的事會被當成「愛八卦的人」，但又必須填滿和對方一起度過的時間。

隨著行動電話和智慧型手機的普及，會在電車裡看書的人越來越少了。以前大家會在通勤、通學的時候看報紙或雜誌，長距離移動的時候會看小說。而當行動電話普及以後，大家都改盯著手裡的手機螢幕了。電車內看書的乘客減少被視為「書籍脫離」、「文字脫離」的象徵，甚至被批評是「排外傾向」的象徵。

這個現象之所以會被視為「排外傾向」的象徵，是因為人們會忽視同樣在車廂內的其他人，選擇沉浸在自己的世界或是和遠方的朋友聯繫，而手機助長了這個現象。自1979年隨身聽出現以後，甚至有聲浪批評「車廂內使用手機」是明顯的自我主義象徵。

不過說到底，為什麼人們要在火車裡看書呢？根據德國歷史學家希維爾布奇（Wolfgang Schivelbusch）的說法，在火車內看書的「習慣」是出現在鐵路誕生不久後。

在交通工具還是馬車的時代，偶然間共乘一輛馬車的乘客知道彼此將一起度過幾個小時，甚至是好幾天，大家會談天說笑，促進情誼。然而，鐵路的發展加快了人們的旅程，還沒聊上幾句，對方就要下車了，接著又換另一個乘客上車。旅行者總想著要如何快速抵達目的，甚至會感到煩躁。就這樣，彼此沒有任何交談，大眼瞪小眼了幾分鐘或幾小時，這種情況最初是從鐵路衍生出來的。

為了熬過這段時間，站內販售亭開始販賣適用於這種情況的工具，也就是書籍。也就是說，在列車裡看書是一種避免與面前的人有交集所產生的「習慣」。只是這個工具從書籍演變成隨身聽、行動電話、智慧型手機，根本沒必要把它視為「文字脫離」的象徵。我們也可以說，早從十九世紀開始，人們就開始迴避面對面的人際關係。

回到原來的主題。當我們苦無話題、需要銜接話題、消磨時間的時候，經常會熱烈地閒聊共同朋友的八卦（與人有關的謠言）。如果是彼此都知道的人的話，不僅內容有趣，話題也能一直持續。或者，我們在和初次見面的人交談時，要是發現彼此間有共同認識的人，可以一起感嘆「世界好小」而熱絡起來。「共同好友」不僅能用來銜接話題，還能縮短與初次見面對象之間的距離。

八卦行為的好處

那麼，八卦究竟具備著什麼樣的功能呢？

社會心理學家川上善郎將八卦的功能統整成三大種類。

第一種是資訊功能。八卦在傳達某個人的消息同時，還會提供適應社會環境的情報。例如，在談論某個朋友約會失敗的八卦的過程中，可以間接得知約會時該怎麼做才是適當的。此外，透過了解朋友的評價，也可以掌握自己的想法和意見所處的「位置」。

第二種是確認與建立群體規範的功能。一般而言，「暴力是不對的」是共同認知，但也有一部分群體容許「體罰」的存在。而這個群體會透過具體事例，建立出「允許有愛的體罰」的群體規範。群體一同針對具體事例─與人有關的情報進行評價，最後確立出這個群體的共同規範。

第三種是娛樂功能。八卦可以用來當成人與人交談的催化劑，我們會談論八卦，只是單純覺得有趣而已。

八卦的優點不只是容易談論而已，我們可以從八卦中學習，或是透過八卦來確立群體規範。而且，無論對於個人或社會來說，八卦都是不可或缺的。

評價他人的八卦

慶應義塾大學健康管理研究所研究員岡檀，從公共衛生角度研究社群與居民心理衛生之間的關係，她針對全日本自殺率最低的城鎮─德島縣海部町（現今的海陽町）調查「原因」，並列出預防自殺的五個要素。我想特別關注其中一個要素：維持「鬆散的羈絆」。

根據岡檀的說法，海部町的人口密度極高，居民之間的接觸頻率也很高。但居民間的關係，頂多就是「有需求的話會給予適當的援助」，絕對稱不上有多緊密。硬要說的話，更偏向淡薄的關係。人們都各自屬於多個人際網絡，並不會維持固定的人際關係，且各自擁有形形色色的價值觀。例如，有居民不參與募款或拒絕加入老人俱樂部，這和那種古早的小村落具備的「緊密而封閉的人際關係」完全相反。

雖然說起來有些矛盾，但海部町的居民會「對他人感興趣」。不過，他們的「關心」和「監視」是不一樣的，只是單純對其他人感到好奇而已。

比方說，岡檀在進行調查的期間，剛好有個女性搬進了海部町。有一段時間，居民只要見到面就會互相報告她的動向，討論得很熱烈，但居民對她個人的評價並不是固定的。在這個重視多樣性的城鎮，大家會經由謠言掌握正面評價和負面評價，最後再進行綜合評價。而當謠言的熱度下降時，她已經完全融入這個社區了。

換句話說，海部町的八卦是社區用來接納外人的八卦。岡檀猜測，海部町的居民之所以會「對他人感興趣」，或許是因為這個城鎮歷年來都有很多人來來往往，居民會好奇地觀察及評論新鄰居的特質和能力。