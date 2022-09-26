《跑得比真相更快的謠言》：人人都愛聽的八卦，其實有些意想不到的好處
我們想讓你知道的是
八卦的優點不只是容易談論而已，我們可以從八卦中學習，或是透過八卦來確立群體規範。而且，無論對於個人或社會來說，八卦都是不可或缺的。
文：松田美佐
人人愛聽八卦
當我們見到某個人時，我們需要一些可以聊天的話題。如果是久違見面的對象，光是聊聊彼此近況就要花費一些時間。然而，話題會一點一點耗盡，如果彼此身處的情況不同的話，也就不會產生共鳴，這樣就只能聊往事了。就像同學會的典型模式一樣，以「最近在忙什麼？」開頭，不知不覺中就聊到以前的事，氣氛也跟著被炒熱了起來。這是因為往事是「共同話題」。
如果和對方不熟的情況又該怎麼辦？你也不想一直聊自己的事，又怕一直問對方的事會被當成「愛八卦的人」，但又必須填滿和對方一起度過的時間。
隨著行動電話和智慧型手機的普及，會在電車裡看書的人越來越少了。以前大家會在通勤、通學的時候看報紙或雜誌，長距離移動的時候會看小說。而當行動電話普及以後，大家都改盯著手裡的手機螢幕了。電車內看書的乘客減少被視為「書籍脫離」、「文字脫離」的象徵，甚至被批評是「排外傾向」的象徵。
這個現象之所以會被視為「排外傾向」的象徵，是因為人們會忽視同樣在車廂內的其他人，選擇沉浸在自己的世界或是和遠方的朋友聯繫，而手機助長了這個現象。自1979年隨身聽出現以後，甚至有聲浪批評「車廂內使用手機」是明顯的自我主義象徵。
不過說到底，為什麼人們要在火車裡看書呢？根據德國歷史學家希維爾布奇（Wolfgang Schivelbusch）的說法，在火車內看書的「習慣」是出現在鐵路誕生不久後。
在交通工具還是馬車的時代，偶然間共乘一輛馬車的乘客知道彼此將一起度過幾個小時，甚至是好幾天，大家會談天說笑，促進情誼。然而，鐵路的發展加快了人們的旅程，還沒聊上幾句，對方就要下車了，接著又換另一個乘客上車。旅行者總想著要如何快速抵達目的，甚至會感到煩躁。就這樣，彼此沒有任何交談，大眼瞪小眼了幾分鐘或幾小時，這種情況最初是從鐵路衍生出來的。
為了熬過這段時間，站內販售亭開始販賣適用於這種情況的工具，也就是書籍。也就是說，在列車裡看書是一種避免與面前的人有交集所產生的「習慣」。只是這個工具從書籍演變成隨身聽、行動電話、智慧型手機，根本沒必要把它視為「文字脫離」的象徵。我們也可以說，早從十九世紀開始，人們就開始迴避面對面的人際關係。
回到原來的主題。當我們苦無話題、需要銜接話題、消磨時間的時候，經常會熱烈地閒聊共同朋友的八卦（與人有關的謠言）。如果是彼此都知道的人的話，不僅內容有趣，話題也能一直持續。或者，我們在和初次見面的人交談時，要是發現彼此間有共同認識的人，可以一起感嘆「世界好小」而熱絡起來。「共同好友」不僅能用來銜接話題，還能縮短與初次見面對象之間的距離。
八卦行為的好處
那麼，八卦究竟具備著什麼樣的功能呢？
社會心理學家川上善郎將八卦的功能統整成三大種類。
第一種是資訊功能。八卦在傳達某個人的消息同時，還會提供適應社會環境的情報。例如，在談論某個朋友約會失敗的八卦的過程中，可以間接得知約會時該怎麼做才是適當的。此外，透過了解朋友的評價，也可以掌握自己的想法和意見所處的「位置」。
第二種是確認與建立群體規範的功能。一般而言，「暴力是不對的」是共同認知，但也有一部分群體容許「體罰」的存在。而這個群體會透過具體事例，建立出「允許有愛的體罰」的群體規範。群體一同針對具體事例─與人有關的情報進行評價，最後確立出這個群體的共同規範。
第三種是娛樂功能。八卦可以用來當成人與人交談的催化劑，我們會談論八卦，只是單純覺得有趣而已。
八卦的優點不只是容易談論而已，我們可以從八卦中學習，或是透過八卦來確立群體規範。而且，無論對於個人或社會來說，八卦都是不可或缺的。
評價他人的八卦
慶應義塾大學健康管理研究所研究員岡檀，從公共衛生角度研究社群與居民心理衛生之間的關係，她針對全日本自殺率最低的城鎮─德島縣海部町（現今的海陽町）調查「原因」，並列出預防自殺的五個要素。我想特別關注其中一個要素：維持「鬆散的羈絆」。
根據岡檀的說法，海部町的人口密度極高，居民之間的接觸頻率也很高。但居民間的關係，頂多就是「有需求的話會給予適當的援助」，絕對稱不上有多緊密。硬要說的話，更偏向淡薄的關係。人們都各自屬於多個人際網絡，並不會維持固定的人際關係，且各自擁有形形色色的價值觀。例如，有居民不參與募款或拒絕加入老人俱樂部，這和那種古早的小村落具備的「緊密而封閉的人際關係」完全相反。
雖然說起來有些矛盾，但海部町的居民會「對他人感興趣」。不過，他們的「關心」和「監視」是不一樣的，只是單純對其他人感到好奇而已。
比方說，岡檀在進行調查的期間，剛好有個女性搬進了海部町。有一段時間，居民只要見到面就會互相報告她的動向，討論得很熱烈，但居民對她個人的評價並不是固定的。在這個重視多樣性的城鎮，大家會經由謠言掌握正面評價和負面評價，最後再進行綜合評價。而當謠言的熱度下降時，她已經完全融入這個社區了。
換句話說，海部町的八卦是社區用來接納外人的八卦。岡檀猜測，海部町的居民之所以會「對他人感興趣」，或許是因為這個城鎮歷年來都有很多人來來往往，居民會好奇地觀察及評論新鄰居的特質和能力。
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
我們想讓你知道的是
疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！
他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
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