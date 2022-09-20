概念美術館《帕夫洛夫舞曲》：創作者非得扮演「隻身對抗邪惡資本的藝術家」嗎？
我們想讓你知道的是
藝術家陳斌華早年以攝影進行創作，關注於地貌與CC0版權等議題。近年開始針對經濟、金融與交易行為等面向，進行創作與探討。本文以2022年7月於台灣數位藝術中心觀展的經驗為基礎，另訪談作者一同討論投資行為、行動實踐與科技藝術形式等交互關係。
本次觀賞的作品《帕夫洛夫舞曲》為藝術家陳斌華2022年的新作 [1]，會場中的三件作品皆以金融市場的即時數值為創作素材，展件之一呈現了作者的投資標的物市值，另有因價格波動而觸發的電子實驗音樂，最後一件則為作者依據市場行情，依照指數實際行走並側錄的環境聲音記錄。
作者早年以攝影進行創作，關注於地貌與CC0版權等議題。近年開始針對經濟、金融與交易行為等面向，進行創作與探討。本文以2022年7月於台灣數位藝術中心觀展的經驗為基礎，另訪談作者一同討論投資行為、行動實踐與科技藝術形式等交互關係。
金融與藝術的十字路口
金融議題在藝術創作領域中屬於冷門題目，雖然近年區塊鏈（blockchain）與加密貨幣（cryptocurrency）的崛起，讓藝術家們大量以此進行討論，但若是使用傳統類型的投資物當成創作題材，包含股票、期貨與債卷，則多數藝術家選擇以概念性的方式，將金融與其他相關主題包含貧富差距、世界發展與環境資源等相互串接。
AGNIESZKA KURANT於2020年的作品《風險管理》，將1000年內因虛構故事而引起的集體行為，製作成一幅資訊視覺化的地圖。該作品對「風險管理」的本質進行質疑，認為演算法雖然可以計算某些風險 ，但社會上還是會出現某些非常罕見，並且影響甚巨的事件（black swan events），它破壞了社會的穩定並產生大量的謠言，導致社民眾像被傳染病感染一樣形成某種強烈的集體意識，導致股市崩盤、房地產市場泡沫或革命。
多數的時候，當有藝術家談到貧窮、飢餓與死亡，講述的都是他人的經歷，而陳斌華這次的《帕夫洛夫舞曲》，則是以自己真實參與投資的狀態，將市場數值轉化而展示的作品。
在黑暗的小空間中，觀者站立於會場中心，眼前正對著不停起伏的數字，而街道上的環境音與無機感的電子聲響在空間邊緣交替出現，螢幕上的字串與周圍喇叭傳出的音階與車聲，像流水一般不停地從身邊流動；剛踏入展場時，會被這樣無機且抽離的方式震攝，但不久便對這些跳動的符號感到好奇，藝術家解釋，螢幕即時連線至作者的投資帳戶，將投資物及時換成市值，並在螢幕上顯示帳戶餘額。
因我本身有進行小程度的投資，當我知道這件作品的創作原理之後，這些數字瞬間就成了大洪水，而我看著數字不停地往下跳，雖然是一點點的在減少，我彷彿又經歷了一次股市大跌，心情瞬間低落到谷底（希望在文章刊出的此刻數字有補回來）。
雖然，這是別人的錢，但我能共感作者看著資產起伏的心情；我眼前就只是一個顯示有數字的螢幕，但就像是把作者本人關進了玻璃屋一樣，他的即時狀態被人們檢視並討論著。
對於沒有參與投資的觀眾來說，這些起伏就像是潮汐，就算是波動再大也是事不關己，位於台北某一處的風景。在我身邊的藝文工作者們，對於金融的了解普遍低於一般大眾，經濟相關的題材對於他們來說，是社會議題的一部分，而藝術家們處理這類型的主題，多數是打著矛盾點進行闡述，從不公義、混亂與掠奪著眼，他們刻意地遠離資本，並持續且無條件的排斥相關資訊。
這或許與華人的思想模式有關，「而惟勢利之徇，乃無以異於賈儈之交」，在傳統的士大夫階層中，對藝術的涵養象徵良好品格，而特別以藝術作品來呈現自己的投資狀態，在那個年代是並不多見的。
其實我在觀展後曾有個一瞬間，對作者的勇氣產生十分的敬意，我當時心想：願意把自己的錢放到一個展示用的投資帳號中，進行刻意的操盤並公開呈現，這樣為藝術而犧牲的決心真是令人敬佩。
但隨後便發現我的想法有著很大的問題：「我是假設作者會虧錢的」。在潛意識中，我其實與傳統那些士人存有類似的觀點，認為商賈皆為投機與狡詐，在品德上他們與良善的文士處於對立面，而當一個藝術家要進行金融相關藝術時，他應該要苦民所苦，並且揭發社會中關於邪惡金錢的黑暗面，最好還要把錢全部賠掉以博得新聞版面，好完美扮演「隻身對抗邪惡資本的藝術家」一角。
而這樣根本性的價值差異讓金融這個概念，在藝術家與投資客中呈現兩個極端的方向。每一個投資客都是看多行情才會下單的，他們在進行買進的時候都是懷抱「希望」，是幻想著這一筆能夠讓自己換車買房；然而藝術家對於投資則多數抱以負面的印象，在做作品時往往以「失望」為情緒，包含股災、坑殺散戶等泡沫現象。
在這樣的十字路口上，一個（真的是）股民的投資藝術作品似乎特別難以定位；某方面來說，我真心期待這件即時公布投資帳戶現值的作品能夠大漲，最好能夠翻好幾倍，徹底完成一個投資客的期望。
倘若真的大賺，這個藝術行為將會變得更為複雜有趣，現在大家看待它都只是一個單純的藝術行動，但若加入（獲得）了大量金錢，其道德甚至得利的正當性都會有人開始討論，然而，這正是本作品最有趣，也是其它類似題材中極少見的。
浪漫的肉身實踐
另一件聲音裝置是使用投資物的即時波動價格，由作者自行將漲跌等數字波動，設定為方位與距離，而作者就一邊看盤，一邊隨著市場波動在大街上行走；隨身攜帶的錄音機，錄下了作者因移動而改變的環境音，再將整段約75分鐘的聲音記錄於展場中播放。
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！