概念美術館《帕夫洛夫舞曲》：創作者非得扮演「隻身對抗邪惡資本的藝術家」嗎？

本次觀賞的作品《帕夫洛夫舞曲》為藝術家陳斌華2022年的新作 [1]，會場中的三件作品皆以金融市場的即時數值為創作素材，展件之一呈現了作者的投資標的物市值，另有因價格波動而觸發的電子實驗音樂，最後一件則為作者依據市場行情，依照指數實際行走並側錄的環境聲音記錄。

作者早年以攝影進行創作，關注於地貌與CC0版權等議題。近年開始針對經濟、金融與交易行為等面向，進行創作與探討。本文以2022年7月於台灣數位藝術中心觀展的經驗為基礎，另訪談作者一同討論投資行為、行動實踐與科技藝術形式等交互關係。

Photo Credit: 作者提供

金融與藝術的十字路口

金融議題在藝術創作領域中屬於冷門題目，雖然近年區塊鏈（blockchain）與加密貨幣（cryptocurrency）的崛起，讓藝術家們大量以此進行討論，但若是使用傳統類型的投資物當成創作題材，包含股票、期貨與債卷，則多數藝術家選擇以概念性的方式，將金融與其他相關主題包含貧富差距、世界發展與環境資源等相互串接。

AGNIESZKA KURANT於2020年的作品《風險管理》，將1000年內因虛構故事而引起的集體行為，製作成一幅資訊視覺化的地圖。該作品對「風險管理」的本質進行質疑，認為演算法雖然可以計算某些風險 ，但社會上還是會出現某些非常罕見，並且影響甚巨的事件（black swan events），它破壞了社會的穩定並產生大量的謠言，導致社民眾像被傳染病感染一樣形成某種強烈的集體意識，導致股市崩盤、房地產市場泡沫或革命。

多數的時候，當有藝術家談到貧窮、飢餓與死亡，講述的都是他人的經歷，而陳斌華這次的《帕夫洛夫舞曲》，則是以自己真實參與投資的狀態，將市場數值轉化而展示的作品。

在黑暗的小空間中，觀者站立於會場中心，眼前正對著不停起伏的數字，而街道上的環境音與無機感的電子聲響在空間邊緣交替出現，螢幕上的字串與周圍喇叭傳出的音階與車聲，像流水一般不停地從身邊流動；剛踏入展場時，會被這樣無機且抽離的方式震攝，但不久便對這些跳動的符號感到好奇，藝術家解釋，螢幕即時連線至作者的投資帳戶，將投資物及時換成市值，並在螢幕上顯示帳戶餘額。

因我本身有進行小程度的投資，當我知道這件作品的創作原理之後，這些數字瞬間就成了大洪水，而我看著數字不停地往下跳，雖然是一點點的在減少，我彷彿又經歷了一次股市大跌，心情瞬間低落到谷底（希望在文章刊出的此刻數字有補回來）。

雖然，這是別人的錢，但我能共感作者看著資產起伏的心情；我眼前就只是一個顯示有數字的螢幕，但就像是把作者本人關進了玻璃屋一樣，他的即時狀態被人們檢視並討論著。

對於沒有參與投資的觀眾來說，這些起伏就像是潮汐，就算是波動再大也是事不關己，位於台北某一處的風景。在我身邊的藝文工作者們，對於金融的了解普遍低於一般大眾，經濟相關的題材對於他們來說，是社會議題的一部分，而藝術家們處理這類型的主題，多數是打著矛盾點進行闡述，從不公義、混亂與掠奪著眼，他們刻意地遠離資本，並持續且無條件的排斥相關資訊。

這或許與華人的思想模式有關，「而惟勢利之徇，乃無以異於賈儈之交」，在傳統的士大夫階層中，對藝術的涵養象徵良好品格，而特別以藝術作品來呈現自己的投資狀態，在那個年代是並不多見的。

其實我在觀展後曾有個一瞬間，對作者的勇氣產生十分的敬意，我當時心想：願意把自己的錢放到一個展示用的投資帳號中，進行刻意的操盤並公開呈現，這樣為藝術而犧牲的決心真是令人敬佩。

但隨後便發現我的想法有著很大的問題：「我是假設作者會虧錢的」。在潛意識中，我其實與傳統那些士人存有類似的觀點，認為商賈皆為投機與狡詐，在品德上他們與良善的文士處於對立面，而當一個藝術家要進行金融相關藝術時，他應該要苦民所苦，並且揭發社會中關於邪惡金錢的黑暗面，最好還要把錢全部賠掉以博得新聞版面，好完美扮演「隻身對抗邪惡資本的藝術家」一角。

而這樣根本性的價值差異讓金融這個概念，在藝術家與投資客中呈現兩個極端的方向。每一個投資客都是看多行情才會下單的，他們在進行買進的時候都是懷抱「希望」，是幻想著這一筆能夠讓自己換車買房；然而藝術家對於投資則多數抱以負面的印象，在做作品時往往以「失望」為情緒，包含股災、坑殺散戶等泡沫現象。

在這樣的十字路口上，一個（真的是）股民的投資藝術作品似乎特別難以定位；某方面來說，我真心期待這件即時公布投資帳戶現值的作品能夠大漲，最好能夠翻好幾倍，徹底完成一個投資客的期望。

倘若真的大賺，這個藝術行為將會變得更為複雜有趣，現在大家看待它都只是一個單純的藝術行動，但若加入（獲得）了大量金錢，其道德甚至得利的正當性都會有人開始討論，然而，這正是本作品最有趣，也是其它類似題材中極少見的。

Photo Credit: 陳斌華 展場照

浪漫的肉身實踐

另一件聲音裝置是使用投資物的即時波動價格，由作者自行將漲跌等數字波動，設定為方位與距離，而作者就一邊看盤，一邊隨著市場波動在大街上行走；隨身攜帶的錄音機，錄下了作者因移動而改變的環境音，再將整段約75分鐘的聲音記錄於展場中播放。