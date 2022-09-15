防疫宿舍只提供境外生？政大身障生室友確診，被要求回400公里外屏東偏鄉家中隔離
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目前許多大專院校都有類似規範，只提供校內防疫宿舍給境外生或離島生，其他學生則要求家長接回或搭乘防疫計程車返家，不過有部分學校會提供通融方案。
隨著BA.5病毒讓COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情回溫，許多大學宿舍在開學後面臨學生確診安置的問題。政治大學學生阿華（化名）表示，他是中度身障人士，走路時會一跛一跛的，但在其室友確診後，身為密切接觸者的他，卻被要求回到400公里外的屏東偏鄉家中隔離。
根據《國立政治大學因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運指引》，確診台生以及其同寢室的密切接觸者，以返家居家照護為原則，需搭乘防疫計程車，或由家屬接送返家，學校的防疫宿舍僅提供境外生使用。
阿華指出，其確診的舍友雖然是重度身障人士，但有家長上台北載回家。阿華的父親是極重度身障人士，又住在屏東偏鄉，母親不會開遠程車，也沒有兄弟姊妹可以載送，詢問校方後，政大住宿組及身障個案管理師，卻都表示學校不會提供防疫宿舍給本地生。
根據教育部《大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎學生宿舍防疫管理指引》，確診、快篩陽性個案及其同寢室室友，以返家居家隔離為原則，如經學校衡酌需例外留校，應入住學校「隔離型宿舍」。教育部未明訂何為「例外」，讓學校有自己裁量的空間。
然而，當阿華通報教育部高教司，專員僅回覆，負責案件的學校主任表示，隔離寢室在山上宿舍，認為學生不適合搭乘校園公車上山，因此要求學生返家，最終阿華只得搭上高鐵回到屏東。
《關鍵評論網》致電政大學務處住宿輔導組詢問，負責人回應，目前學校防疫方向是希望台生返家居家隔離，但昨（14）日現場同仁沒有和該生做進一步說明，會與同仁做教育宣導。負責人表示，確實因為防疫宿舍設置在山上，有考量對身障同學不方便，但當時應該再多和該生進行溝通，並頻頻道歉指出，未來如果有類似的狀況，會多加考量、再做進一步安排。
但負責人也坦言，學校的防疫寢室數量有限，床位數大約在60到80床之間，且接下來境外生人數越來越多，居隔比較不方便，才會照教育部指示安排。
負責人指出，如果之後防疫寢室數量不夠，一時也無法安排到檢疫旅館，會盡可能向衛生局、教育局詢問，是否有其他方法，讓學生在防疫上有受到充分照顧。
防疫宿舍數量有限，原則上提供境外、離島生
目前許多大專院校都有類似規範，只提供校內防疫宿舍給境外生或離島生，其他學生則要求家長接回或搭乘防疫計程車返家。不過有部分學校會提供通融方案，陽明交通大學住宿服務組表示，如果有學生家裡不方便隔離，可以透過衛生單位安排檢疫所，目前還沒有遇到身障生需要在校隔離的案例，但未來若有，應該也是比照辦理。
輔仁大學宿舍服務中心指出，原則上確實是由家長接回，但如果找不到隔離空間、或家裡有特別問題，學校還是會協助安置。
不過，輔大宿舍服務中心也點出，開學到現在有100個住宿生確診的案例，隔離套房只有18間、密切接觸者的床位只有近80床，校內沒有這麼大的能量讓隔離學生全部留在學校，「離島生、外籍生一定會協助安置，本島學生希望家長接回，真的有困難我們還是會協助。」
雲林科技大學宿舍服務中心表示，宿舍原則上優先提供外籍生及外島學生，但如果有確診或密切接觸者不方便回家或有其他困難，都會統一集中在防疫宿舍。雲科大在去（2021）年疫情剛爆發時，也有在校內安置身障學生。
相較先前的匡列隔離規範，現行的隔離措施大大減輕了宿舍的安置壓力，雲科大宿舍服務中心指出，先前1名學生確診平均會匡列15人，現在只有室友需要隔離，以4人一間的宿舍來看，最多只有3人需要安置，因此目前量能還好。
阿華表示，希望校方能訂定住宿生安置的規定，目前只有說未來有類似狀況會多加考量，沒有訂出規定。如果可以，還是希望能夠在學校的防疫宿舍隔離，或是在台北就近安置。
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核稿編輯：翁世航
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
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