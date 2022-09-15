防疫宿舍只提供境外生？政大身障生室友確診，被要求回400公里外屏東偏鄉家中隔離

隨著BA.5病毒讓COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情回溫，許多大學宿舍在開學後面臨學生確診安置的問題。政治大學學生阿華（化名）表示，他是中度身障人士，走路時會一跛一跛的，但在其室友確診後，身為密切接觸者的他，卻被要求回到400公里外的屏東偏鄉家中隔離。

根據《國立政治大學因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運指引》，確診台生以及其同寢室的密切接觸者，以返家居家照護為原則，需搭乘防疫計程車，或由家屬接送返家，學校的防疫宿舍僅提供境外生使用。

阿華指出，其確診的舍友雖然是重度身障人士，但有家長上台北載回家。阿華的父親是極重度身障人士，又住在屏東偏鄉，母親不會開遠程車，也沒有兄弟姊妹可以載送，詢問校方後，政大住宿組及身障個案管理師，卻都表示學校不會提供防疫宿舍給本地生。

根據教育部《大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎學生宿舍防疫管理指引》，確診、快篩陽性個案及其同寢室室友，以返家居家隔離為原則，如經學校衡酌需例外留校，應入住學校「隔離型宿舍」。教育部未明訂何為「例外」，讓學校有自己裁量的空間。

然而，當阿華通報教育部高教司，專員僅回覆，負責案件的學校主任表示，隔離寢室在山上宿舍，認為學生不適合搭乘校園公車上山，因此要求學生返家，最終阿華只得搭上高鐵回到屏東。

《關鍵評論網》致電政大學務處住宿輔導組詢問，負責人回應，目前學校防疫方向是希望台生返家居家隔離，但昨（14）日現場同仁沒有和該生做進一步說明，會與同仁做教育宣導。負責人表示，確實因為防疫宿舍設置在山上，有考量對身障同學不方便，但當時應該再多和該生進行溝通，並頻頻道歉指出，未來如果有類似的狀況，會多加考量、再做進一步安排。

但負責人也坦言，學校的防疫寢室數量有限，床位數大約在60到80床之間，且接下來境外生人數越來越多，居隔比較不方便，才會照教育部指示安排。

負責人指出，如果之後防疫寢室數量不夠，一時也無法安排到檢疫旅館，會盡可能向衛生局、教育局詢問，是否有其他方法，讓學生在防疫上有受到充分照顧。

防疫宿舍數量有限，原則上提供境外、離島生

目前許多大專院校都有類似規範，只提供校內防疫宿舍給境外生或離島生，其他學生則要求家長接回或搭乘防疫計程車返家。不過有部分學校會提供通融方案，陽明交通大學住宿服務組表示，如果有學生家裡不方便隔離，可以透過衛生單位安排檢疫所，目前還沒有遇到身障生需要在校隔離的案例，但未來若有，應該也是比照辦理。

輔仁大學宿舍服務中心指出，原則上確實是由家長接回，但如果找不到隔離空間、或家裡有特別問題，學校還是會協助安置。

不過，輔大宿舍服務中心也點出，開學到現在有100個住宿生確診的案例，隔離套房只有18間、密切接觸者的床位只有近80床，校內沒有這麼大的能量讓隔離學生全部留在學校，「離島生、外籍生一定會協助安置，本島學生希望家長接回，真的有困難我們還是會協助。」

雲林科技大學宿舍服務中心表示，宿舍原則上優先提供外籍生及外島學生，但如果有確診或密切接觸者不方便回家或有其他困難，都會統一集中在防疫宿舍。雲科大在去（2021）年疫情剛爆發時，也有在校內安置身障學生。

相較先前的匡列隔離規範，現行的隔離措施大大減輕了宿舍的安置壓力，雲科大宿舍服務中心指出，先前1名學生確診平均會匡列15人，現在只有室友需要隔離，以4人一間的宿舍來看，最多只有3人需要安置，因此目前量能還好。

阿華表示，希望校方能訂定住宿生安置的規定，目前只有說未來有類似狀況會多加考量，沒有訂出規定。如果可以，還是希望能夠在學校的防疫宿舍隔離，或是在台北就近安置。

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核稿編輯：翁世航