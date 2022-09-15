美國CPI高於市場預期，美元指數創3年來最大單日漲幅，人民幣防換匯出逃、日本央行考慮干預日圓匯率

近日美國勞工部統計局（BLS）公布消費者物價指數（CPI）年增率達8.3%，高於市場預期，各大金融市場跳水。人民幣、歐元、日圓和英鎊等全面走弱，而避險資金則大量湧入美元，其指數漲大近1.5%，創下2020年3月以來最大單日升幅。其中市場關注人民幣出逃問題，還有日圓再度急貶趨勢，而日本政府打算出重手干預匯市。

中國嚴防資金出逃

全球第二大經濟體中國，正飽受美元升值的衝擊。從今（2022）年至8月止，人民幣已經連續貶了6個月。15日又受到市場預期美國聯準會（Fed）將強抗通膨、大幅升息影響，人民幣一度觸及6.977兌1美元，幾乎是要貶破7的大關卡。

事實上，中國為了防範美國升息造成的資金外逃，人民銀行9月5日率先宣布下調外匯存款準備金率，減少市場有心人藉著換匯需求，五鬼運財出走中國。但隨美國CPI意外創高下，可能無法再阻擋人民幣續貶，日前貨幣政策效果恐大打折扣。

荷蘭金融巨頭ING的Iris Pang告訴《日經亞洲》：「目前的人民幣貶值源自美元升值和聯準會進一步加息的預期心理，中國下調存款準備金率或許無法改變人民幣貶值趨勢」。

貨幣貶值是雙面刃，本來利於對中國出口企業，但是全球消費市場不振，民眾縮緊荷包，各類商品購買力下降，拖累出口衰退；又加上受到中國國內疫情封控、爛尾樓、銀行擠兌潮和旱災停電等風波侵擾，顯示無論是金融、實體經濟，企業均受到強大壓力。

中國動盪特別在銀行、房地產業顯得詭譎。《日經亞洲》報導稱，銀行的房地産行業不良債權急劇增加，香港上市的主要銀行的2022年6月餘額，相較於2021年底增加27%，諸如中國恆大在內的大型房地產公司的違約，進一步惡化銀行收購不良債權的商業模式，那些呆、爛帳又再拖垮民間的投資，形成惡性循環。

《彭博社》指出：「人民幣兌美元破7，是時間問題。」

人民幣貶值除了顯示中國有資金出逃的風險，也代表外資對中投資將放緩。據中國社科院和南開大學估計，過半美企於中投資計畫被延後或減少，項目因經營環境的高度不確定，轉向成為「輕製造，重服務」，甚至還有不少製造商選擇轉進東南亞。

日圓重貶恐拖垮GDP，日本政府打算干預匯市

面對貶值風暴除了人民幣，還有日圓。過去日本社會多希望能夠貶值救出口，但現在有越來越多分析認為，大幅度貶值將拖垮日本GDP。

研究調查公司大和總研表示，目前日本經濟面臨的「三大制約」削弱日元貶值的效果，首先是訪日遊客，雖然日圓貶值，商品變得低廉容易被外國人購買，但是目前每天的入境人數限定為2萬人，離過去高峰9萬還有一段距離。

然後是，設備投資大幅度短少，日本官方統計顯示，1至3月設備投資減少0.7%，再加上資源價格上漲和供應問題，未來不確定性叢生，企業也較難以積極投資設備。

最後則是，製造業出口轉移，因為日本製造業企業已在全球消費市場的附近建立供應鏈，多以美元進行採買收款，因此就算迎來日元貶值，匯率盈餘也難回歸日本企業。面對美元強升而眾多貨幣競貶的情況下，意味著將考驗各國政府靈活應對之能力。

《日經亞洲》指出，目前日元貶值的負面影響正在增加，例如日本4月的進口物價指數按日元計算，相較去（2021）年同期暴漲44.6%，大幅高於合約貨幣29.7%的計算價格。代表日元貶值至少使日本進口物價推高3成，而漲價浪潮能源、食品和耐用消費品等領域不斷發酵。

為了控制日圓貶值，日本央行14日實施「匯率檢查」（rate check），這相當於干預日圓買進的前置階段，未來日本相關部門進一步提高警戒。日本財務大臣鈴木俊一強調，近來匯率走勢劇烈、單邊的，如果匯市目前的趨勢持續走弱，日本必須做出回應。他強調，不排除採取任何一種回應措施，其中包括入市干預。

不過，《工商日報》引述ING亞太研究主管卡奈爾（Rob Carnell）及農林中金綜合研究所經濟學家Takeshi Minami指出，日本很難取得七大工業國（G7）其他國家配合打壓日圓匯率，因此他們不認為日本會真正進場干預。報導還稱，就算干預效果也相當有限，因為日圓是主要國家中唯一的「負利率貨幣」，也意味著貶值趨勢很難短期改變。

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核稿編輯：翁世航