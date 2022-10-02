【第22屆國家文藝獎】勇士，從高遠處，跳舞回家——布拉瑞揚．帕格勒法
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當年站在國際舞台上被眾人喝采，心底閃過一道孤寂，想讓部落的人也看到舞蹈的心願，布拉瑞揚沒有忘記。
文：廖昀靖
「說說看，你剛剛在做什麼？」排練場上，舞者剛做完一段發展中的動作，氣還沒喘完，汗水還沒滴乾，編舞家要求他表達。「那你呢？告訴他，你看到什麼？」接著點名旁觀的其他舞者說話。讚美、批評或胡鬧，開始拋接。他們已經習慣一邊跳舞，一邊把自己真實的模樣給出來，再掏出來一些、再丟再丟……這是布拉瑞揚舞團的排練日常。
但在回到台東成立舞團之前，布拉瑞揚．帕格勒法（puljaljuyan pakaleva）和舞蹈以及自我的關係，先走過一段長路。
知名舞者與編舞家
看完雲門舞集知名舞作段落〈渡海〉之後，來自台東嘉蘭部落12歲的郭俊明暗下決心，要成為一名舞者。三年後，他報考高雄左營高中舞蹈班。評審之一林懷民的眼光穿越郭俊明沒有舞蹈基礎的身體、與他人明顯不同的黝黑皮膚，看見他的天賦。只是錄取後，迎接郭俊明的，並非光彩的藝術生活，而是讓他咬牙流淚的舞蹈初體驗。
當時城市中不常見原住民臉孔，郭俊明成為開玩笑的對象，在舞蹈班除了練舞，他還練習說話字正腔圓，就怕被同學捕獲那一絲口音，被當作珍奇異獸觀看。從前在家裡最被疼愛的老么一瞬間變成被歧視的異鄉人、班上永遠的最後一名，甚至被師長放棄。被注視又被忽視的痛苦，讓這個時期的他痛恨自己是原住民。霸凌變成動力，別人練習三次的動作，他練習一百次，企圖以舞蹈證明自己的價值。
畢業後考進國立藝術學院（現國立台北藝術大學）舞蹈系時，郭俊明似乎已磨去原住民的差異，成功沒入人群後又躍出，在大學時期他漸漸長成一位時常獨挑大梁、擔任首席位置的優秀舞者。直到大學五年級要編舞，創作使他必須探問：「自己到底是誰？」郭俊明意識到必須改變。1995年，他把漢名郭俊明卸下，換上排灣族族名——布拉瑞揚．帕格勒法——後，才開始編舞。
同年8月《肉身彌撒》首演於亞洲青年編舞家研習營。作品直視原住民困境與雛妓問題，以肢體傾訴生命的鮮活與痛楚。那時他23歲，第一次編舞創作就驚動許多目光。隔年時任舞蹈系系主任的羅曼菲為布拉瑞揚舉辦了兩日的舞展，隔一日，布拉瑞揚便加入雲門舞集擔任舞者，作品《肉身彌撒》也入選那一年的雲門舞集秋季公演演出。作為舞者，布拉瑞揚控制身體的爆發與靜止讓人震懾；作為編舞者，其主題開創與細膩的情感詮釋也使人難忘。羅曼菲曾下了這樣的註解，認為他的舞蹈技巧和編舞的能力，超越同輩直追大師，「他當一個舞者的好，是非常少見的。」
接著，他有如旋風般，以布拉瑞揚之名走向世界。1998年獲亞洲文化協會獎助金赴紐約研習。當布拉瑞揚置身紐約，那些因為種族差異的自卑，像房間開了亮燈，黑影頓時消散。他才發現文化差異在國際是自然現象，沒有人應該因為自己的獨特而受傷。
1999年雲門２創團，應藝術總監羅曼菲邀請，布拉瑞揚編創談論死亡的《出遊》；2000年起布拉瑞揚擔任雲門２駐團編舞家，每年春季推出新作，如《UMA》（2001）、《百合》（2002）、《星期一下午2:10》（2004）、《預見》（2005）、《將盡》（2006）等；2006年，布拉瑞揚應林懷民委託，與原住民歌手胡德夫共同創作《美麗島》。期間不乏頻繁飛越國際，2007年參與巴瑞辛尼可夫藝術中心（Baryshnikov Arts Center）之駐村計畫，隔年參與美國舞蹈藝術節編舞家駐村計畫；2009年受瑪莎葛蘭姆舞團邀請，重新詮釋葛蘭姆作品《悲慟》（Lamentation），2011年再次合作，以瑪莎葛蘭姆舞團作品《死亡與入口》（Deaths and Entrances）重新編創《追尋》（Chasing）。
這十多年間，「布拉瑞揚．帕格勒法」這個讀起來頗有異國情調的名字，強而有力地跨越國族，那種自由的體驗，像一陣勁風，把布拉瑞揚吹得又遠又高。
遠到，他開始想家。
古謠與高跟鞋
2012年布拉瑞揚聽了卑南族歌手桑布伊以族語譜寫的第一張專輯，感動不已，受音樂牽引，兩人搭上線不時相約聊天。那時，布拉瑞揚心底隱約有疑問。前一年他二度為瑪莎葛蘭姆舞團編舞，站上耀眼的紐約林肯中心，謝幕時和舞者牽手鞠躬掌聲淹沒耳際，部落的模樣卻突然閃現：「如果我現在牽著手的舞者是部落的舞者，如果台下的觀眾是部落的親友，那會是怎麼樣？」
一次桑布伊邀他上山參加卑南族獵祭，夜裡獵人都隱身山中，偶爾幾聲獵槍槍響迴盪，布拉瑞揚獨自偎著篝火，山和夜晚都沒有出聲，他終於問自己：「要不要回家？」
2013年，應原舞者文化基金會邀請，編創以南澳泰雅族「莎韻之路」為主題的歌舞作品《Pu'ing．找路》。那是他第一次與大量非專業舞者工作。終於進到國家戲劇院彩排的那天，布拉瑞揚激動得想要落淚，卻不是因為好看，而是他驚慌地發現，表演者純粹漂亮的肢體被巨大的舞台抹淡了。此時布拉瑞揚發現自己為非專業舞者的身體著迷不已。
15歲開始接受專業舞蹈訓練的他，一輩子在最頂尖舞團跳舞與編舞，此刻，心底卻翻騰洶湧著不確定感：什麼樣的身體才是舞者的身體？
2014年，和桑布伊合作為雲門２編創《Yaangad．椏幹》，排練時布拉瑞揚感受到內心的反覆，當桑布伊唱著歌，舞者接近即興地跳舞——但，專業舞者真的可以這樣不受控制的在舞台上「做自己」嗎？這些思緒和想回台東的念頭攪和成為一股衝動，演出結束時，布拉瑞揚上台，本來是要自我介紹的，沒想到一開口他卻說：「這是我在雲門的最後一個作品。」同年，在「羅曼菲舞蹈獎助金」支持下，布拉瑞揚回到故鄉台東。
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。