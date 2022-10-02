【第22屆國家文藝獎】勇士，從高遠處，跳舞回家——布拉瑞揚．帕格勒法

文：廖昀靖

「說說看，你剛剛在做什麼？」排練場上，舞者剛做完一段發展中的動作，氣還沒喘完，汗水還沒滴乾，編舞家要求他表達。「那你呢？告訴他，你看到什麼？」接著點名旁觀的其他舞者說話。讚美、批評或胡鬧，開始拋接。他們已經習慣一邊跳舞，一邊把自己真實的模樣給出來，再掏出來一些、再丟再丟……這是布拉瑞揚舞團的排練日常。

但在回到台東成立舞團之前，布拉瑞揚．帕格勒法（puljaljuyan pakaleva）和舞蹈以及自我的關係，先走過一段長路。

Photo Credit: 布拉瑞揚舞團提供 12歲立志當舞者的小郭俊明。

知名舞者與編舞家

看完雲門舞集知名舞作段落〈渡海〉之後，來自台東嘉蘭部落12歲的郭俊明暗下決心，要成為一名舞者。三年後，他報考高雄左營高中舞蹈班。評審之一林懷民的眼光穿越郭俊明沒有舞蹈基礎的身體、與他人明顯不同的黝黑皮膚，看見他的天賦。只是錄取後，迎接郭俊明的，並非光彩的藝術生活，而是讓他咬牙流淚的舞蹈初體驗。

當時城市中不常見原住民臉孔，郭俊明成為開玩笑的對象，在舞蹈班除了練舞，他還練習說話字正腔圓，就怕被同學捕獲那一絲口音，被當作珍奇異獸觀看。從前在家裡最被疼愛的老么一瞬間變成被歧視的異鄉人、班上永遠的最後一名，甚至被師長放棄。被注視又被忽視的痛苦，讓這個時期的他痛恨自己是原住民。霸凌變成動力，別人練習三次的動作，他練習一百次，企圖以舞蹈證明自己的價值。

Photo Credit: 布拉瑞揚舞團提供 16歲，左營高中舞蹈班一年級的郭俊明（前），正在經歷讓他咬牙流淚的舞蹈初體驗。

畢業後考進國立藝術學院（現國立台北藝術大學）舞蹈系時，郭俊明似乎已磨去原住民的差異，成功沒入人群後又躍出，在大學時期他漸漸長成一位時常獨挑大梁、擔任首席位置的優秀舞者。直到大學五年級要編舞，創作使他必須探問：「自己到底是誰？」郭俊明意識到必須改變。1995年，他把漢名郭俊明卸下，換上排灣族族名——布拉瑞揚．帕格勒法——後，才開始編舞。

同年8月《肉身彌撒》首演於亞洲青年編舞家研習營。作品直視原住民困境與雛妓問題，以肢體傾訴生命的鮮活與痛楚。那時他23歲，第一次編舞創作就驚動許多目光。隔年時任舞蹈系系主任的羅曼菲為布拉瑞揚舉辦了兩日的舞展，隔一日，布拉瑞揚便加入雲門舞集擔任舞者，作品《肉身彌撒》也入選那一年的雲門舞集秋季公演演出。作為舞者，布拉瑞揚控制身體的爆發與靜止讓人震懾；作為編舞者，其主題開創與細膩的情感詮釋也使人難忘。羅曼菲曾下了這樣的註解，認為他的舞蹈技巧和編舞的能力，超越同輩直追大師，「他當一個舞者的好，是非常少見的。」

Photo Credit: 雲門基金會提供，劉振祥攝影 雲門舞集《肉身彌撒》，布拉瑞揚編舞，1996。

Photo Credit: 雲門基金會提供，劉振祥攝影 布拉瑞揚（右）於雲門舞集擔任舞者時期。圖為《行草》，林懷民編舞，2001。

接著，他有如旋風般，以布拉瑞揚之名走向世界。1998年獲亞洲文化協會獎助金赴紐約研習。當布拉瑞揚置身紐約，那些因為種族差異的自卑，像房間開了亮燈，黑影頓時消散。他才發現文化差異在國際是自然現象，沒有人應該因為自己的獨特而受傷。

1999年雲門２創團，應藝術總監羅曼菲邀請，布拉瑞揚編創談論死亡的《出遊》；2000年起布拉瑞揚擔任雲門２駐團編舞家，每年春季推出新作，如《UMA》（2001）、《百合》（2002）、《星期一下午2:10》（2004）、《預見》（2005）、《將盡》（2006）等；2006年，布拉瑞揚應林懷民委託，與原住民歌手胡德夫共同創作《美麗島》。期間不乏頻繁飛越國際，2007年參與巴瑞辛尼可夫藝術中心（Baryshnikov Arts Center）之駐村計畫，隔年參與美國舞蹈藝術節編舞家駐村計畫；2009年受瑪莎葛蘭姆舞團邀請，重新詮釋葛蘭姆作品《悲慟》（Lamentation），2011年再次合作，以瑪莎葛蘭姆舞團作品《死亡與入口》（Deaths and Entrances）重新編創《追尋》（Chasing）。

Photo Credit: 雲門基金會提供，劉振祥攝影 布拉瑞揚為雲門２編創之《將盡》，2006。

Photo Credit: 雲門基金會提供，林敬原攝影 布拉瑞揚為雲門２編創之《預見》，2005。

Photo Credit: 布拉瑞揚舞團提供 於紐約，與瑪莎葛蘭姆舞團排練。

這十多年間，「布拉瑞揚．帕格勒法」這個讀起來頗有異國情調的名字，強而有力地跨越國族，那種自由的體驗，像一陣勁風，把布拉瑞揚吹得又遠又高。

遠到，他開始想家。

古謠與高跟鞋

2012年布拉瑞揚聽了卑南族歌手桑布伊以族語譜寫的第一張專輯，感動不已，受音樂牽引，兩人搭上線不時相約聊天。那時，布拉瑞揚心底隱約有疑問。前一年他二度為瑪莎葛蘭姆舞團編舞，站上耀眼的紐約林肯中心，謝幕時和舞者牽手鞠躬掌聲淹沒耳際，部落的模樣卻突然閃現：「如果我現在牽著手的舞者是部落的舞者，如果台下的觀眾是部落的親友，那會是怎麼樣？」

一次桑布伊邀他上山參加卑南族獵祭，夜裡獵人都隱身山中，偶爾幾聲獵槍槍響迴盪，布拉瑞揚獨自偎著篝火，山和夜晚都沒有出聲，他終於問自己：「要不要回家？」

Photo Credit: 布拉瑞揚舞團提供 布拉瑞揚（左）第一次參加卡大地布部落大獵祭，與桑布伊一同。

2013年，應原舞者文化基金會邀請，編創以南澳泰雅族「莎韻之路」為主題的歌舞作品《Pu'ing．找路》。那是他第一次與大量非專業舞者工作。終於進到國家戲劇院彩排的那天，布拉瑞揚激動得想要落淚，卻不是因為好看，而是他驚慌地發現，表演者純粹漂亮的肢體被巨大的舞台抹淡了。此時布拉瑞揚發現自己為非專業舞者的身體著迷不已。

15歲開始接受專業舞蹈訓練的他，一輩子在最頂尖舞團跳舞與編舞，此刻，心底卻翻騰洶湧著不確定感：什麼樣的身體才是舞者的身體？

2014年，和桑布伊合作為雲門２編創《Yaangad．椏幹》，排練時布拉瑞揚感受到內心的反覆，當桑布伊唱著歌，舞者接近即興地跳舞——但，專業舞者真的可以這樣不受控制的在舞台上「做自己」嗎？這些思緒和想回台東的念頭攪和成為一股衝動，演出結束時，布拉瑞揚上台，本來是要自我介紹的，沒想到一開口他卻說：「這是我在雲門的最後一個作品。」同年，在「羅曼菲舞蹈獎助金」支持下，布拉瑞揚回到故鄉台東。