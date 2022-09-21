魚夫：十全排骨、大餅包小餅⋯⋯每個老台北人心中都有一張自己的士林美食地圖

文、圖：魚夫

士林市場是台灣少數仍保有日本時代建築的市場之一，周邊市集發跡於1909年左右，當時和西門町新起街市場、大稻埕市場等都是台北的重要市場，後來總督府進行「市區改正計畫」，1913年於慈諴宮前興建士林公有市場建築，並於1915年竣工開幕。留存至今，現有的長短棟磚造量體，歷經百餘年仍然足堪使用。

俗稱士林媽祖廟的慈諴宮是士林市場形成的起源，根據台灣師範大學台灣語文學系教授陳玉箴所撰《「台灣菜」的文化史：食物消費中的國家體現 》一書中指出，士林市場歷史可溯自漳泉械鬥後，清同治3年（1864年）於現址重建廟宇之初，地基本以井字形規畫，後來逐漸發展出肉市（大東、大西街）、瓜╱花市（大南街）、柴市（大北街）、菜╱魚市（廟前）等不同區塊。

依據士林賢達潘迺禎的研究，在日本時期，士林市場從一大早約4點鐘，攤商就開始陸陸續續聚攏準備，7點開市，除各地農產品外，更有多種點心食物，如杏仁茶、油車粿（油條）、九重蒸、焿仔粿、粉粿、紅龜仔粿、土豆糖（花生糖）、米篩目（米苔目）等，人聲鼎沸，直至11點才較為平息。

同時流動攤販也不少，有賣冰、賣甘蔗、水果、點心以及包仔、麵、炒蝦煮、米粉、粉條、四果湯、綠豆湯、芋圓、石角芋（士林名產）、魚丸、魚翅、煙腸（香腸）等琳瑯滿目的食品，到了夜幕低垂，則出現排骨湯、扁食（餛飩）等熱食小吃攤，甚至賣藥藝人也不在少數。

Photo Credit: 魚夫 慈諴宮是士林市場的起源

戰後士林市場仍舊是盛名不墜，不過自1998年政府基於消防安全與衛生管理問題，決定重建市場，攤商暫移他處後，中間卻遭遇種種問題，直到2011年才在原地再度營業。

歷經如此漫長的歲月轉變，對許多人來說，美食記憶多數並不是在現有的地下商場，反而存在於慈諴宮旁的商家，而且幾乎每個老台北人心中都有一張自己的士林美食地圖。

號稱十全排骨創始店的「士林十全排骨」就位於士林市場的基河路入口，十全排骨或說藥膳排骨可說是士林市場的名物了，不過米其林必比登推薦的是大東路上的「海友」，推薦理由是「開店逾四十年，其湯品以祕方燉製，每種使用15種以上中藥材，香醇味美且具保健功效」。

大餅包小餅也是士林特有的創作食物，且和藥膳排骨、檸檬愛玉、燴炒花枝羹、士林大香腸等號稱市場五大招牌小吃，咸認現在位於地下街67號的「老士林」是原創者。

故事是創始人陳慶昌在士林市場租了店面，賣起油炸酥餅，幾年後一位老友前來投靠，在他隔壁賣起鍋餅，不久後卻不幸病逝，陳慶昌乃試著將鍋餅包他的酥餅合起來賣賣看，不料因此一炮而紅。

市場裡許多商家為了生存，於是苦思如何出奇制勝。基隆廟口有一口香腸，這裡則有比一般香腸大上數倍的士林大香腸，但實際上創始者則為「龍飛香腸」，市場內的攤位早已撤去。

而1972年開業的「忠誠號蚵仔煎」，創始人朱忠誠本來在媽祖廟前專賣麻油豬肝湯，生意越做越大，許多親戚朋友也都來幫忙，第二代老闆則把上一代所賣的各式小吃統合起來，除蚵仔煎之外，與天婦羅、生炒花枝和豬肝湯合稱四大天王。

廟口周圍的美味小吃，也有自外地猛龍過江來闖天下的，如「豪大大雞排」據說師承台中「小王大雞排」的醃製祕方而來，成為這一帶著名的人氣店。

廟前廣場緊挨的兩攤麵線，其一是有四十餘年歷史的「阿亮麵線」，以大腸、蚵仔和肉羮為主要配料，滋味甚佳，但被米其林必比登相中者為「阿輝麵線」，理由是「攤子臨近廟口，不設座位。麵線帶蔬菜甜味，實而不華，設兩種分量，也可加配花枝或大腸。」市場一帶米其林必比登推薦的店家還有「好朋友涼麵」和「鍾記原上海生煎包」。

士林市場近年來人潮有些消退，期待不久的將來，每個人都可以按著心中的美食地圖，痛快的吃一頓。

Photo Credit: 魚夫

本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航