魚夫：十全排骨、大餅包小餅⋯⋯每個老台北人心中都有一張自己的士林美食地圖
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士林市場歷經如此漫長的歲月轉變，對許多人來說，美食記憶多數並不是在現有的地下商場，反而存在於慈諴宮旁的商家，而且幾乎每個老台北人心中都有一張自己的士林美食地圖。
文、圖：魚夫
士林市場是台灣少數仍保有日本時代建築的市場之一，周邊市集發跡於1909年左右，當時和西門町新起街市場、大稻埕市場等都是台北的重要市場，後來總督府進行「市區改正計畫」，1913年於慈諴宮前興建士林公有市場建築，並於1915年竣工開幕。留存至今，現有的長短棟磚造量體，歷經百餘年仍然足堪使用。
俗稱士林媽祖廟的慈諴宮是士林市場形成的起源，根據台灣師範大學台灣語文學系教授陳玉箴所撰《「台灣菜」的文化史：食物消費中的國家體現 》一書中指出，士林市場歷史可溯自漳泉械鬥後，清同治3年（1864年）於現址重建廟宇之初，地基本以井字形規畫，後來逐漸發展出肉市（大東、大西街）、瓜╱花市（大南街）、柴市（大北街）、菜╱魚市（廟前）等不同區塊。
依據士林賢達潘迺禎的研究，在日本時期，士林市場從一大早約4點鐘，攤商就開始陸陸續續聚攏準備，7點開市，除各地農產品外，更有多種點心食物，如杏仁茶、油車粿（油條）、九重蒸、焿仔粿、粉粿、紅龜仔粿、土豆糖（花生糖）、米篩目（米苔目）等，人聲鼎沸，直至11點才較為平息。
同時流動攤販也不少，有賣冰、賣甘蔗、水果、點心以及包仔、麵、炒蝦煮、米粉、粉條、四果湯、綠豆湯、芋圓、石角芋（士林名產）、魚丸、魚翅、煙腸（香腸）等琳瑯滿目的食品，到了夜幕低垂，則出現排骨湯、扁食（餛飩）等熱食小吃攤，甚至賣藥藝人也不在少數。
戰後士林市場仍舊是盛名不墜，不過自1998年政府基於消防安全與衛生管理問題，決定重建市場，攤商暫移他處後，中間卻遭遇種種問題，直到2011年才在原地再度營業。
歷經如此漫長的歲月轉變，對許多人來說，美食記憶多數並不是在現有的地下商場，反而存在於慈諴宮旁的商家，而且幾乎每個老台北人心中都有一張自己的士林美食地圖。
號稱十全排骨創始店的「士林十全排骨」就位於士林市場的基河路入口，十全排骨或說藥膳排骨可說是士林市場的名物了，不過米其林必比登推薦的是大東路上的「海友」，推薦理由是「開店逾四十年，其湯品以祕方燉製，每種使用15種以上中藥材，香醇味美且具保健功效」。
大餅包小餅也是士林特有的創作食物，且和藥膳排骨、檸檬愛玉、燴炒花枝羹、士林大香腸等號稱市場五大招牌小吃，咸認現在位於地下街67號的「老士林」是原創者。
故事是創始人陳慶昌在士林市場租了店面，賣起油炸酥餅，幾年後一位老友前來投靠，在他隔壁賣起鍋餅，不久後卻不幸病逝，陳慶昌乃試著將鍋餅包他的酥餅合起來賣賣看，不料因此一炮而紅。
市場裡許多商家為了生存，於是苦思如何出奇制勝。基隆廟口有一口香腸，這裡則有比一般香腸大上數倍的士林大香腸，但實際上創始者則為「龍飛香腸」，市場內的攤位早已撤去。
而1972年開業的「忠誠號蚵仔煎」，創始人朱忠誠本來在媽祖廟前專賣麻油豬肝湯，生意越做越大，許多親戚朋友也都來幫忙，第二代老闆則把上一代所賣的各式小吃統合起來，除蚵仔煎之外，與天婦羅、生炒花枝和豬肝湯合稱四大天王。
廟口周圍的美味小吃，也有自外地猛龍過江來闖天下的，如「豪大大雞排」據說師承台中「小王大雞排」的醃製祕方而來，成為這一帶著名的人氣店。
廟前廣場緊挨的兩攤麵線，其一是有四十餘年歷史的「阿亮麵線」，以大腸、蚵仔和肉羮為主要配料，滋味甚佳，但被米其林必比登相中者為「阿輝麵線」，理由是「攤子臨近廟口，不設座位。麵線帶蔬菜甜味，實而不華，設兩種分量，也可加配花枝或大腸。」市場一帶米其林必比登推薦的店家還有「好朋友涼麵」和「鍾記原上海生煎包」。
士林市場近年來人潮有些消退，期待不久的將來，每個人都可以按著心中的美食地圖，痛快的吃一頓。
本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
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減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。