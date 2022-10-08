【關鍵專訪】台灣首位婦產專科「無國界醫生」王伊蕾：50歲才圓夢，一生的歷練都為了成就這一刻

「無國界醫生組織」作為國際人道救援組織，經常在戰爭前線中扮演提供醫療服務的關鍵角色。2018年，在台灣擁有臨床執業逾20年經驗的婦產科醫師王伊蕾，同樣帶著滿腔的熱誠與專業，隻身加入人道救援的行列。

王伊蕾身為台灣第一位婦產專科的「無國界醫生」，便在2018至2019年間相繼在阿富汗與伊拉克提供救援服務。而這次的旅程，其實是為了一圓年輕時的夢想。回到台灣後，王伊蕾除了在台灣繼續經營診所，也將這段特殊的人生經歷集結在《我的戰場在產房》一書，只希望這顆善意的種子，終將在他人心中發芽。

故事最初的起點：除了熱誠，更想助人

大四那年，就讀陽明醫學院的王伊蕾在參與服務性社團「勵青社」的活動時，因緣際會下得知無國界醫生組織的事蹟，並就此埋下了日後從事人道救援的種子。

王伊蕾說，當年自己只是一個學生，擁有的只有滿腔熱誠，所以對於能在戰爭與災難前線服務的醫師們，只有無限敬佩與嚮往。不過，畢業後卻也因為身兼事業與家庭的責任，而一度與「無國界醫生」的機會擦肩而過。

但是，當初的憧憬卻也在經歷不同人生階段的滋養後緩緩發芽，讓她在行醫多年、家庭養育責任也暫時告一段落之際，決定把握當下，毅然決然地申請加入「無國界醫生」的行列，也讓夢想在50歲那年成真。

50歲才圓夢，但一切歷練都為了成就這一刻

「如果沒有這些人生歷練，我也沒有足夠的經驗能夠面對之後的挑戰。」王伊蕾說，人道救援工作要解決的永遠都不只有醫療問題，更是要學會

Photo Credit: 關鍵評論網／潘柏翰

病人的信任成為走下去的動力

所幸，在這些令人心力交瘁的事件中，仍然有許多令人感到窩心的時刻。

王伊蕾回憶起那時的情境。當時，在將一名產後大量出血的產婦搶救回來後，在出院當天，產婦與她的婆婆便抱著剛出生的新生兒，表示想要與王伊蕾合照以表達感激。「她願意露臉跟我拍一張照，是對我莫大的讚美」。由於在阿富汗當地，女性是不能在有外人的狀況下露臉的。因此，這些在台灣人眼裡看來稀鬆平常的舉動，實則是種對醫者的信任。

而這還只是眾多暖心故事中的其中一則。

王伊蕾說，曾經還有一名產婦在離院之際，從衣服裡拿出因體溫升高而融化的牛奶糖以示感激。即便那顆牛奶糖的重量輕如鵝毛，但背後的情感卻跨越了國界的藩籬，連接了來自異地的彼此。「我平常很少吃糖，但當下我在她面前吃了下去，總覺得那滋味特別甜。」語畢，王伊蕾的眼神中已藏不住笑意。

賦權於當地醫護人員，才能讓助人之路走得更長遠

在任務前期，病患的信任為王伊蕾艱辛的日子帶來了曙光，使她得以重拾勇氣邁步向前。而在任務後期，王伊蕾也從挫中學，將先前每一次的診治經驗都化為養分，思考該如何將畢生所學回饋給當地。

王伊蕾提及，或許是習慣了台灣的職業環境，因此初期到達醫療資源有限、文化截然不同的阿富汗時，仍然沿用台灣的職業態度，遇到再危險的病人都要第一個衝到前線擔任主要救治的角色。

然而，相較於台灣，阿富汗當地的生產數量實在太多，病人的狀況也更加危險。因此，在阿富汗行醫三個月的期間，已經讓王伊蕾感到身心俱疲。

「人道救援工作是一個永續的進程，而不是逞英雄。」王依蕾說，有了前期在阿富汗的經驗，後期到伊拉克出任務的階段，才開始更了解到與其單靠自己的力量，不如賦權於當地的醫護人員。「我們當然也要擔任醫治的角色，但更重要的是作為一個監督者與導師。」

因此，王伊蕾便選擇培育當地女性醫護人員，將過往在台灣紮實的醫療訓練帶到當地。

由於阿富汗奉行伊斯蘭教禮法，因此男女界線明確，女性無法給男醫師看診，而女性受教育的比例也不高。在這樣的惡性循環下，許多原先只是得到蜂窩性組織炎的女性，在缺乏女性醫生、醫療資源不足而延誤治療的狀況下卻因此喪命。

對此，王伊蕾除了與當地醫師進行學術交流，也藉由病例討論與教學，安排助產士進行產後大出血演習，透過熟悉處理流程，讓他們能夠從實務中學會急症的處理，從而提升病患的存活率。

王伊蕾說，長久的分組訓練下來，年輕的助產士也從最初的互推責任轉成躍躍欲試，並且在第一時間便能分工合作。透過建立流程與教育訓練，未來這些助產士們在結業回鄉後，或許也能夠運用所學守護當地女性的健康，讓善意的種子就此落地生根。

回歸最初的感動，所有經歷都是日後的養分

「這段經歷其實並不輕鬆，當下更是會欲哭無淚，但回頭想想還是一段美好的人生經歷。」這段話或許說來輕鬆，但一路走來的箇中滋味，其實也只有自己最明白。

回顧自己畢業後將婦產科設為專科的動機，王伊蕾說，這都出自於實習期間在婦產科產房見習時所獲得的感動。不論是臉上夾雜著淚水與汗水的母親，還是過程中負責權衡大局並確保母親健康的接生醫師，一切都只是為了新生兒那聲宏亮的哭聲，以及母親望向新生兒時那抹欣慰的笑容。

一晃眼，離王伊蕾初次進產房見習已經20個年頭，而這一路走來的人生經歷，或許背後皆隱藏著這份始終炙熱的初心。

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核稿編輯：翁世航