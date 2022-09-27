《疑案裡的中國史》：宋太祖趙匡胤是否真的死於「斧聲燭影」？兇手就是趙光義？

文：艾公子

斧聲燭影：趙匡胤真是被砍死的嗎？

宋太祖趙匡胤，到底是怎麼死的？

開寶九年（九七六年）十月十九日夜晚，宋太祖趙匡胤（九二七－九七六年）跟他的弟弟晉王趙光義一起小聚喝了頓酒。幾個小時後，身強體壯、無病無痛的趙匡胤，突然暴斃宮中，五天後就被匆匆下葬。由此引發了千百年來關於「斧聲燭影」等有關趙匡胤死因的諸多爭論。

作為一個皇帝，臨死之前、死亡之後，御醫與大臣必定會入朝問疾，但奇怪的是，關於趙匡胤死亡前後及死因，記載趙匡胤生活起居的《《太祖實錄舊錄》竟然完全略過，一字不提。而正史《宋史．太祖本紀》中只有寥寥的九個字：「帝崩於萬歲殿，年五十。」

此外，《宋史．太宗本紀》中，也只有九個字提起了這件事：「太祖崩，帝（宋太宗趙光義）遂即皇帝位。」

一個開國皇帝，突然間，就這麼不明不白地「暴斃」而亡，並且史書記述非常詭異，不合常理，且皇位的繼承，也並非由趙匡胤已經成年的兩個兒子繼承，而是詭異地被他的弟弟趙光義搶占。所以一千多年來，許多人都提出了一個質疑：

趙匡胤之死，兇手是否就是趙光義？

實際上，追蹤一樁一千多年前的命案，歷史已經沒有真相，但我們可以盡可能接近真相。

對趙匡胤的離奇死因，北宋時人就隱約感覺到了不對勁。關於趙匡胤是被趙光義用斧頭砍死的這個說法，在趙匡胤死後不久，就開始在朝野之間祕密且廣泛地流傳，這就是所謂「斧聲燭影」的傳說。

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「斧聲燭影」的說法，最早來自宋仁宗、宋神宗時期與歐陽修等朝廷重臣交遊甚廣的僧人釋文瑩。

在釋文瑩根據政壇祕聞所撰寫的《續湘山野錄》中，釋文瑩記載說：

趙匡胤在死前幾個小時，召弟弟趙光義一起喝酒，並將太監、宮女、妃嬪全部屏退。周邊的人，「但遙見燭影下，太宗時或避席，有不可勝之狀。飲訖，禁漏三鼓，殿雪已數寸。帝引柱斧戳雪，顧太宗曰：『好做，好做！』遂解帶就寢，鼻息如雷霆」。

這段話，也是「斧聲燭影」傳說最早的由來，意思是說，當時周邊的人看到，燭影之下，趙光義很奇怪地走來走去，「有不可勝之狀」。後來趙匡胤拿出「柱斧」戳著地上的雪，對趙光義說：「好做，好做！」

幾個小時後，已經睡下的趙匡胤在宮中「暴斃」。

釋文瑩的這段說法，在南宋宋孝宗時，也被歷史學家李燾寫進了《續資治通鑑長編》這部史書中。

關於當時的情境，李燾寫道：「但遙見燭影下晉王時或離席，若有所遜避之狀。既而，上引柱斧戳地，大聲謂晉王曰：『好為之！』」

關於這段記載，李燾將趙匡胤用「柱斧」「戳雪」，改成了「戳地」，顯得更合乎情理。因此當時人的說法是，趙匡胤當時一直在室內；趙匡胤對趙光義大聲說的話，從「好做，好做！」改成了「好為之！」這相當於是對北宋口語，在南宋時代的一種翻譯。關於趙匡胤臨死前的這段情景，作為歷史學家的李燾，特地指出釋文瑩的記載不一定可靠，但他仍然將這段記述引用進了史書，由此可見，李燾心中也存在疑惑。

由此，後人開始推斷，趙匡胤是被趙光義用斧頭砍死了。

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趙匡胤真是被斧頭砍死的？儘管史學界很多人也一直懷疑趙匡胤是非正常死亡，但對趙匡胤是被斧頭砍死的這個說法，很多學者都論證指出，這個傳說，不太可靠。

很多學者都指出，當時趙匡胤身邊出現的「柱斧」，在北宋時有兩種，一種是武士所用的利器，一種則是文房用具。作為文房用具的柱斧，又稱玉柱斧、玉斧，一般是用水晶或銅鐵做成，而「斧聲燭影」中的柱斧，即為文房用具的玉斧。

如果說趙光義是用這玩意殺死了趙匡胤，那這種說法就很不可信：一個是這玩意很難殺死人；另一個，即使用這種玉斧殺死了人，外傷肯定也非常明顯，難逃眾人的耳目。

最早傳出「斧聲燭影」這一宮廷祕聞的釋文瑩，他所生活的時代，離趙匡胤死亡只有幾十年的時間。釋文瑩在《續湘山野錄》中，記載了趙匡胤死後，趙光義曾經「引近臣環玉衣以瞻（趙匡胤）聖體，玉色溫瑩如出湯沐」。

也就是說，在趙匡胤的宋皇后等人看過屍體後，趙匡胤的一些重臣也看到了趙匡胤的屍體，而趙匡胤的屍體有被洗浴過的痕跡，所以「溫瑩如出湯沐」，但可以肯定的是，屍體沒什麼外傷，至少表面沒有。

所以，趙匡胤是被斧頭砍死的這個說法，史學界普遍認為不可靠。

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但即使不是被斧頭砍死的，趙匡胤的死因，也確實很蹊蹺。

幾個小時前，還好好地跟弟弟喝著酒，怎麼一睡下，就突然死了呢？

對此，有學者就提出，趙匡胤可能是當時飲酒過度，酒精中毒死了；也有學者根據宋真宗等宋代皇帝的死因，提出趙氏家族可能有躁鬱症遺傳，趙匡胤在當時，有可能是突發腦出血死掉了。

但是這兩種觀點，論據都不充分。

史書記載，趙匡胤喜歡喝酒，但他對喝酒還是相當節制的。建隆二年（九六一年），趙匡胤就曾對侍臣說：「沉溺於酒，何以為人？」可見他對喝酒有自知之明和相當克制。

至於突發疾病的原因，史學家們翻遍了未被趙光義動過手腳的、記載趙匡胤生活起居的《太祖實錄舊錄》，也沒有發現任何疾病記載。

根據《太祖實錄舊錄》記載，趙匡胤在暴斃那一年，於三月份出遊洛陽；死之前十三天，開寶九年（九七六年）十月初六日，趙匡胤還「幸西教場，觀飛山軍士發機石」。這段時間，趙匡胤身體好得很，頻繁出遊，根本沒有任何生病及傳召御醫的記錄。