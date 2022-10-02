【專訪】《成為怪物以前》作者蕭瑋萱：我想探討一個人可以為愛走多遠？
我們想讓你知道的是
《成為怪物以前》田調對象包含員警、調香師、輔導老師，而楊寧任職的命案現場清潔師自然是主角，「我發現這個職業幾乎不曾在小說裡被當主角寫過，」如填補空缺，蕭瑋萱想寫下沒有人在意的部分，而她的田調對象，是台灣第一位命案現場清潔師盧拉拉。
文：愛麗絲
「小時候媽媽其實滿擔心我的，大概覺得女兒腦袋怎麼這麼多怪問題啊？」蕭瑋萱從四、五歲起便夢想成為刑警，總愛問父母相關問題，更反覆在內心排演，日常生活若發生案件，自己該如何是好。在五層樓高的小學讀書時，蕭瑋萱日日假想若有人從建築高處墜落，她該怎麼採取救援行動，她更熱愛在上課時間以如廁名義外出，「因為教室外昏暗的走廊對我來說有種魔幻感啊。」學校枯燥乏味，蕭瑋萱試著找樂子，用想像把日常活得如犯罪、偵探小說般懸疑。
她清楚記得自己讀偵探小說的啟蒙順序：「先是亞森羅蘋，然後克莉絲蒂，最後是福爾摩斯，再長大一些便開始接觸法醫、檢察官系列。」沉迷於字裡行間抽絲剝繭，讀盡犯罪背後的不堪真相與人性幽微，蕭瑋萱卻非大膽之人，至今仍記得《名偵探柯南》〈圖書館殺人事件〉那座藏著屍體的電梯與目露紅光的館長。被虛構故事嚇得輾轉反側的童年夜晚，蕭瑋萱笑稱自己只得求救與父母共眠，「雖然爸媽看我怕得要命，卻不曾阻止我看這些。」
一個人可以為愛走多遠？
「我有夢魘，而且滿常發生的。」如今，蕭瑋萱坦言自己似有睡眠癱瘓症，經常入眠後受困於層層夢境，無法掙脫，夢境與現實的分際偶爾模糊，全存在腦海裡如眾聲喧嘩。《成為怪物以前》像一冊複合體，把蕭瑋萱對犯罪故事的好奇及喜愛，和腦海裡的東西一股腦全倒了出來。主角楊寧以命案現場清潔師為業，曾嗅覺敏銳的她，在弟弟死亡後幾乎失去嗅覺，唯有在清潔現場，死亡如獻祭，才能喚醒她的嗅覺感官。
《成為怪物以前》裡有一樁樁費解案件，層層疊疊的翻轉與回溯，真相令人屏息、令人動容，卻也令人髮指——而那全是愛。「我想探討一個人可以為愛走多遠？」蕭瑋萱想起電影《星際效應》裡安海瑟薇所言：「愛是唯一可以超越時間與空間的事物。（Love is the one thing that transcends time and space.）」於是在蕭瑋萱筆下，為了一份愛，故事角色遁入地獄，卻也掠過天堂。
蕭瑋萱在家中排行老大，愛弟妹勝過自己，「很神奇，當他們相繼出生時，我就知道自己陸續給出靈魂的一部份了，他們是我生命中最重要的兩個人，」蕭瑋萱笑稱父母曾吃味表示，「難道不是父母最重要嗎？」童年時，妹妹曾詢問蕭瑋萱，若自己消失二、三十年，姐姐是否仍願意不斷找尋，「我仔細想過，毫無疑問，我是願意放棄所有，去換回、找回妹妹的。」笑說自己和弟弟是相愛相殺，言談之間，蕭瑋萱對弟妹的愛近乎毋庸置疑。
選擇用書寫探討愛，蕭瑋萱也在故事寫下內心的反覆自我辯證，「我對現實的困惑、疑慮，都寫在裡頭。」對她而言，創作是比生活更理所當然的事，「蓄積在體內二十多年的能量，我必須、也不得不用文字將它宣洩出來。」
想像先行，田調落地
創作時，蕭瑋萱習慣讓文字與想像先行，故事書寫到某個段落後，再用田野調查補足細節，讓想像一一落地。
《成為怪物以前》主要場景選在蕭瑋萱長住的永和，在最熟悉的場域，她更能好好地雕琢、打磨細節，寫出永和的白日繁忙與夜晚靜謐，「這裡是發達又不發達的邊陲，有台北的步調，卻也看得到阿伯搬椅子坐在路邊搧風納涼。」蕭瑋萱藉文字描繪灰色地帶的交融與矛盾，在熟悉記憶之上，建構出複雜故事。
故事另一關鍵地景艋舺，則是嗅覺引領蕭瑋萱回溯記憶，「那是小時候去拜拜的衝擊，」雖說不清究竟是什麼樣的衝擊，蕭瑋萱卻記得艋舺的複雜氣味，「氣味之豐富與生猛，幾乎能涵括一切，在那裡，所有人都像個普通人。」看似人人平凡無奇，擦肩而過的卻各懷故事。
《成為怪物以前》田調對象包含員警、調香師、輔導老師，而楊寧任職的命案現場清潔師自然是主角，「我發現這個職業幾乎不曾在小說裡被當主角寫過，」如填補空缺，蕭瑋萱想寫下沒有人在意的部分，而她的田調對象，是台灣第一位命案現場清潔師盧拉拉。
蕭瑋萱事前做了不少功課，堪稱鉅細彌遺爬梳盧拉拉的數位足跡，「我連他過去在無名寫的文章都翻出來呢！」兩人碰面，言談間盧拉拉細數過往現場經歷，娓娓道來每個故事，「那時我才意識到，這就是死亡的重量。」
命案現場清潔師負責處理「非預期」的死亡現場，在屍體被帶走後，他們依委託清潔現場，還原如新。蕭瑋萱的田野調查，不只是紙上談兵，她央求盧拉拉帶自己親臨現場，唯有如此，才能書寫真實。不久後，蕭瑋萱全副武裝，前往盧拉拉訊息裡傳來的清潔現場地址。
「我身上所有衣服都是當天就可拋棄的，錢包裡的錢用夾鏈袋封裝好，弟弟還替我準備小白兔裝、腳套，」弟弟騎車載著蕭瑋萱時，數度問她是否要反悔，「他一直說我們現在迴轉還來得及喔。」蕭瑋萱內心自然忐忑，但仍依約抵達現場——死亡一個月後才被發現、盧拉拉曾多次警告蕭瑋萱「臭到炸」、「兩個師傅來都開門就吐了」的地方。初抵現場，蕭瑋萱照盧拉拉吩咐，幫忙扛起裝備，搭電梯上樓。
「電梯裡，盧拉拉提醒我：『妳不是要寫小說嗎？那把口罩拉下來聞啊，不然呢？』」蕭瑋萱剛把口罩拉下，電梯門開啟，死亡氣味從鼻腔湧入，步出電梯，她踏上無以名狀的溼滑。盧拉拉習以為常地解釋「喔，是脂肪。」蕭瑋萱幾乎無法思考，只得重複盧拉拉所言，「喔，是脂肪。」——那是人死後身體組織分解，所留下的脂肪。
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
我們想讓你知道的是
將來銀行將在今年秋天攜手大股東全聯推出超狂開戶好禮。在揭曉領取方式之前，先根據直覺選擇第一眼喜歡的蛋料理吧，這將神準反應出你的人格特質，並根據特質找到最適合你在將來銀行使用的服務。
所謂禮多人不怪，但是送禮能送到心坎裡，那才叫厲害。作為台灣開放金融與智慧生活的領導品牌，將來銀行總是可以用最有創意和歡樂的方式，滿足消費者在金融及生活方面的種種需求。今年秋天，將來銀行真心好秋！攜手大股東全聯，要送給開戶的朋友一份最實用、最有感、最令親朋好友厝邊鄰居都羨慕的超狂好禮——大武山雞蛋！
等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
將來銀行與大股東全聯攜手推出「雞蛋券」，只要透過專屬的邀請碼「PXEGGS」開戶，就可獲得100Ｎ點（1點＝1元），再加上兩盒（一盒10顆蛋）的大武山雞蛋兌換券！在經歷蛋荒的衝擊，意識到生活中有太多地方需要用到蛋的今天，這種豪禮也太奢華了吧！
開戶拿雞蛋券，方法很簡單。首先準備好雙證件以及他行臨櫃開立的帳號之後，下載將來銀行App開戶，記得一定要輸入雞蛋券的邀請碼「PXEGGS」開戶才可以喔；接著會收到一封開戶完成簡訊，按照說明完成裝置綁定，你就會在將來銀行App的票券匣中，看到兩張「大武山履歷蛋兌換券」囉。
接下來，請下載PXPay App加入會員，在PXGO票券夾裡，點選「大武山雞蛋」，可以直接確認附近全聯門市中的大武山雞蛋庫存量，方便你選定門市再出發，完全不擔心白跑一趟。帶著輕鬆愉快的心情到門市之後，直接到架上拿取指定的「大武山牧場雞蛋」，到櫃檯結帳時開啟將來銀行App的票券匣，選擇「大武山履歷蛋兌換券」，然後進入PXGO兌換蛋蛋，讓店員掃描QR Code，就大功告成啦！
雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
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